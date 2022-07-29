Парадоксальный кинематограф

Прием заявок на второй питчинг объявили в том же 2019 году, дав при этом больше времени на подготовку необходимого пакета документов и на изучение сценариев экспертами. Защита проектов состоялась в феврале 2020 года. Однако пандемия наряду с серией скандалов с проектами 2019 года привели к переносу оглашения результатов, так же как и их запуска. Во втором питчинге государственную поддержку получил 41 проект, однако, три документальных фильма были исключены из числа победителей уже после оглашения результатов. И если в одном случае - по весьма трагической причине – смерти режиссера от коронавируса, то два других − в связи с желанием творческой группы сменить компанию поставщика – киностудию «Казахфильм», в которой за время ожидания поменялось руководство в полном составе. Видимо, принцип «кто не с нами, тот против нас» являлся основополагающим для министерства культуры, как раз назначившего новую команду. А два проекта известного документалиста – Асии Байгожиной − без каких-либо извинений и переговоров были исключены из списка победителей. За всем этим остались незамеченными отдельные запуски кинопроектов детей представителей творческой интеллигенции, о которых эксперты в кулуарах говорили, что против них было абсолютное большинство членов комиссии, но никто не решился задавать неудобные вопросы по результатам защиты вслух.



Третий питчинг, проведенный осенью 2021 года, и вовсе стал образцово-показательным в смысле «Как делать не нужно», разлетевшись на многочисленные мемы в соцсетях. Экспертным советом в тот раз выступил достаточно внушительный состав из заслуженных деятелей отечественной культуры, мастеров академии искусств и руководящего состава ГЦПНК. Мастера усердно продвигали свои собственные проекты, не стесняясь расталкивать локтями собственных студентов и активно критиковать их мастерство. При этом они не задумывались, что если вчерашний студент академии Жургенова, где все эти мастера преподают, не умеет снимать кино, то, значит, сами мастера слабые, малознающие и малоумеющие, и не научили их делать это. Чего только стоило заявление председателя правления ГЦПНК Есетжана Косубаева: «Вы, молодые, не должны спекулировать темой коррупции. <…> Есть более мастеровитые руки, которые пропустили коррупцию через себя». Оно выглядело крайне абсурдным, но уместным, если учитывать, что среди экспертов был и осужденный ранее за хищение государственных средств заслуженный деятель, а среди участников − его подельник по тому же делу.

Как итог, после полугодового ожидания и очередной смены министра культуры результаты этого крайне сомнительного питчинга были отменены в марте 2022 года. Но официальной причиной отмены стало введение условия обязательной финансовой устойчивости к компаниям поставщикам, что в свою очередь вызвало вполне обоснованную волну критики со стороны кинематографистов-участников, которую, впрочем, уполномоченный орган снова проигнорировал. Вскоре был объявлен прием заявок на следующий, четвертый по счету конкурс проектов, исключительно для финансово устойчивых компаний. Таковыми могли быть признаны только компании, имеющие денежный оборот в течение трех лет предшествующему году (т.е. как минимум четырех лет) в размере не менее половины от суммы планируемого договора. Фактически участвовать смогли только монополисты кинопроизводства, начавшие свою деятельность до принятия закона о кинематографии. Либо же те, кому удалось запустить свой проект на самом первом питчинге или же кто был субподрядчиком на киностудии Казахфильм. Таким образом, для нового и свежего поколения самостоятельная дорога в большое, полнометражное кино оказалась закрыта. Для них остались лишь короткие метры, которые никогда не дойдут до массового зрителя.