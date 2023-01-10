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10 января 2023
Алва Омарова, МППЧ, фото Алмаса Кайсара

Боль нации. Как жить дальше, когда нет справедливости?

Колонка от Международного партнерства за права человека

Боль нации. Как жить дальше, когда нет справедливости?

Год спустя боль от Қанды қаңтар, или Кровавого января, все еще ощущается гражданами Казахстана. Эти события затронули практически каждого – все население оказалось в информационном вакууме из-за решения властей блокировать интернет на несколько дней; кто-то воочию застал беспорядки и стрельбу, мирные протесты и шальные пули; тысячи были задержаны и стали жертвами пыток в последующие дни; кто-то и вовсе не вернулся домой, а кто-то потерял родных.

Тысячи задержанных

События, с которыми столкнулся Казахстан в начале января 2022, были чудовищны и беспрецедентны. Чрезвычайное положение было объявлено по всей стране, и власти пытались восстановить контроль над ситуацией любыми средствами – были даже призваны миротворческие силы военного альянса ОДКБ, включающего в себя Армению, Беларусь, Кыргызстан, Россию и Таджикистан.

Для многих применение силы властями во время протестов не было неожиданностью. Протестовать в Казахстане всегда было непросто. Но все же была надежда, что власти усвоили урок после расстрела мирных протестующих в Жанаозене в 2011 году. Это событие вызвало ярое негодование мировой общественности, и хотелось верить, что больше такого не повторится. И год назад, когда начались мирные протесты против повышения цен на газ, никто и не мог представить, что они повлекут за собой. Никто не ожидал, что российские солдаты будут патрулировать улицы Алматы средь бела дня - это был какой-то антиутопический кошмар. Правоохранительные органы задержали тысячи людей – официальные источники называют цифру 9,900. Из них лишь десятая часть обвинялись в тяжких преступлениях. Многие задержания были совершенно случайными: ни в чем неповинные прохожие и мирные жители, не нарушившие закона, были арестованы без разбора. Наиболее ярким примером является кыргызский музыкант Викрам Рузахунов, которого задержали, жестоко избили и заставили сделать на камеру ложное признание в том, что ему заплатили за участие в погромах. На самом деле музыкант был приглашен в Казахстан дать джазовое выступление.

Дело закрыто: Нет доказательств о пытках

Невозможно точно сказать сколько людей подверглись пыткам в январе 2022 года. Но для правоохранительных органов насилие не было мерой, применявшейся только в крайних случаях. Они скорее следовали принципу «сначала бей, разбирайся потом». Государство обещало провести расследование случаев пыток, которые стали всплывать на поверхность. Проблема пыток была адресована президентом Касым-Жомартом Токаевым в интервью, где он заявил, что дал поручение министерству внутренних дел и Генеральной прокуратуре провести расследование заявлений о пытках и жестоком обращении. Для этой цели также была организована общественная комиссия.

Согласно Стамбульскому протоколу о пытках, введенному ООН и устанавливающему критерии оценки дел о пытках, бремя доказывания не лежит на жертве. Жертвы не обязаны вспоминать имена лиц, применивших к ним пытки. МППЧ вскоре выпустит отчет по Январским событиям совместно с Коалицией НПО Казахстана против пыток, Казахстанским международным бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ) и Всемирной организации против пыток. В отчете приводятся расследования и анализ многочисленных заявлений о пытках, согласно которым мы заключили, что на жертв пыток накладывается бремя доказывания против лиц, пытавших их. Жертвы не стали выдвигать обвинения из-за страха возмездия со стороны их обидчиков. Большинство дел о пытках были прекращены, в связи с заявлением органов об «отсутствии доказательств». Но, согласно опросу КМБПЧ, из 63 задержанных во время Январских событий, 70% утверждали, что подверглись пыткам и жестокому обращению. И при этом, на конец октября 2022 года расследования по делам о пытках были заведены всего лишь на 17 сотрудников полиции и 12 служащих КНБ.

Дело закрыто: Он всего лишь «террорист»

Сотни казахстанцев потеряли родных во время Қанды Қаңтар. Официальная статистика гласит, что погибло 238 человек, но реальная цифра может быть выше. Как в судах, так и в официальных заявлениях властей, ответственность за чрезмерное использование смертоносной силы против мирных жителей отрицается. Уже в январе 2022 года эксперты Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в своем заявлении осудили использование смертоносной силы против протестующих и неуместное навешивание на них ярлыка «террористы». Но власти не перестали использовать этот ярлык. Сотни людей попали в суды по обвинению в терроризме, в соответствии с версией событий, которую хотели подать власти. Издание «Азаттык» утверждает, что согласно данным Генпрокуратуры 1249 человек были осуждены в связи с январскими событиями, 160 из них были приговорены к тюремному заключению. Большинство были признаны виновными в «терроризме».

Русланбек Жубаназаров является одним из 238 убитых во время Қанды Қаңтар. Его сестра рассказала «Власти», что его также назвали «террористом», и уголовное дело касательно его смерти было прекращено. Семья Русланбека утверждает, что он был простым гражданином и отцом. Мужчина работал вахтовым методом на нефтегазовых месторождениях.

Они не увидели в его смерти уголовного преступления. Как это возможно? Он же умер! Как там не может быть уголовного дела? Я кричала, ругалась и плакала. Но ничего не меняется. Как он умер? Как в него попала пуля? Кто стрелял? За что? Эти вопросы не дают мне покоя. Я хочу найти виновных.

Существует несколько похожих историй, когда власти не провели тщательного расследования убийств граждан в январе 2022 и просто навесили на них ярлык «террористов».

Нельзя просто так называть «террористами» протестующих и простых граждан, которые реализовывали свое законное право на свободу мирных собраний. Особую обеспокоенность вызывает то, как власти продолжают оправдывать приказ стрелять на поражение, заявляя, что убитые и пострадавшие были «террористами».

Правительство Казахстана не должно снимать с себя ответственность за содеянное. Казахстанцам нужно извинение от государства, признание его вины, и гарантии, что такого больше не повториться на пути к «Новому Казахстану», которое государство обещает построить.

Автор – исследовательница Международное партнерство за права человека. МППЧ – это независимая неправительственная организация, основанная в 2008 году и базирующаяся в Брюсселе (Бельгия), МППЧ тесно сотрудничает с гражданскими объединениями разных стран, чтобы привлечь внимание к проблеме прав человека на международном уровне и способствовать соблюдению прав уязвимых сообществ. Более подробную информацию смотрите на сайте МППЧ.

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