О застройке здорового города

Многие решения, которые были приняты акиматом Алматы в последнее время, реагировали на возмущение горожан, «туша пожары», или просто были популистскими. Тем не менее, их диктуют требования времени и общественный запрос на более качественное планирование. Застройщикам новые условия могут казаться несправедливыми только потому, что они приходят на смену фактической дерегуляции, которую проводили, следуя рекомендациям рейтинга “Doing Business”, который не так давно перестал выпускаться Всемирным банком.

С другой стороны, несмотря на то, что эти решения необходимые, проблема в том, что их принимают и исполняют те же люди, кто еще вчера не видел в них необходимости. Из-за этого эти шаги поспешны, непоследовательны, не продуманны. Они не основаны на анализе.

Чтобы сфера городского планирования была абсолютно предсказуема как для строительного сектора, так и для жителей, механизмы и правила принятия решений должны быть понятны и едины для всех застройщиков, прозрачны для горожан и экспертов. Общей целью и ценностью должно быть здоровое сбалансированное развитие городской среды.

Те же точечные или прицельные вставки иногда требуются, к примеру, когда мы имеем разрыв во фронте улицы, прерывание фасадов пустырями после сноса ветхих зданий или изначально ошибочного планирования. Но нам нужны четкие гарантии того, что они будут соразмерны контексту и рассчитают создаваемую нагрузку, а предложенные проектные решения поспособствуют устойчивому развитию района и живущих в нем сообществ, помогут решать стоящие перед ними вызовы, а не создадут новые проблемы.

В настоящее время решения, по сути, принимаются за закрытыми дверями, в двустороннем порядке между городской администрацией и застройщиком, а общественность ставится перед фактом. Мы считаем важным более научно и профессионально подходить к задачам городского планирования. Власти должны разделить ответственность за принятие решений с экспертами.

С 2017 года мы говорим о необходимости реформы всей инфраструктуры принятия решений в этой сфере. Так, обязательным условием для реализации новых строительных проектов должно быть проведение предпроектных исследований. Это не очень длительный и не очень дорогой процесс, как могут подумать застройщики, но он даст понять проблемы и потенциал района, позволит разработать более качественный проект.

В эти исследования обычно входят изучение имеющейся инфраструктуры, точек притяжения в районе, доступных функций, транспортно-пешеходных связей и т.д., сбор и анализ данных, а также консультации с общественностью. Главная задача этих работ — создание проекта, который будет устраивать как город в целом, так и жителей района, и удовлетворит интерес застройщика в плане возврата инвестиций.