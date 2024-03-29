Почему возрастает риск инфекций во время паводков

Вчера я поделилась в соцсетях мыслью о том, что хорошо бы не забыть про риски инфекций в регионах, где сейчас паводки, особенно учитывая крайне неблагоприятную обстановку по гепатиту А и низкий уровень охвата вакцинацией в целом. На что многие подписчики отметили, что для них эта связь не столь очевидна. При этом паводковые воды - это в том числе и важная угроза опасных инфекций. В поисках официальной информации от государственных органов я пролистала доступные материалы о паводках на сайтах Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства здравоохранения, но не нашла ничего о рисках инфекций при таких ситуациях. Вполне возможно, что эта угроза не очевидна не только для государственных органов, но, что важнее, и для самих пострадавших. В этом материале я бы хотела кратко обозначить суть проблемы и предложить возможный алгоритм для реагирования.

Что важно сделать?

Первое, и, возможно, самое важное - это признать, что риск инфекций существует. А это значит, что оценка ущерба должна включать данные о повышении заболеваемости и последствиях инфекционных заболеваний в период происшествия.

Второе - определить источники угрозы в зависимости от эпидемиологической ситуации и региональных особенностей.

Третье - разработать рекомендации и на их основе подготовить информационные материалы для пострадавших и спасателей.

Четвертое - обеспечить выполнение этих рекомендаций с помощью четкой коммуникации на центральном, региональном и местном уровне с определением ответственных лиц. На каждом из этих уровней необходимо эффективное межведомственное взаимодействие (МЧС, МЗ, Министерство просвещения, если задействованы школы и т.д) и по возможности своевременный сбор эпидемиологических данных.

И, наконец, пятое - работа над ошибками и анализ ситуации, для которых опять же важны данные во время происшествия и в ближайшие месяцы после него.

А теперь подробнее про каждый из этих пунктов.