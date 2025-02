Цензура тащит нас на дно

Итак, в популярной музыке социальный комментарий дается через метафору и другие стилистические фигуры речи либо может быть выражен прямо. Например, всем известная песня группы Scorpions — Wind of change — «Ветер перемен», которая стала социальным комментарием к окончанию Холодной войны. Или песня Trapped рэпера 2Pac с его дебютного альбома 2Pacalypse Now о полицейском насилии по отношению к афроамериканцам в США. Песня, к слову, вышла в конце 1991 года — спустя 8 месяцев после жестокого избиения афроамериканца Родни Кинга полицейскими Лос-Анджелеса, а весной 1992 года город охватили масштабные протесты в ответ на то, что суд оправдал четырех белых полицейских, избивших Кинга.

В 10-м классе я переживала свой самый бунтарский период, но при этом я хорошо училась. Однажды мне довелось выступить в актовом зале и что-то сказать. Я вышла на небольшую сцену, обшитую советским ковролином, взяла микрофон и выступила с небольшой речью, которую решила завершить фразой: «Power to the people ‘cause people want peace”», потому что я тогда очень много слушала Public Enemy.

В контексте социального комментария хип-хоп, действительно, ушел далеко вперед, ведь сам жанр, отметивший в 2023 году свое пятидесятилетие, был рожден, в том числе как социальный комментарий. И спустя несколько десятков лет хип-хоп продолжает оставаться жанром, который рефлексирует на социальные темы. В 2018 году самый популярный рэпер планеты Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию за альбом DAMN., в котором нашли отражения разные аспекты жизни афроамериканского населения Штатов, а в феврале 2025 года выступил в перерыве Суперкубка НФЛ в Новом Орлеане, которое стало, пожалуй, самым политическим выступлением в истории этого спортивного события.