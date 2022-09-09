Эпоха Елизаветы II

Вчера не стало Елизаветы Второй.
Странно думать о смерти женщины на пороге столетия (ей шел 97-й год) как о преждевременной, но еще страннее понимать, что королевы Великобритании нет больше с нами. Она была всегда. Казалось, что она будет всегда.
В течение жизни, просто продолжая трудиться и выполнять свой долг, она ставила один за другим различные рекорды. На момент ее кончины королева была рекордсменкой по длительности жизни среди всех европейских монархов, ее правление было самым длительным в истории Британских островов и ей лишь пары лет не хватило, что обогнать Людовика XIV и стать монархом с самым длительным задокументированным правлением. За считанные дни до смерти она утвердила четырнадцатого за время своего правления премьер-министра, Лиз Трасс. Ее первым премьером был сэр Уинстон Черчилль, герой обеих мировых войн.
Элизабет Александра Мэри родилась принцессой Соединенного королевства Великобритании и Ирландии 21 апреля 1926 года в семье второго сына правящего короля, герцога Йоркского, и его жены, энергичной и веселой леди Элизабет Боуз-Лайон. Ее отца, страдавшего заиканием, не готовили к престолу, но ему пришлось занять трон после отречения старшего брата – в самый роковой момент в британской истории, когда фашистская Германия угрожала самому существованию островного королевства. Вместе со своей женой, несгибаемой королевой Елизаветой, которую Гитлер называл «самой опасной женщиной Европы», Георг VI был живым символом британского духа и увидел победу своей страны. Его старшей дочери было 13 на момент начала войны и она успела послужить на завершающих стадиях Второй Мировой, в женских отрядах самообороны. Она была последним мировым лидером, воевавшим в той битве народов. В 25 лет она потеряла отца и взошла на британский престол. Ее правление продлилось более 70 лет.
Она была королевой до появления интернета, до падения Берлинской стены, до полета Гагарина в космос, до появления цветного телевидения в СССР, до рождения большинства родителей моего поколения. За эти семьдесят лет в США сменилось 14 президентов, на старте ее царствования Советским Союзом правил Иосиф Сталин.
Мое поколение, сорокалетние, всю свою жизнь знали ее как седовласую миниатюрную старушку в ярких стильных пальто и шляпках, медленно сгибающуюся под гнетом лет. Нам сложно представить ее другой. Беззаботной принцессой, живущей с обожающими друг друга и своих дочерей родителями, маленькой Лилибет, обожающей своих щенят и пони. Молодой девушкой, влюбившейся в статного кузена, безземельного принца, за которого она выйдет вопреки всем обстоятельствам, в 21 год и с которым проживет 73 года. Гламурной модницей, за нарядами и аксессуарами которой следили все женщины мира. Политиком-новичком, слишком рано принявшим на себя бремя правления. Матерью четверых детей, дочери и трех сыновей, которым не сможет уделять достаточное время в их детстве, из-за бесконечных обязательств перед страной и нацией. Любящей дочерью, сестрой и бабушкой, а позже – и прабабушкой бесконечно растущего семейства. Свекровью и тещей, пытающейся помочь сохранить браки своим детям. Заядлой любительницей лошадей и собак породы корги. Безупречной королевой, которая почти три четверти века служила символом и маяком стабильности в своей стране, воплощая собой стоическое величие, размеренность, практичность и сдержанность своей нации.
Елизавета Вторая была самой известной женщиной на планете, чуть ли не каждый шаг которой был на виду у всего мира, о ней написано бесчисленное количество книг, от документальных до сатирических фэнтези, о ней сняты художественные фильмы, бравшие «Оскары», сериалы и документалки. Про нее поют рок-музыканты, ее лицо на британской валюте, она фигурирует в «Симпсонах», в конце концов!, – и все равно она так и осталась сфинксом, женщиной-загадкой. Во многом потому, что истово выполняла то, чего от нее требовал долг перед Короной — сдерживать свои эмоции, не высказываться на политические темы, оставаться абсолютно беспристрастной. И все равно она была очень живая – в том числе и тем, как в ней несколько неясное понятие «британский юмор» получало свое точное воплощение. В youtube можно найти сотни роликов про смеющуюся и шутящую Елизавету, десять лет назад на открытии Олимпийских игр в Лондоне она отлично сработалась с агентом 007, а в этом году королева поила чаем медвежонка Паддингтона в Букингемском дворце. В отличие от своей легендарной прапрабабки королевы Виктории, Елизавета II никогда не пренебрегала своим долгом, не впадала в ханжество, не уклонялась от работы и до последних дней трудилась, не покладая рук.
В определенном смысле, королева Елизавета — последняя. Последняя из ключевых политиков XX века, последняя из мировых лидеров времен «холодной войны», последняя важная свидетельница своей эпохи, которая для нас, живущих, уже является достоянием учебников истории. Она последняя из настоящих королев – которые родились принцессами и вышли замуж за прирожденного принца. После нее британская монархия непременно изменится, не может не измениться, - но то, что она, возможно, сохранится и сможет пережить XXI век, безусловно, заслуга ушедшей правительницы. Елизавета смогла в эпоху, когда королевские династии казались нелепым, старомодным и дорогостоящим пережитком прошлого, сохранить роль своей семьи и института монархии, встроить его в ДНК британской нации, поставить его выше схватки и оправдать его существование. Старая королева олицетворяла, в первую очередь, то, что можно назвать словом «класс». She had class.
Что же до нас, жителей Казахстана, то – казалось бы, какое нам дело до смерти глубоко пожилой англичанки где-то там далеко? В империю, которую она унаследовала и которая при ней преобразилась в Содружество, наша страна не входила, королева к нам не приезжала, и отношение к нашей нации имела самое отдаленное. Почему же ее смерть не оставляет равнодушными казахстанцев - пользователей соцсетей, поспешивших поделиться этой новостью на своих страницах, читающих новости об этой кончине, пишущих или читающих тексты, подобные этому?
Потому что ушла эпоха. А еще потому, что королева Елизавета II самой своей жизнью – и своей смертью, - напоминает нам о том, что есть какой-то другой жизненный уклад, какое-то качественно иное отношение к власти и ответственности. Что можно встать во главе государства в 25 лет, воспринимая эту ношу как чудовищную ответственность, которую не желаешь, но не можешь и отказаться. Что можно власть и влияние носить как тяжкий крест, а не хвататься за них словно наркоман. Что можно царствовать и отдавать (при Елизавете королевский дом стал платить налоги и перестал получать государственную дотацию в рамках цивильного листа), а не хватать, тащить в свою кубышку, набивать карманы и счета в иностранных банках. Что можно вот так вот стоять у вахты семьдесят лет – не вопреки, а именно что подчиняясь закону, - уже на пределе сил, превозмогая старческую немощь, памятуя о долге. А не цепляться за руль костенеющей рукой, обуянный маниакальными идеями о собственном величии. Не переписывать Конституцию раз за разом под свои нужды. Не затеивать чудовищную бойню, втягивая бесчисленные миллионы людей в разрушительный вихрь смерти и ненависти, чтобы продлить свое беззаконное правление.
Жизнь Елизаветы Второй служит уроком достоинства и ответственности. Жаль, что не все современные главы государств хотят изучить и усвоить этот урок.