Токаев делает ставку на государственное вмешательство

Много слов президент посвятил протекционистской политике и поддержке отечественных товаропроизводителей. В принципе, подобное звучало и при Назарбаеве. О плачевных результатах той «политики импортозамещения» мы тоже осведомлены. Провальным историям создания «казахстанских планшетников» несть числа. Попробуйте вспомнить хоть два-три «импортозамещенных» товара и надолго задумаетесь. Если уж заботиться о защите внутреннего рынка, то почему бы не начать с выхода из кабального Таможенного союза и ЕАЭС, невыгодных нам изначально, а в условиях международных санкций в отношении Российской Федерации ставшими просто токсичными?

Токаев выдвигает тезис, что «успешное развитие предпринимательства невозможно без развития конкуренции». И вроде даже осуждает доминирование крупных игроков в ряде отраслей. В то же время новую промышленную политику он представляет себе как государственную поддержку не менее чем 15 крупных проектов. Причем, «Государство совместно с крупными предприятиями должно "замкнуть" производственный цикл в стране. Для этого потребуется применить как регулирующие, так и стимулирующие механизмы». Как вы понимаете, в случае успеха этого начинания, государство своими руками сломает конкурентный рынок, так как другие компании, действующие в тех же отраслях, но лишенные господдержки, неизбежно обанкротятся. Предприниматели вряд ли рискнут инвестировать и создавать новые производства, если не попадут в заветный список фаворитов. То есть, с одной стороны президент рассуждает о развитии конкуренции, а с другой – предлагаемые им меры дают за счет государства преимущество одним компаниям перед другими. И это не единственное противоречие в послании.

Говоря о мерах по демонополизации, президент сетует на отсутствие у антимонопольного органа возможности оперативно устранять нарушения, поскольку его предписания обжалуются в судах. В этой связи он предписывает правительству внести законодательные поправки, которые, надо полагать, позволят чиновникам разобраться с нарушителями ускоренно и во внесудебном порядке.

Давайте разберемся. Если антимонопольщики проигрывают в судах, то тут или закон плохой, или судебная система коррумпирована. Но вместо того, чтобы устранить реальные причины, предлагается расширить возможности для произвола тех же самых чиновников. Все это только усилит коррупцию, ничего больше.

Есть единственный способ избежать сговора монополистов и тех, кто должен за ними присматривать – внедрить подотчетность антимонопольных комиссий перед общественностью через выборность ее состава, как это принято в странах с развитой экономикой. Нам тоже нет нужды изобретать тут какой-либо особый путь.

Монополизированность экономики, действительно, зашкаливает за все разумные пределы. И тон здесь задают не только олигархи, но само государство: коммунальное и энергетическое хозяйства, КТЖ и, конечно же, мегамонополист «Самрук-Казына», подмявший под себя добрую половину нашей экономики. Президент Токаев вступив в свою должность, не раз критиковал этот паразитирующий госхолдинг, требовал обосновать необходимость его существования и даже грозился упразднить. Однако, по мере того, как из руководства АО выдавливались ставленники первого президента, стихала и критика. Сегодня, судя по риторике главы государства, существованию мегамонополиста уже ничто не угрожает.

Кстати, обращает на себя внимание еще одна трансформация в риторике Токаева. Речь идет о широко разрекламированной кампании по «возврату активов». Вначале говорилось, что имущество бывшего елбасы и его приближенных «вернут народу». Теперь оказывается, что наряду с тем, что возвращенные активы будут использовать как источник "длинных денег", их собираются «передать рынку», т.е. новым собственникам. Так или иначе, выгодоприобретателями станут отдельные юридические и физические лица, но не весь народ.