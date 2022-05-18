Иллюзия плебисцита

Но получить поддержку общества можно только на новых, более демократических основаниях. Или за счет их симуляции. Нехватка легитимности, по всей видимости, будет компенсирована с помощью электорального механизма. Именно на это намекает намерение подкрепить реформы плебисцитом, а также давний интерес Токаева к выборам сельских акимов (которые нужны были лишь для релегитимации до того правивших представителей партии «Нур Отан»/Amanat) и опросам общественного мнения. В перспективе голосовать станет необходимо часто и по различным поводам, не только в день выборов президента или голосования за поправки в Конституцию.

Но мотивация проведения таких плебисцитов едва ли будет демократической. Прежде всего она будет направлена на то, чтобы не допустить образование лакун легитимности для самого лидера. Иначе говоря, нас станут регулярно побуждать к улучшению позиций президента.

Деполитизация, которая укоренилась в обществе за 30 лет авторитарного правления, − не то, что будет преодолено плебисцитарным подходом к политике. Людям не дадут выйти из состояния политического несовершеннолетия, чтобы взять управление государством в свои руки. Прежде всего потому, что такого намерения нет, но так же и потому, что электоральные процедуры этому не способствуют.

Плебисциты могут быть нейтральным инструментом принятия решений, но только если им предшествует длительное и публичное обсуждение центрального вопроса. А правящие группы все это время не совершают никаких манипуляций над обществом, воспринимая людей как единственную власть, притом разумную. Во всех других случаях плебисциты создают безопасное для властей пространство политики, в границах которого массам лишь и разрешено проявлять политическую волю.

Во время плебисцитов людям и будут позволять быть народом − субъектом, имеющим политическую силу. Но не во время каких-либо других политических событий, где они сами попытаются проявить инициативу. С помощью плебисцитов власти будут вызывать народ тогда, когда им это нужно, конструируя его таким, какой он им необходим. А роль этого народа будет сводиться к громкому одобрению решений, предлагаемых лидером и его технократическим аппаратом. Эти решения могут выглядеть даже социальными, но по сути укладываться в личные предпочтения первого лица.

Чтобы сохранять желаемый политический порядок, преображающемуся режиму нужно создать максимально контролируемые условия. Плебисциты в этом случае становятся идеальным инструментом для того, чтобы удерживать общество в герметичной коробке аполитичности, активируя ее лишь тогда, когда нужно поддержать распоряжения сверху. Но в январе этого года мы оказались свидетелями того, что бывает, если очень долго лишать людей права определять направление собственной жизни. Этот урок, кажется, не усвоен всерьез, по крайней мере пока.