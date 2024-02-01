О родительстве в эпоху недоказательной медицины

В Казахстане наряду с доказательной медициной существует много лишних назначений: это и препараты с недоказанной эффективностью, и народные методы лечения, которые не настолько безопасны как кажется. При этом неоднозначные назначения можно получить как в государственной поликлинике, так и в частном медцентре. В итоге многие пациенты находятся в постоянном стрессе из-за того, что не могут получить адекватных и понятных назначений.
Бизнес-аналитик Дана Рысбекова, придерживающаяся принципов доказательной медицины, рассказывает о том, с чем ей приходится сталкиваться в отечественном здравоохранении.
Участковый педиатр ушла, оставив мне листочек с назначением для моего сына. У него кашель и высокая температура. Первыми двумя пунктами идут интерфероновая мазь и интерфероновые свечи. Я мысленно их сразу вычеркиваю, ведь у них нет доказанной клинической эффективности. Потом шли нормальные назначения в виде жаропонижающих, орошения слизистой солевым раствором и сосудосужающих капель. Замыкала список рекомендация делать ингаляции физраствором. Тут я задумалась. Где-то в подкорке копошилась мысль, что ингаляции нужны при ложном крупе, а не при ОРВИ. Пообщалась со знакомой, которая тоже за доказательную медицину, она подтвердила, что это мне не надо, и я сэкономила 30 тысяч семейного бюджета.
Еще когда у меня не было детей, я читала Катасонова, Бутрия и «Модицину» Никиты Жукова. Я знала, что интерфероны в лечении ОРВИ не работают, что иммунитет не надо укреплять, и что всякие йодные сеточки и сидение над картошкой помогают родителям справиться с тревогой, но не ребенку — быстрее с болезнью. У меня была опора. Она немного пошатнулась, когда мой младенец впервые выдал высокую температуру, а педиатрка впервые вручила назначения с интерфероновыми свечками. Мне очень хотелось что-то сделать, чтобы болезнь закончилась. И каково было мое ликование, когда через несколько дней все симптомы прошли, а использовался только парацетамол.
Потом эти злосчастные -фероны кочевали из назначения в назначение, их выписала даже классная неонатологша, к которой я водила ребенка на чекапы. Больше не вожу. Иногда я спорила с врачами, мол, я не буду давать — они же не работают; иногда просто молча наблюдала.
Помимо интерферонов, «прилетали» еще антибиотики. Иногда доходило до абсурда. Я зашла с ребенком к ЛОРу, чтобы он проверил, нет ли в ушах серной пробки, так как малыш не может пройти аудиоскрининг. Ситуация: у меня было ноль жалоб на самочувствие ребенка, но я вышла от врача с диагнозом катаральный отит, и настоятельной рекомендацией немедленно начать колоть антибиотики. Я зачем-то еще торговалась, и уговорила заменить антибиотики в уколах на антибиотики в виде суспензии. Потом опомнилась и попыталась протестовать: зачем вообще антибиотики, ребенок прекрасно себя чувствует! Мне пристально посмотрели в глаза и сказали: «если вы хотите, чтобы у него лопнула барабанная перепонка, можете, конечно, ничего не давать».
В легком шоке мы поехали за вторым мнением в частную клинику, придерживающуюся принципов доказательной медицины. Получили заключение, что никакого отита нет и ничего давать не нужно.
Советы по питанию ребенка в поликлинике даются максимально противоречивые: то он должен месяцами сидеть на баночном пюре, то к семи месяцам поглощать пять приемов твердой пищи в день.
Массаж. В нашей культуре нужно массажировать младенцев. Даже здоровых. В три, в шесть и в девять месяцев. Чтобы научились ползать, сидеть, ходить. Моя подруга резонно заметила, что не видела еще ни одного здорового человека, который не научился все это делать. Но с другой стороны, все так делают, значит в этом что-то есть. Коллективное мышление — страшная вещь, и я согласилась на один курс массажа. Отдельно отмечу рекомендацию ортопеда районной поликлиники массировать ребенку зону галифе и холку (видимо мой сын немного лошадка). Моя мама исправно делала это целый месяц, пока ортопед из частной клиники деликатно отметил безосновательность этого назначения. Что вообще это было, мы так и не поняли.
Существует еще целый пласт назначений, которые относятся к народным методам лечения.
Потом нужно обязательно сводить ребенка к остеопату, чтобы он там младенцу что-то вправил. А это даже не врач, а что-то близкое к шаману по уровню доказательности. По большей части советы из области народных методов мне прилетали от знакомых и родственников, и с этим есть большая проблема. Такого рода лечение обычно рассматривается как априори безопасное.
Сергей Бутрий, известный педиатр, писал, что в учебниках по дерматологии есть глава, которая помогает врачу определить случаи жестокого обращения с ребенком и отличать, например, монголоидные пятна от синяков, и если что вызывать или не вызывать полицию. В этой главе целая таблица посвящена кожным проявлениям, связанным с культурными обычаями. Ожоги и шрамы от йодных сеток, банок, хиджам и пиявок. Всё для того, чтобы врач понял, что родители истязают свое дитя не потому что они жестокие преступники, а потому что в их культуре это относится к народным методам лечения.
Сейчас моему сыну полтора года. Он периодически болеет ОРВИ, бывают кишечные инфекции, и иногда меня посещают мысли: «а не плохая ли я мать» — вот сижу и смотрю как ребенок болеет, и даже мазью горло не помажу, сердца что ли у меня нет. Потом я себе напоминаю, что это не так работает, что мазь эта - «пустышка», а мои попытки залезть в горло к младенцу просто лишний раз травмируют психику. Это невидимая внутренняя борьба. Когда меня спрашивают подруги, как лучше лечить их детей, я делюсь своими знаниями: рассказываю о докмеде, объясняю, успокаиваю. Если кто-то начинает рассказывать о чудесных свойствах фуфломицинов, и о том, что им помогло, я рассказываю о том, что после - не значит вследствие. Иногда мне кажется, что я впустую растрачиваю энергию. Но я верю, что все это не зря, в конце концов, именно поэтому я пишу этот текст.
Пандемия короновируса показала провал просветительской деятельности на эту тему и взрастила целый класс антиваксеров и блогеров, паразитирующих на этой теме. Последствия мы сейчас получаем в виде эпидемии кори и вспышек коклюша.
Мамы, получая заветный кулек в роддоме, получают еще и ворох тревог с информационным вакуумом, который заполняют сами, кто как смог. И делают это, к сожалению, иногда не благодаря нашему Минздраву, а вопреки ему.
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