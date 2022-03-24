Чему меня учит война

У этой войны миллионы голосов и эта беспорядочная перестрелка словами еще ни разу не умолкала. Многие категоричны, абсурдны, слезливы, истеричны, полны бравады, чувства правоты, растерянности, злорадства, ненависти, любви. От некоторых слов на душе остаются глубокие воронки, какие-то возрождают оптимизм или погружают в бездну безысходности. Но я благодарна этим разным голосам за то, что, атакуя бесцеремонно и беспорядочно, они заставляют меня присмотреться к себе и своим убеждениям. Потому что я – участница информационной войны.

Я всегда старалась держаться подальше от патриотов. В сложное время патриотизм, как правило, становится догматичным и начинает приобретать признаки мессианства. Патриоты наделяют себя неоспоримой правотой, презумпцией невиновности по отношению ко всем излишествам, которые будут произнесены и совершены в состоянии аффекта от большой любви к родине. Но оказалось, что патриотизм может быть лишен всякого превосходства, быть тихим и полным сострадания, как у Сокурова. И лишь прикоснувшись к человеку, обнажившему свою боль, я физически ощутила, что такое терять свою Родину, потому что его родина – это и моя родина, хотя я никогда не жила в России, и география тут ни при чем. Это стало уроком искренности для меня.

Я старалась держаться подальше от ковид-диссидентов. На днях Republic опубликовали любопытные результаты мартовского исследования канадского центра изучения общественного мнения EKOS, где была выявлена прямая взаимосвязь между отношением людей к вакцинации и их политическими убеждениями. Так, непривитые жители Канады (к слову, их 10%) в 12 раз чаще, чем те, кто получил две или три дозы вакцины, оправдывают «спецоперацию» в Украине. Как так вышло? EKOS, по сути, изучал «индекс дезинформации» и сравнивал статус вакцинации респондентов со взглядами на пандемию, доверие к властям, науке и экспертным мнениям – и чем меньше это доверие, тем выше толерантность к дезинформации и приверженность теориям заговора.

И это хорошее приглашение вспомнить о том, как поляризовался мир по отношению к концепции общественного блага, которая не работает без соблюдения общественного договора. Тех, кто считает, что а) «от решения Х нам всем будет лучше, и мне тоже» и б) «от решения Х выиграет кто-то другой, причем за мой счет», разделяет умение работать, именно работать с информацией и собственными эмоциями – то есть, когнитивный и эмоциональный интеллект (не путать с наличием формального образования). Но есть и другой вид интеллекта – моральный. Моральный компас – способность отличать правильное от неправильного. И это навык, который развивается на практике. А в условиях войны – не только через соучастие и волонтерство, но и через изматывающие разговоры, споры и ссоры, которые многие из нас осознанно избегают, выбирая план Б вместо плана А. Это стало для меня уроком ответственности.