Мифы о Назарбаев университете, или куда утекают бюджетные деньги?

22 февраля 2024 года вышла статья бывшего президента Назарбаев Университета (NU) Шигео Катсу «Защитники либеральных ценностей должны осудить саботаж Назарбаев Университета». Она была написана после смены руководства вуза на фоне поднимающихся вопросов о его особом статусе и непрозрачности, которые актуализировали СМИ и общественность после событий Қанды Қаңтар.

Катсу уже проявлял обеспокоенность за будущее NU в связи с приходом казахстанских управленцев, близких к правительству, а также намерением сократить финансирование вуза.

«Сейчас университет трещит по швам и вскоре может рухнуть сам по себе. […] NU попал под влияние лиц на высшем уровне университета, которые тесно связаны с правительством», — пишет он в своей недавней статье.

Но в недалеком прошлом участие высокопоставленных чиновников в управлении университетом устраивало Катсу, который не выражал сомнений по этому поводу. Например, Карим Масимов, бывший премьер-министр Казахстана, и Ербол Орынбаев, бывший вице-премьер, входили в высший попечительский совет NU.

В период правления Нурсултана Назарбаева высшие должностные лица всегда оказывали покровительство иностранному менеджменту NU и предоставляли свободу в решении финансовых, академических, и кадровых вопросов.

Кроме того, близость к политическому кругу бывшего президента также обеспечивала Катсу и иностранный менеджмент неприкосновенностью от финансовых проверок со стороны уполномоченных госорганов.