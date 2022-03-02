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2 марта 2022

Российское вторжение в Украину. Что делать Казахстану?

Казахстану важно сохранить отношения с миром

Российское вторжение в Украину. Что делать Казахстану?

Наргис Касенова, старший научный сотрудник Дэвис-центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета

Неделю назад путинская Россия начала открытую и полномасштабную войну против Украины. Российские друзья и коллеги называют происходящее катастрофой. Все настолько запредельно, что интеллигентные люди не находят цензурных слов, выражая свое мнение на интеллигентных каналах. События развиваются с космической скоростью, и ход противостояния между Россией, с помощью единственного союзника Беларуси, и Украиной, которую мощно поддерживают США и Европа, не предрешен. Процессы, запущенные этим решением Кремля, сложны и многомерны. Тем не менее, набравшись храбрости, попробую предложить пару тезисов о том, что все это значит для Казахстана.

Во-первых, решение Путина идти полностью ва-банк, не ограничиваясь признанием ДНР и ЛНР или «освобождением» Донбасса, несмотря на последствия, высветило в каком экзистенциональном ключе он видит отношения России с Украиной. В свете происходящего, не без мурашек, читается пассаж из его статьи «Об историческом единстве русских и украинцев», вышедшей в июле прошлого года:

Но дело не в том, что на Украине сегодня ситуация совершенно другая, поскольку речь идет о принудительной смене идентичности. И самое отвратительное, что русских на Украине заставляют не только отречься от своих корней, от поколения предков, но и поверить в то, что Россия – их враг. Не будет преувеличением сказать, что курс на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по свои последствиям сравним с применением против нас оружия массового поражения.

Таким образом, попытки Украины укрепить свою национальную идентичность и суверенитет воспринимаются Путиным, и не только им, как раскол внутри «большой русской нации». Да, риторика отдельных политических деятелей о территориальных «подарках» Казахстану – крайне неприятна и не должна оставаться без ответа, но что бы не произошло в нашей стране, такой эмоциональной реакции и готовности поставить все на кон, как в случае с Украиной, это не вызовет. Среди постсоветских государств, с точки зрения важности для России, Украина и Беларусь находятся в первом эшелоне, а Казахстан - в начале второго. Расслабляться нельзя, но и паниковать, на мой взгляд, тоже не стоит.

Во-вторых, вторжение России в Украину разрушило существовавший геополитический порядок, закрепленный в ряде основополагающих документов, таких как Хельсинский заключительный акт и Основополагающий акт Россия - НАТО. До прошлой недели в политологических кругах было много споров о том, является ли Россия ревизионисткой державой или нет. С одной стороны, как наследница Советского Союза, она занимает привилегированное положение в глобальной системе и ведущее положение в региональных системах, и таким образом, заинтересована в сохранение статуса-кво. С другой, ей явно было некомфортно в изменившемся/меняющемся мире, и она все никак не могла найти себе достойное место. Теперь ответ на этот вопрос однозначен, но, возможно, краткосрочен. Как правило, это набирающие силу державы, которые хотят и могут изменить порядок, а Россия такой не является.

Площадь Свободы в Харькове после российского удара, 1 марта 2022 года, фото госслужбы по ЧС Украины

Как написал 24 февраля в Твиттере Вольфганг Ишингер, глава Мюнхенской конференции по безопасности, Путин «убил» Основополагающий акт Россия - НАТО, что означает, что теперь эта организация может размещать неограниченное количество войск и даже ядерное оружие в новых странах НАТО, принятых с 1997 года.

Российское руководство никогда не жаловало расширение НАТО на восток, но в целом, официально признало ситуацию, подписав этот Акт. Вел переговоры по этому вопросу Евгений Примаков, которого сложно заподозрить в сдаче интересов России из-за отсутствия понимания национальных интересов или неумения их отстаивать. Теперь НАТО обрело второе дыхание, а концепция Европы от Лиссабона до Владивостока стала еще призрачнее.

Большой удар получила и международная система. Когда постоянный член Совета безопасности ООН вторгается на территорию суверенного государства – это потрясение основ. К сожалению, Кремль, всячески стремящийся «зеркалить» поведение США, не учел уроков, которые надо было извлечь из репутационных потерь, которые они понесли в результате вторжения в Ирак.

Разбор завалов жилых домов в Житомире после российского удара, 2 марта 2022 года, фото госслужбы по ЧС Украины

Что это значит для Казахстана?

Прежний, теперь разрушенный, геополитический расклад был достаточно удобен для Казахстана, который мог без особых проблем балансировать и проводить свою многовекторную политику. Каков будет новый порядок на евразийском пространстве сложно предсказать, поскольку мы находимся в стадии кризиса, разрушения и созидания, когда невозможное становится возможным. Если Украина выстоит, то вместе с Молдовой они станут частью Европы, консолидированной за счет «отрыва» от России. Лукашенковская Беларусь теперь окончательно повязана с путинской Россией, но нельзя исключить возможность смены правления как в той, так и в другой.

У Казахстана такой возможности, как у восточноевропейских республик - «уйти в Европу» - нет. При этом сотрудничество с Западом играет и для нашей страны ключевую роль. Быть отрезанным от Запада, по одну сторону стены с «Крепостью Россией», будет означать конец мечтам о светлом будущем Казахстана как полноценном члене клуба либеральных демократий. Развитие будет возможно, но только по китайским лекалам.

На сегодняшний момент главной задачей Казахстана должно стать максимальное сохранение своих докризисных позиций.

Нужна твердая приверженность принципам международного права, поскольку на них завязаны наши фундаментальные интересы – суверенитет и территориальная целостность. Например, в неизбежном голосовании по украинскому вопросу в Генеральной Ассамблее ООН необходимо будет воздержаться. Находясь де-юре в ОДКБ, мы можем де-факто вести себя как нейтральная дружественная страна, не участвуя ни в каких военных действиях против другой страны. Казахстан должен оставаться открытым и сосредоточиться на своем укреплении и развитии. Только что подписанный план военного сотрудничества с Турцией на 2022 год – это хороший знак. Украинские события показывают, насколько сильнее страна, если есть доверие и солидарность между властями и народом, и люди ощущают себя гражданами, которые готовы на жертвы ради сохранения свободы и независимости. Дальше, окончание войны, когда туман рассеется и пыль усядется, план покажет.

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