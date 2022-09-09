Эпоха Елизаветы II

Что же до нас, жителей Казахстана, то – казалось бы, какое нам дело до смерти глубоко пожилой англичанки где-то там далеко? В империю, которую она унаследовала и которая при ней преобразилась в Содружество, наша страна не входила, королева к нам не приезжала, и отношение к нашей нации имела самое отдаленное. Почему же ее смерть не оставляет равнодушными казахстанцев - пользователей соцсетей, поспешивших поделиться этой новостью на своих страницах, читающих новости об этой кончине, пишущих или читающих тексты, подобные этому?

Потому что ушла эпоха. А еще потому, что королева Елизавета II самой своей жизнью – и своей смертью, - напоминает нам о том, что есть какой-то другой жизненный уклад, какое-то качественно иное отношение к власти и ответственности. Что можно встать во главе государства в 25 лет, воспринимая эту ношу как чудовищную ответственность, которую не желаешь, но не можешь и отказаться. Что можно власть и влияние носить как тяжкий крест, а не хвататься за них словно наркоман. Что можно царствовать и отдавать (при Елизавете королевский дом стал платить налоги и перестал получать государственную дотацию в рамках цивильного листа), а не хватать, тащить в свою кубышку, набивать карманы и счета в иностранных банках. Что можно вот так вот стоять у вахты семьдесят лет – не вопреки, а именно что подчиняясь закону, - уже на пределе сил, превозмогая старческую немощь, памятуя о долге. А не цепляться за руль костенеющей рукой, обуянный маниакальными идеями о собственном величии. Не переписывать Конституцию раз за разом под свои нужды. Не затеивать чудовищную бойню, втягивая бесчисленные миллионы людей в разрушительный вихрь смерти и ненависти, чтобы продлить свое беззаконное правление.

Жизнь Елизаветы Второй служит уроком достоинства и ответственности. Жаль, что не все современные главы государств хотят изучить и усвоить этот урок.