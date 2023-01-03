Страшный год

Людей подвешивали за голову, обмотав шею скотчем, насиловали дубинками, пытали электрошокерами, вырывали плоскогубцами зубы, прижигали горячим утюгом, обливали кипятком, под ногти втыкали иглы, душили пакетами, привязывали распластанными к стене и избивали. Били везде, долго и жестоко в течение нескольких часов. Особенно по голове, в пах и по огнестрельным ранам. Несчастным не давали спать и морили голодом. Угрожали изнасиловать их жен и детей. Топили в ведрах с водой, связывали ноги и били по пяткам.

Пытали по отработанным годами техникам. Ни крики, ни кровь, ни мольба о пощаде не останавливали садистов. Все они до сих пор работают в правоохранительных органах, и никто пока за пытки не наказан. Некоторые методы пыток власти официально назвали «превышением должностных полномочий». На сегодняшний день большинство этих дел закрыты или засекречены.

Больше сотни человек приговорены к лишению свободы. Еще сотни, а может и тысячи, признали вину, подписав процессуальное соглашение в обмен на возвращение домой. Они провели в СИЗО несколько месяцев, пройдя через жесточайшее физическое и психологическое давление. Они просто не выдержали и оговорили себя.

«Террористов» находят даже среди мертвых. В Таразе судят мужчин, застреленных на площади города. Одного из них, 17-летнего Андрея Опушиева, уже признали виновным в участии в массовых беспорядках. За убийство этого мальчика никто не ответил. Солдат Жасулан Секербеков, стрелявший в митингующих, проходит по делу в статусе свидетеля и хладнокровно рассказывает как произвел 91 выстрел в сторону людей.

В течение одиннадцати месяцев, почти каждый день я разговариваю с теми, кто прошел через пытки, с родными погибших и осужденных. Все они задают одни и те же вопросы. За что? Почему никто не ответил? Почему нас никто не слышит? Плачут даже мужчины. От потери, несправедливости и бессилия. Их тысячи по всей стране.

Но, к сожалению, у меня есть только такой ответ: мы живем в условиях, где насилие поощряется. Это любимый инструмент режима, которым он запугивает народ и удерживает власть. Любой, кто туда попадает, проходит жесткий отбор на склонность к садизму и полное отсутствие морали, совести и чести. В наших застенках работают нелюди, подобные тем, что зверствуют в Украине. Буча и Ирпень случились и в наших СИЗО и тюрьмах. Там заканчиваются человеческие правила и начинается зверский ад.