Российское вторжение в Украину. Что делать Казахстану?

Наргис Касенова, старший научный сотрудник Дэвис-центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета
Неделю назад путинская Россия начала открытую и полномасштабную войну против Украины. Российские друзья и коллеги называют происходящее катастрофой. Все настолько запредельно, что интеллигентные люди не находят цензурных слов, выражая свое мнение на интеллигентных каналах. События развиваются с космической скоростью, и ход противостояния между Россией, с помощью единственного союзника Беларуси, и Украиной, которую мощно поддерживают США и Европа, не предрешен. Процессы, запущенные этим решением Кремля, сложны и многомерны. Тем не менее, набравшись храбрости, попробую предложить пару тезисов о том, что все это значит для Казахстана.
Во-первых, решение Путина идти полностью ва-банк, не ограничиваясь признанием ДНР и ЛНР или «освобождением» Донбасса, несмотря на последствия, высветило в каком экзистенциональном ключе он видит отношения России с Украиной. В свете происходящего, не без мурашек, читается пассаж из его статьи «Об историческом единстве русских и украинцев», вышедшей в июле прошлого года:
Но дело не в том, что на Украине сегодня ситуация совершенно другая, поскольку речь идет о принудительной смене идентичности. И самое отвратительное, что русских на Украине заставляют не только отречься от своих корней, от поколения предков, но и поверить в то, что Россия – их враг. Не будет преувеличением сказать, что курс на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по свои последствиям сравним с применением против нас оружия массового поражения.
Таким образом, попытки Украины укрепить свою национальную идентичность и суверенитет воспринимаются Путиным, и не только им, как раскол внутри «большой русской нации». Да, риторика отдельных политических деятелей о территориальных «подарках» Казахстану – крайне неприятна и не должна оставаться без ответа, но что бы не произошло в нашей стране, такой эмоциональной реакции и готовности поставить все на кон, как в случае с Украиной, это не вызовет. Среди постсоветских государств, с точки зрения важности для России, Украина и Беларусь находятся в первом эшелоне, а Казахстан - в начале второго. Расслабляться нельзя, но и паниковать, на мой взгляд, тоже не стоит.
Во-вторых, вторжение России в Украину разрушило существовавший геополитический порядок, закрепленный в ряде основополагающих документов, таких как Хельсинский заключительный акт и Основополагающий акт Россия - НАТО. До прошлой недели в политологических кругах было много споров о том, является ли Россия ревизионисткой державой или нет. С одной стороны, как наследница Советского Союза, она занимает привилегированное положение в глобальной системе и ведущее положение в региональных системах, и таким образом, заинтересована в сохранение статуса-кво. С другой, ей явно было некомфортно в изменившемся/меняющемся мире, и она все никак не могла найти себе достойное место. Теперь ответ на этот вопрос однозначен, но, возможно, краткосрочен. Как правило, это набирающие силу державы, которые хотят и могут изменить порядок, а Россия такой не является.
Как написал 24 февраля в Твиттере Вольфганг Ишингер, глава Мюнхенской конференции по безопасности, Путин «убил» Основополагающий акт Россия - НАТО, что означает, что теперь эта организация может размещать неограниченное количество войск и даже ядерное оружие в новых странах НАТО, принятых с 1997 года.
Российское руководство никогда не жаловало расширение НАТО на восток, но в целом, официально признало ситуацию, подписав этот Акт. Вел переговоры по этому вопросу Евгений Примаков, которого сложно заподозрить в сдаче интересов России из-за отсутствия понимания национальных интересов или неумения их отстаивать. Теперь НАТО обрело второе дыхание, а концепция Европы от Лиссабона до Владивостока стала еще призрачнее.
Большой удар получила и международная система. Когда постоянный член Совета безопасности ООН вторгается на территорию суверенного государства – это потрясение основ. К сожалению, Кремль, всячески стремящийся «зеркалить» поведение США, не учел уроков, которые надо было извлечь из репутационных потерь, которые они понесли в результате вторжения в Ирак.
Что это значит для Казахстана?
Прежний, теперь разрушенный, геополитический расклад был достаточно удобен для Казахстана, который мог без особых проблем балансировать и проводить свою многовекторную политику. Каков будет новый порядок на евразийском пространстве сложно предсказать, поскольку мы находимся в стадии кризиса, разрушения и созидания, когда невозможное становится возможным. Если Украина выстоит, то вместе с Молдовой они станут частью Европы, консолидированной за счет «отрыва» от России. Лукашенковская Беларусь теперь окончательно повязана с путинской Россией, но нельзя исключить возможность смены правления как в той, так и в другой.
У Казахстана такой возможности, как у восточноевропейских республик - «уйти в Европу» - нет. При этом сотрудничество с Западом играет и для нашей страны ключевую роль. Быть отрезанным от Запада, по одну сторону стены с «Крепостью Россией», будет означать конец мечтам о светлом будущем Казахстана как полноценном члене клуба либеральных демократий. Развитие будет возможно, но только по китайским лекалам.
Нужна твердая приверженность принципам международного права, поскольку на них завязаны наши фундаментальные интересы – суверенитет и территориальная целостность. Например, в неизбежном голосовании по украинскому вопросу в Генеральной Ассамблее ООН необходимо будет воздержаться. Находясь де-юре в ОДКБ, мы можем де-факто вести себя как нейтральная дружественная страна, не участвуя ни в каких военных действиях против другой страны. Казахстан должен оставаться открытым и сосредоточиться на своем укреплении и развитии. Только что подписанный план военного сотрудничества с Турцией на 2022 год – это хороший знак. Украинские события показывают, насколько сильнее страна, если есть доверие и солидарность между властями и народом, и люди ощущают себя гражданами, которые готовы на жертвы ради сохранения свободы и независимости. Дальше, окончание войны, когда туман рассеется и пыль усядется, план покажет.