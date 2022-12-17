«Желтоксан все еще не получил политической и правовой оценки»

Желтоқсан – события, в ходе которых наш народ проявил массовый героизм. Тоталитарная, диктаторская система советской власти создавала внутренний раскол, ставя один народ выше другого, уничтожая язык, традиции и религию других народов. Толчком к восстанию 1986 года послужило не только назначение Геннадия Колбина первым секретарем, это был взрыв национального духа против системы, идеологии империи, который уже долгие годы накапливался внутри. Именнно с таким импульсом народ массово вышел на улицы.

Несмотря на то, что с обретения независимости прошло более тридцати лет, те события все еще не получили должной политической и правовой оценки на государственном уровне.

16 декабря около 150-200 студентов, держа в руках плакаты с лозунгами «Каждой нации - свой лидер», «Мы за свободное, добровольное сближение и слияние, а не за насильственное», «Да здравствует Ленинская национальная политика», выстроились в ряды и пошли на площадь. Вместе со студентами других учебных заведений и рабочими, мы потребовали от властей отменить принятое пленумом Компартии решение (о назначении Геннадия Колбина первым секретарем ЦК Компании Казахской ССР, фактическим главой республики - В.) и советоваться с народом, прежде чем принимать такие решения.

Мы шествовали по улицам, заявили, что не разойдемся, пока наши требования не будут выполнены. Убедившись, что мы не расходимся, власти стали проявлять силу и задерживать нас. С наступлением сумерек нас начали обливать водой с водомета, среди протестующих появились провокаторы. Начались столкновения, которые длились всю ночь.

Мы и на следующий день хотели выйти на площадь, однако нас заперли и не выпускали. После стали каждый день вызывать на допросы, студентов стал охватывать страх. Я, Сейтимбет Усипхан, Имангожаев Бахтыбек были арестованы одними из первых. Нас не били, но оказывалось психологическое давление. Я понятия не имел, за что сижу и в чем провинился. Но одно было ясно – нас собираются посадить.