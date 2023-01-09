Сұлтан, Айкөркем, Бекасыл, Нұрай, Андрей, Тахир, Абылай, Бақдәулет

Новости о прекращении дел об убийствах детей – Айкоркем («за отсутствием состава преступления»), Султана и четы пенсионеров Биткембаевых появились аккурат на годовщину Қаңтара. После открытия мемориала-цитатника, после заседания мажилиса и заявлений генерального прокурора, после выставки оружия. Несмотря на кажущееся обилие информации, ни ясности, ни стройности даже в официальной версии не появилось. Обсуждение событий свелось к бесконечным спекуляциям и версиям. Если открыть комментарии к любой новости о Қаңтаре этих дней, становится понятно, закрытие дел было воспринято и как неожиданность, но в то же время как нечто вполне закономерное. Мы разочарованы, но не удивлены.

Общественный договор, о котором так часто говорит Токаев в своих выступлениях, после Қаңтара установился однозначный – вы соглашаетесь не идти на социальные протесты и сохраняете веру в государство в обмен на Жаңа Қазақстан – изменения так никогда и не осуществленные, но хотя бы высказанные. У этого договора есть еще одно условие – вы соглашаетесь скорее всё забыть, а мы соглашаемся сделать вид, что чтим память жертв – самого большого количества погибших за всю историю страны. Иллюзия памяти в обмен на иллюзию реформ.

Отсюда и скорость с которой с площади убрали баннеры с именами жертв или закрасили мурал с портретом Айкоркем Мелдехан и надписью «Қай аға мені атқан?»