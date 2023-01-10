Боль нации. Как жить дальше, когда нет справедливости?

Тысячи задержанных

События, с которыми столкнулся Казахстан в начале января 2022, были чудовищны и беспрецедентны. Чрезвычайное положение было объявлено по всей стране, и власти пытались восстановить контроль над ситуацией любыми средствами – были даже призваны миротворческие силы военного альянса ОДКБ, включающего в себя Армению, Беларусь, Кыргызстан, Россию и Таджикистан.

Для многих применение силы властями во время протестов не было неожиданностью. Протестовать в Казахстане всегда было непросто. Но все же была надежда, что власти усвоили урок после расстрела мирных протестующих в Жанаозене в 2011 году. Это событие вызвало ярое негодование мировой общественности, и хотелось верить, что больше такого не повторится. И год назад, когда начались мирные протесты против повышения цен на газ, никто и не мог представить, что они повлекут за собой. Никто не ожидал, что российские солдаты будут патрулировать улицы Алматы средь бела дня - это был какой-то антиутопический кошмар. Правоохранительные органы задержали тысячи людей – официальные источники называют цифру 9,900. Из них лишь десятая часть обвинялись в тяжких преступлениях. Многие задержания были совершенно случайными: ни в чем неповинные прохожие и мирные жители, не нарушившие закона, были арестованы без разбора. Наиболее ярким примером является кыргызский музыкант Викрам Рузахунов, которого задержали, жестоко избили и заставили сделать на камеру ложное признание в том, что ему заплатили за участие в погромах. На самом деле музыкант был приглашен в Казахстан дать джазовое выступление.