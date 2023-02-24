Год войны против Украины: наша совместная работа на победу международного права

Эта война не «чисто европейский вопрос» и не «борьба Запада против всех». Она решает, в каком мире мы все хотим жить, ведь никто не может быть в безопасности в мире, где незаконное применение силы — ядерной державой и постоянным членом Совета Безопасности —воспринимается за «нормальное». Поэтому действие международного права нужно обеспечивать везде, чтобы защищать всех от силовой политики, шантажа и военных нападений.

Теперь, год спустя, есть опасность, что люди привыкнут видеть столь многочисленные картины войны и зверств; что используемые нами слова начнут утрачивать значимость из-за того, что нам приходится их так часто повторять; что мы устанем и наша решимость ослабнет — ведь время идет, а задача наша сложна.

Этого допустить нельзя. Ведь Россия продолжает каждый день нарушать Устав ООН, создавая своей империалистской политикой опасный прецедент для всего мира. Каждый день Россия продолжает убивать ни в чем не повинных украинских женщин, мужчин и детей, осыпая города и гражданские объекты градом ракет. Каждый день Россия продолжает сеять ложь и клевету.

Для Европейского Союза и его партнеров не существует альтернатив продолжению реализации нашей «тройной стратегии» — поддержки Украины, давления на Россию с целью заставить ее прекратить незаконную агрессию и помощи остальному миру в борьбе с ее негативными последствиями.

Этим мы и занимаемся уже год, причем успешно. Мы приняли беспрецедентные санкции; сократили свою зависимость от российского ископаемого топлива; в плотном сотрудничестве с основными партнерами на 50% сократили прибыли от продажи энергоносителей, за счет которых Кремль финансирует свою агрессию. Работая вместе, мы также смягчаем для мира ее вторичные последствия, и наблюдаем снижение цен на продовольствие и энергоносители, частично достигнутое за счет наших «коридоров солидарности» и Черноморской зерновой инициативы.

Недостаточно заявлять, что мы хотим, чтобы Украина была способна к самозащите — для этого ей нужны средства. Поэтому ЕС впервые в истории осуществляет поставки вооружений подвергшейся нападению стране. Более того, сейчас ЕС является ведущим источником обучения вооруженных сил Украины, чтобы они смогли защитить свою страну. Для поддержки украинского народа мы также выделяем значительные объемы макрофинансовой и гуманитарной помощи. И мы решили ответить согласием на просьбу Украины о вступлении в ЕС. И наконец, мы ведем работу по привлечению к ответственности виновников совершаемых Россией военных преступлений.

Украина проявляет удивительную стойкость — частично благодаря нашей поддержке. А Россия становится более изолированной благодаря общемировым санкциям и международному осуждению подавляющим большинством стран Генеральной ассамблеи ООН. Нашей общей целью была и остается победа демократической Украины, изгнание захватчиков, полное восстановление ее суверенитета, а вместе с ним и международного правопорядка.

В первую очередь нам нужен мир в Украине — долгосрочный и всесторонний мир, соответствующий Уставу ООН и международному праву. Поддержка Украины и работа на установление мира идут рука об руку.