Цензура тащит нас на дно

Во время заседания Касым-Жомарт Токаев послал обществу недвусмысленный намек:

«Отдельные граждане превращают нашу страну в объект насмешек. В то время как многие иностранцы восхищаются нашими достижениями и успехами, рассказывают о них всему миру, кое-кто из наших соотечественников, в том числе представители шоу-бизнеса, молодые люди, именующие себя "общественными активистами", даже депутаты, чернят репутацию Казахстана» (цитата по vlast.kz).

О ком именно говорил президент — понять сложно, он не вдавался в детали. И в то же время под эту критику попадают самые разные граждан:ки — от тиктокеров до комиков и музыкантов.

Есть такое понятие — социальный комментарий. Это прием в искусстве, когда артист:ка в своем творчестве высказывается о событиях и процессах, происходящих в обществе. Медиумы, то есть средства, могут быть абсолютно разными: перфоманс, картина, постановка, фильм, видеоигры, музыка — список может продолжаться бесконечно.

Расскажу о социальном комментарии на примере казах(стан)ской музыки — это то, чему я посвятила последние три года своей профессиональной жизни, делая с Фондом имени Батырхана Шукенова подкаст о музыке Казахстана BAYSA.