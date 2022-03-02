Российское вторжение в Украину. Что делать Казахстану?

Во-первых, решение Путина идти полностью ва-банк, не ограничиваясь признанием ДНР и ЛНР или «освобождением» Донбасса, несмотря на последствия, высветило в каком экзистенциональном ключе он видит отношения России с Украиной. В свете происходящего, не без мурашек, читается пассаж из его статьи «Об историческом единстве русских и украинцев», вышедшей в июле прошлого года:

Но дело не в том, что на Украине сегодня ситуация совершенно другая, поскольку речь идет о принудительной смене идентичности. И самое отвратительное, что русских на Украине заставляют не только отречься от своих корней, от поколения предков, но и поверить в то, что Россия – их враг. Не будет преувеличением сказать, что курс на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по свои последствиям сравним с применением против нас оружия массового поражения.

Таким образом, попытки Украины укрепить свою национальную идентичность и суверенитет воспринимаются Путиным, и не только им, как раскол внутри «большой русской нации». Да, риторика отдельных политических деятелей о территориальных «подарках» Казахстану – крайне неприятна и не должна оставаться без ответа, но что бы не произошло в нашей стране, такой эмоциональной реакции и готовности поставить все на кон, как в случае с Украиной, это не вызовет. Среди постсоветских государств, с точки зрения важности для России, Украина и Беларусь находятся в первом эшелоне, а Казахстан - в начале второго. Расслабляться нельзя, но и паниковать, на мой взгляд, тоже не стоит.

Во-вторых, вторжение России в Украину разрушило существовавший геополитический порядок, закрепленный в ряде основополагающих документов, таких как Хельсинский заключительный акт и Основополагающий акт Россия - НАТО. До прошлой недели в политологических кругах было много споров о том, является ли Россия ревизионисткой державой или нет. С одной стороны, как наследница Советского Союза, она занимает привилегированное положение в глобальной системе и ведущее положение в региональных системах, и таким образом, заинтересована в сохранение статуса-кво. С другой, ей явно было некомфортно в изменившемся/меняющемся мире, и она все никак не могла найти себе достойное место. Теперь ответ на этот вопрос однозначен, но, возможно, краткосрочен. Как правило, это набирающие силу державы, которые хотят и могут изменить порядок, а Россия такой не является.