Назови меня моим именем

Тем не менее, эта страна красиво вписала свое имя в историю мирового футбола, став первой африканской и первой арабской страной, пробившейся в полуфинал Чемпионата мира. И на этом моменте нам, возможно, стоит немного задержаться. Как ни странно, в арабоязычном мире, к коим относится и Марокко, никто его так не называет, впрочем, как и она себя. Страна эта называется «Магриб» или «аль-Магриб», что на арабском означает просто «Запад», которая в свою очередь происходит от арабского выражения «аль-Магриб аль-Акса» – «Крайний Запад».И это при том, что «Магрибом» ещё называют целый регион от Ливии до Мавритании, включая и Марокко (оттого и «крайний» Запад при наличии «ближнего» и «среднего»). Думаю, нетрудно догадаться, что это название– результат колониальной экспансии арабского халифата,а обозначение это схоже с евроцентристским обозначением Ближнего, Среднего и Дальнего Востока.

На этом приключения с названием Марокко не заканчиваются, ведь турки называют эту страну «Фас»(Fas)в честь марокканского города Фес, а более распространенное европейское название (Марокко, Morocco, Maroc) происходит от названия другого города — Марракеша. Странно, что страну ещё не назвалив честь самого крупного города страны «Касабланкой» (исп. «Casablanca» – Белый дом) – а не «Дар-эль-Бейда» в его оригинальном арабском звучании – но тут, я уверяю, началась бы путаница с Белым домом, так как бывшие имперцы имеют привычку переводить названия стран, и тут Кот-д’Ивуар, который уже четвертый десяток лет просит не переводить название страны как всякие«IvoryCoast»или «Costad'Avorio», не даст соврать.