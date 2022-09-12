Навсегда остаться в январе

«Дело находится в городском департаменте полиции. Назначено очень много экспертиз. Нас интересуют обстоятельства смерти Абдугаппара Оразгали. Кто стрелял? Откуда? Какая была пуля? Оказывалась ли ему медицинская помощь? Кто его отвез в медицинское учреждение? Писали очень много обращений в департамент полиции, в городскую прокуратуру, но ответов не было. Потом писали в районные суды. Тоже оставляют без внимания. Дают отмашки – идет следствие, тайна следствия, ответы будут по окончании следственных действий. Вот это самое трудное. Была судебно-медицинская экспертиза, есть заключение. Есть доказательства смерти от пуль. Пошел седьмой месяц следствия, но ничего неизвестно. Мы требуем, чтобы это дело полностью было расследовано и были предоставлены доказательства. Самая большая проблема – идет затягивание следствия», – поясняет адвокат.

Найти имена

16 августа, спустя восемь месяцев после январских событий, генеральная прокуратура Казахстана опубликовала список из 238 имен – это люди, погибшие в результате обстрелов и полученных травм. В документе указаны только фамилии и инициалы людей, но нет никаких данных об их возрасте, месте и обстоятельствах смерти. Заместитель начальника службы уголовного преследования генпрокуратуры Елдос Килымжанов тогда же назвал список «первым», но не уточнил, когда он дополнится новыми данными. Он также отметил, что следствие продолжается по факту смерти 176 человек.

До момента, когда Генпрокуратура наконец обнародовала фамилии погибших, в открытом доступе находились два списка погибших – их сразу после январских событий начали составлять команда волонтеров ​​Qantar 2022 и журналисты радио «Азаттык». Им удалось собрать и верифицировать данные 235 и 188 человек соответственно.

При сравнении трех списков журналисты Власти обнаружили данные 22 человек, имена которых не встречаются в списках активистов и журналистов. Найти информацию об этих людях в открытых источниках не представляется возможным, так как нет никаких исходных данных, помимо фамилий.

Кроме того, имена как минимум 23 погибших не вошли в официальный список генеральной прокуратуры. Власти удалось достоверно подтвердить смерти 5 человек из этого числа:

7 января в Алматы был убит 22-летний гражданин Израиля Леван Коджиашвили. Мужчина не участвовал в протестах и был застрелен в тот момент, когда был за рулем автомобиля.

5 января 12-летний алматинец Сұлтан Қамшыбек был убит выстрелом в затылок. Он вышел в магазин вместе с мамой, дядей и тетей, услышал звуки стрельбы и, подумав, что кто-то запускает салюты, начал записывать происходящее на видео.

6 января в Алматы вышел из дома и пропал 59-летний Николай Лебедев. Его тело нашли только 18 января.

8 января 25-летнего Ақжола Қилыбаева из села Каскабулак Абайской области вызвали на допрос в полицию из-за участия в митинге в Семее. 9 января его мать Нургуль нашла сына повешенным в гараже.

10 января рядовой контрактной службы Шавкат Армидинов вместе с коллегой погибли в автокатастрофе в Жамбылской области. Они выполняли боевую задачу по поиску участников протестов и нападавших на здание ДКНБ.

В ответе на запрос Власти в генпрокуратуре сообщили, что «в период январских событий погибли 232 лица, из них 213 гражданских лиц, 19 сотрудников силовых ведомств». Вероятнее всего, 6 человек, которых ведомство не включило в общую цифру погибших, скончались от пыток. В ответе также указано, что «каждый факт смерти граждан в ходе январских событий является предметом расследования уголовных дел». Заведены ли уголовные дела по факту гибели людей, не попавших в официальных список – неизвестно.

В тех случаях, когда уголовное дело после смерти человека было заведено, возникает множество сложностей. В некоторых случаях дела заводятся по статье 99 Уголовного кодекса (Убийство), а после их могут переквалифицировать на 451 статью УК (Превышение власти, повлекшее смерть человека). При этом погибшие могут параллельно становиться фигурантами двух статей – 255 УК (Акт терроризма) и 272 УК (Массовые беспорядки). Даже если дело по статье об убийстве было заведено, оно может быть быстро закрыто, а родственникам погибших и их адвокатам подолгу приходится требовать справедливого расследования.