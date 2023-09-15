«Главная ловушка патриархата – неуверенность и страх»

Социальная реклама об уличных домогательствах. Скрытая камера засняла как жительница Нью-Йорка подверглась кэтколлингу более 100 раз за 10 часов.

Однажды в 90-е моего дальнего родственника посадили в тюрьму. Я не знаю правды, но в моей семье считалось, что его осудили несправедливо, только потому, что он был на вечеринке, где другие парни изнасиловали девушку. Когда я был подростком, мне сказали, что как мужчина я воспринимаюсь как угроза и по умолчанию могу быть подозреваемым в насилии в отношении женщины. По этой причине мне нужно было быть особенно осторожным в своих словах и действиях и не следовать слепо за сверстниками-мужчинами. Я считаю, что этот разговор не раз спасал меня в жизни. Однако хотелось бы, чтобы мальчиков воспитывали не только пассивно сопротивляться давлению токсичных мужчин, но и активно поддерживать женщин и использовать свои мужские привилегии для защиты женщин от таких мужчин.



Считается, что мужчины делятся на две категории – молчаливое большинство «хороших» и громкое меньшинство «плохих» – абьюзеры, насильники, убийцы. Многие скажут: «Я не сексист, я не насильник», как будто речь идет о личных качествах, а не о системах и структурах. Да, может быть, лично вы – не такой, однако зачастую «хорошие» мужчины становятся фундаментом, на котором стоят «плохие». Я и сам не раз бывал в ситуациях, когда позволял прозвучать каким-то сексистским словам, фразам и шуткам. Бывало, мужчины намного старше меня высмеивали своих супруг, иногда при них же, а я думал, что перечить им – не моё дело и, неловко улыбаясь, молчал. Но подобное молчание – это не нейтралитет, это тоже позиция. Молчание в ответ на дискриминацию – знак согласия с этой дискриминацией. На Западе есть лозунг «silence is violence» («молчание – это насилие») в том смысле, что бездействие или безразличие к насилию (а насилие может быть и словесным), направленному против угнетенных групп, равносильно прямому насилию против этих групп. Немецкий психиатр и философ Карл Ясперс считал, что немцы, которые совершили военные преступления во Второй мировой войне, виновны морально, а те, кто их терпел и не сопротивлялся им, виновны политически, тем самым возлагая коллективную вину на всех. Почему столько “хороших” мужчин молчат, когда обижают женщин – хоть физически, хоть словесно? Кем мы останемся в истории – молчаливыми соучастниками угнетения женщин или их активными союзниками? Мужчин воспитывают быть храбрыми и защищать слабых, но я считаю, что настоящая мужская смелость – это не молча плыть по течению патриархата и сексизма, а идти против этого течения.

Главная ловушка патриархата – это неуверенность в себе и страх. Страх того, что на тебя нападут, побьют, ограбят, унизят, изнасилуют и/или убьют (у мужчин, кстати, тоже есть страх сексуализированного насилия – в тюрьмах, полицейских участках и казармах). И патриархат эксплуатирует эти комплексы и страхи, предлагая людям простую модель: слабых бьют, поэтому нужно быть сильным и бить первым.