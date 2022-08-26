Контроль над женским телом

В 1973 году в США произошло историческое событие в плане репродуктивных прав женщин — Верховный суд закрепил конституционное право женщин на аборт. Это постановление было исходом судебного дела Роу против Уэйда, начатого в 1969 году. Джейн Роу — это юридический псевдоним на тот момент 21-летней Нормы Маккорви, матери двух детей, которая не могла позволить себе третьего ребенка. Она хотела прервать беременность, но в Техасе, где она жила, закон разрешал аборты только в случае угрозы жизни матери. Генри Уэйд был окружным прокурором Далласа, который способствовал принятию этого закона, и против которого и подала в суд Маккорви. К моменту принятия решения Верховного суда Маккорви уже родила девочку и отдала ее на удочерение. Тем не менее это решение в течение 50 лет обеспечивало женщинам США доступ к безопасным абортам, несмотря на непрекращающиеся попытки отменить его. 26 июня 2022 года это все-таки произошло — в деле «Доббс против Джексонской организации женского здоровья (Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization)» Верховный суд США большинством голосов (6 против 3) постановил, что Конституция не предоставляет права на аборт.

То, что сейчас происходит в Америке с репродуктивными правами женщин, напоминает сериал «Черное зеркало», то есть это что-то настолько невообразимое, что невозможно в это поверить. Особенно учитывая то, что США многим кажется райским местом, а Голливуд успешно поддерживает этот миф. В данном материале я бы хотела порассуждать о ситуации с репродуктивными правами женщин в США и Казахстане. Почему именно женщин? Потому что именно женский организм переносит все изменения, связанные с зачатием, рождением, вынашиванием или невынашиванием плода, и даже в самых равноправных союзах основная масса труда по уходу за ребенком ложится на женщину). Почему именно эти страны? В Казахстане я с 2017 года исследую тему доступа молодежи к половому просвещению и выступаю за право молодежи защищать свое сексуальное и репродуктивное здоровье. С того же года я пристально наблюдаю за политикой США, а переехав сюда на время, не могу не сравнивать и не проводить параллели между двумя странами. Особенно учитывая шокирующий откат и откровенную дискриминацию женщин в самой богатой и влиятельной стране мира. Однако, прежде чем углубиться, остановимся на определении «репродуктивные права». Самая доступная, на мой взгляд, формулировка: «Репродуктивные права – это класс прав человека, связанных с репродуктивным здоровьем и телесной автономией. Они могут включать право на планирование семьи, использование контрацептивов, получение полового просвещения в школах, прерывание беременности, и доступ к услугам репродуктивного здравоохранения. Юридически пределы этих прав могут очень сильно различаться по миру».

