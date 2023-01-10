Боль нации. Как жить дальше, когда нет справедливости?

Год спустя боль от Қанды қаңтар, или Кровавого января, все еще ощущается гражданами Казахстана. Эти события затронули практически каждого – все население оказалось в информационном вакууме из-за решения властей блокировать интернет на несколько дней; кто-то воочию застал беспорядки и стрельбу, мирные протесты и шальные пули; тысячи были задержаны и стали жертвами пыток в последующие дни; кто-то и вовсе не вернулся домой, а кто-то потерял родных.
Тысячи задержанных
События, с которыми столкнулся Казахстан в начале января 2022, были чудовищны и беспрецедентны. Чрезвычайное положение было объявлено по всей стране, и власти пытались восстановить контроль над ситуацией любыми средствами – были даже призваны миротворческие силы военного альянса ОДКБ, включающего в себя Армению, Беларусь, Кыргызстан, Россию и Таджикистан.
Для многих применение силы властями во время протестов не было неожиданностью. Протестовать в Казахстане всегда было непросто. Но все же была надежда, что власти усвоили урок после расстрела мирных протестующих в Жанаозене в 2011 году. Это событие вызвало ярое негодование мировой общественности, и хотелось верить, что больше такого не повторится. И год назад, когда начались мирные протесты против повышения цен на газ, никто и не мог представить, что они повлекут за собой. Никто не ожидал, что российские солдаты будут патрулировать улицы Алматы средь бела дня - это был какой-то антиутопический кошмар. Правоохранительные органы задержали тысячи людей – официальные источники называют цифру 9,900. Из них лишь десятая часть обвинялись в тяжких преступлениях. Многие задержания были совершенно случайными: ни в чем неповинные прохожие и мирные жители, не нарушившие закона, были арестованы без разбора. Наиболее ярким примером является кыргызский музыкант Викрам Рузахунов, которого задержали, жестоко избили и заставили сделать на камеру ложное признание в том, что ему заплатили за участие в погромах. На самом деле музыкант был приглашен в Казахстан дать джазовое выступление.
Дело закрыто: Нет доказательств о пытках
Невозможно точно сказать сколько людей подверглись пыткам в январе 2022 года. Но для правоохранительных органов насилие не было мерой, применявшейся только в крайних случаях. Они скорее следовали принципу «сначала бей, разбирайся потом». Государство обещало провести расследование случаев пыток, которые стали всплывать на поверхность. Проблема пыток была адресована президентом Касым-Жомартом Токаевым в интервью, где он заявил, что дал поручение министерству внутренних дел и Генеральной прокуратуре провести расследование заявлений о пытках и жестоком обращении. Для этой цели также была организована общественная комиссия.
Согласно Стамбульскому протоколу о пытках, введенному ООН и устанавливающему критерии оценки дел о пытках, бремя доказывания не лежит на жертве. Жертвы не обязаны вспоминать имена лиц, применивших к ним пытки. МППЧ вскоре выпустит отчет по Январским событиям совместно с Коалицией НПО Казахстана против пыток, Казахстанским международным бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ) и Всемирной организации против пыток. В отчете приводятся расследования и анализ многочисленных заявлений о пытках, согласно которым мы заключили, что на жертв пыток накладывается бремя доказывания против лиц, пытавших их. Жертвы не стали выдвигать обвинения из-за страха возмездия со стороны их обидчиков. Большинство дел о пытках были прекращены, в связи с заявлением органов об «отсутствии доказательств». Но, согласно опросу КМБПЧ, из 63 задержанных во время Январских событий, 70% утверждали, что подверглись пыткам и жестокому обращению. И при этом, на конец октября 2022 года расследования по делам о пытках были заведены всего лишь на 17 сотрудников полиции и 12 служащих КНБ.
Дело закрыто: Он всего лишь «террорист»
Сотни казахстанцев потеряли родных во время Қанды Қаңтар. Официальная статистика гласит, что погибло 238 человек, но реальная цифра может быть выше. Как в судах, так и в официальных заявлениях властей, ответственность за чрезмерное использование смертоносной силы против мирных жителей отрицается. Уже в январе 2022 года эксперты Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в своем заявлении осудили использование смертоносной силы против протестующих и неуместное навешивание на них ярлыка «террористы». Но власти не перестали использовать этот ярлык. Сотни людей попали в суды по обвинению в терроризме, в соответствии с версией событий, которую хотели подать власти. Издание «Азаттык» утверждает, что согласно данным Генпрокуратуры 1249 человек были осуждены в связи с январскими событиями, 160 из них были приговорены к тюремному заключению. Большинство были признаны виновными в «терроризме».
Русланбек Жубаназаров является одним из 238 убитых во время Қанды Қаңтар. Его сестра рассказала «Власти», что его также назвали «террористом», и уголовное дело касательно его смерти было прекращено. Семья Русланбека утверждает, что он был простым гражданином и отцом. Мужчина работал вахтовым методом на нефтегазовых месторождениях.
Существует несколько похожих историй, когда власти не провели тщательного расследования убийств граждан в январе 2022 и просто навесили на них ярлык «террористов».
Нельзя просто так называть «террористами» протестующих и простых граждан, которые реализовывали свое законное право на свободу мирных собраний. Особую обеспокоенность вызывает то, как власти продолжают оправдывать приказ стрелять на поражение, заявляя, что убитые и пострадавшие были «террористами».
Правительство Казахстана не должно снимать с себя ответственность за содеянное. Казахстанцам нужно извинение от государства, признание его вины, и гарантии, что такого больше не повториться на пути к «Новому Казахстану», которое государство обещает построить.
Автор – исследовательница Международное партнерство за права человека. МППЧ – это независимая неправительственная организация, основанная в 2008 году и базирующаяся в Брюсселе (Бельгия), МППЧ тесно сотрудничает с гражданскими объединениями разных стран, чтобы привлечь внимание к проблеме прав человека на международном уровне и способствовать соблюдению прав уязвимых сообществ. Более подробную информацию смотрите на сайте МППЧ.