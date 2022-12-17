«Желтоксан все еще не получил политической и правовой оценки»

Курмангазы Айтмырза – один из организаторов декабрьских событий 1986 года, за что он провел три года в Мордовской колонии, а затем был реабилитирован. В своей колонке для Власти он пишет не только о декабрьских днях 1986 года, но и о том, что Казахстан так и не смог сделать, став независимым государством.
Желтоқсан – события, в ходе которых наш народ проявил массовый героизм. Тоталитарная, диктаторская система советской власти создавала внутренний раскол, ставя один народ выше другого, уничтожая язык, традиции и религию других народов. Толчком к восстанию 1986 года послужило не только назначение Геннадия Колбина первым секретарем, это был взрыв национального духа против системы, идеологии империи, который уже долгие годы накапливался внутри. Именнно с таким импульсом народ массово вышел на улицы.
Несмотря на то, что с обретения независимости прошло более тридцати лет, те события все еще не получили должной политической и правовой оценки на государственном уровне.
16 декабря около 150-200 студентов, держа в руках плакаты с лозунгами «Каждой нации - свой лидер», «Мы за свободное, добровольное сближение и слияние, а не за насильственное», «Да здравствует Ленинская национальная политика», выстроились в ряды и пошли на площадь. Вместе со студентами других учебных заведений и рабочими, мы потребовали от властей отменить принятое пленумом Компартии решение (о назначении Геннадия Колбина первым секретарем ЦК Компании Казахской ССР, фактическим главой республики - В.) и советоваться с народом, прежде чем принимать такие решения.
Мы шествовали по улицам, заявили, что не разойдемся, пока наши требования не будут выполнены. Убедившись, что мы не расходимся, власти стали проявлять силу и задерживать нас. С наступлением сумерек нас начали обливать водой с водомета, среди протестующих появились провокаторы. Начались столкновения, которые длились всю ночь.
Мы и на следующий день хотели выйти на площадь, однако нас заперли и не выпускали. После стали каждый день вызывать на допросы, студентов стал охватывать страх. Я, Сейтимбет Усипхан, Имангожаев Бахтыбек были арестованы одними из первых. Нас не били, но оказывалось психологическое давление. Я понятия не имел, за что сижу и в чем провинился. Но одно было ясно – нас собираются посадить.
Желтоқсан – восстание, которое являлось самым важным шагом на пути к Независимости. С этого и началось стремление к независимости. Хоть мы и добились независимости, признания со стороны других стран, нельзя сказать, что мы полностью суверенны во внутренней политике нашей страны. Потому что у власти сидит поколение, которое вышло из тоталитарной системы, воспитано ее идеологией. Мы все еще не избавились от колониального мышления. Власти по-прежнему боятся России и оглядываются на нее. Мне очень больно от этого. До сих пор мы не добились такой независимости, при которой могли сами решать свою судьбу и самостоятельно осмыслять нашу же историю.
После обретения независимости нам необходимо было деколонизировать наше сознание, но мы не смогли сформировать какой-либо национальной идентичности. Мы не сделали этот шаг – ни как нация, ни как государство. То ли от страха, то ли от невежества, но руководство страны этого не сделало. Также, будучи независимой страной, мы не смогли создать собственное гражданское общество. До сих пор мы не можем открыто высказывать свое мнение. Как и во времена господства советской идеологии - если ты что-то высказал, то тебя тут же клеймят противником государства и оказывают давление, закрывают.
В нашей стране произошли события Қаңтар и Жанаозен. Январское восстание началось из-за социальных проблем, но после, в Алматы, оно стало обрастать политическими лозунгами. Раз уж народ вышел, то они стали требовать все то, что у них все это время было на уме.
События Қаңтар и Желтоқсан имеют свои параллели. Так, во время декабрьских событий протестующих называли наркоманами, алкашами и националистами. Во время январских событий, вышедших людей прозвали террористами и мародерами. В декабре были массовые репрессии, гонения и аресты, это же повторилось и в январе.
Январские события должны быть полностью, честно и законно расследованы. Надо подключать международных наблюдателей и расследователей, чтобы дать этим событиям правильную оценку на государственном уровне. Но я думаю, что до этого пройдет еще много времени.
Чтобы эти события не повторились, необходимы коренные, системные политические реформы. Убирать одного министра и менять на другого – это не реформы. Закон о выборах должен быть справедливым. Судебная система должна быть независимой. Если, как и сейчас, будет пустословие и голые обещания – то безусловно, Қаңтар и Желтоқсан повторятся вновь. Этого нам не избежать.