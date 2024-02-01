О родительстве в эпоху недоказательной медицины

Потом эти злосчастные -фероны кочевали из назначения в назначение, их выписала даже классная неонатологша, к которой я водила ребенка на чекапы. Больше не вожу. Иногда я спорила с врачами, мол, я не буду давать — они же не работают; иногда просто молча наблюдала.

Помимо интерферонов, «прилетали» еще антибиотики. Иногда доходило до абсурда. Я зашла с ребенком к ЛОРу, чтобы он проверил, нет ли в ушах серной пробки, так как малыш не может пройти аудиоскрининг. Ситуация: у меня было ноль жалоб на самочувствие ребенка, но я вышла от врача с диагнозом катаральный отит, и настоятельной рекомендацией немедленно начать колоть антибиотики. Я зачем-то еще торговалась, и уговорила заменить антибиотики в уколах на антибиотики в виде суспензии. Потом опомнилась и попыталась протестовать: зачем вообще антибиотики, ребенок прекрасно себя чувствует! Мне пристально посмотрели в глаза и сказали: «если вы хотите, чтобы у него лопнула барабанная перепонка, можете, конечно, ничего не давать».

В легком шоке мы поехали за вторым мнением в частную клинику, придерживающуюся принципов доказательной медицины. Получили заключение, что никакого отита нет и ничего давать не нужно.

Советы по питанию ребенка в поликлинике даются максимально противоречивые: то он должен месяцами сидеть на баночном пюре, то к семи месяцам поглощать пять приемов твердой пищи в день.

Массаж. В нашей культуре нужно массажировать младенцев. Даже здоровых. В три, в шесть и в девять месяцев. Чтобы научились ползать, сидеть, ходить. Моя подруга резонно заметила, что не видела еще ни одного здорового человека, который не научился все это делать. Но с другой стороны, все так делают, значит в этом что-то есть. Коллективное мышление — страшная вещь, и я согласилась на один курс массажа. Отдельно отмечу рекомендацию ортопеда районной поликлиники массировать ребенку зону галифе и холку (видимо мой сын немного лошадка). Моя мама исправно делала это целый месяц, пока ортопед из частной клиники деликатно отметил безосновательность этого назначения. Что вообще это было, мы так и не поняли.

Существует еще целый пласт назначений, которые относятся к народным методам лечения.