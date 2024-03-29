Почему возрастает риск инфекций во время паводков

Асель Мусабекова, биолог, специально для Власти, фотографии Тамары Вааль из Кокшетау
Весенние паводки - ежегодная проблема. Отношение к ним как к непредвиденным катаклизмам мешает выработке системного подхода к подготовке и предотвращению последствий. В этом материале биолог Асель Мусабекова рассказывает о том, что паводки помимо всех разрушений также значительно увеличивают риск инфекций. А также предлагает алгоритм реагирования на угрозу заражения различными патогенами в пострадавших регионах.
Вчера я поделилась в соцсетях мыслью о том, что хорошо бы не забыть про риски инфекций в регионах, где сейчас паводки, особенно учитывая крайне неблагоприятную обстановку по гепатиту А и низкий уровень охвата вакцинацией в целом. На что многие подписчики отметили, что для них эта связь не столь очевидна. При этом паводковые воды - это в том числе и важная угроза опасных инфекций. В поисках официальной информации от государственных органов я пролистала доступные материалы о паводках на сайтах Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства здравоохранения, но не нашла ничего о рисках инфекций при таких ситуациях. Вполне возможно, что эта угроза не очевидна не только для государственных органов, но, что важнее, и для самих пострадавших. В этом материале я бы хотела кратко обозначить суть проблемы и предложить возможный алгоритм для реагирования.
Что важно сделать?
Первое, и, возможно, самое важное - это признать, что риск инфекций существует. А это значит, что оценка ущерба должна включать данные о повышении заболеваемости и последствиях инфекционных заболеваний в период происшествия.
Второе - определить источники угрозы в зависимости от эпидемиологической ситуации и региональных особенностей.
Третье - разработать рекомендации и на их основе подготовить информационные материалы для пострадавших и спасателей.
Четвертое - обеспечить выполнение этих рекомендаций с помощью четкой коммуникации на центральном, региональном и местном уровне с определением ответственных лиц. На каждом из этих уровней необходимо эффективное межведомственное взаимодействие (МЧС, МЗ, Министерство просвещения, если задействованы школы и т.д) и по возможности своевременный сбор эпидемиологических данных.
И, наконец, пятое - работа над ошибками и анализ ситуации, для которых опять же важны данные во время происшествия и в ближайшие месяцы после него.
А теперь подробнее про каждый из этих пунктов.
Почему паводки увеличивают риск инфекций?
Первая причина, по которой по сути любое чрезвычайное происшествие ведет к распространению инфекций - это перемещение людей с места их пребывания. Это касается не только паводков, но и землетрясений, военных конфликтов и т.д. Ведь эвакуация людей сопряжена со снижением уровня личной гигиены и повышенным риском передачи: людям попросту нечем мыть руки, затруднена подача чистой питьевой воды и еды, люди могут спать в необорудованных местах в тесном контакте.
Но паводки добавляют к этим рискам значительную опасность - собственно, это паводковая вода. Она сама по себе является источником опасности в виде возможных плавающих предметов, химикатов и различного вида отходов и, конечно, инфекций. Во время разлива воды может происходить загрязнение водоемов и подземных вод, в том числе источников питьевой воды, мусором и фекалиями домашних и диких животных, останками грызунов, которые переносят различные инфекции. Кроме того, вода попадает в жилища, контактирует с продуктами питания, загрязняет предметы обихода.
Главная угроза - кишечные инфекции
Очевидно, что основным источником риска являются так называемые «болезни грязных рук» - кишечные инфекции, такие как ротавирусы, энтеровирусы, гепатиты А и Е, а также бактериальные агенты - брюшной тиф и паратифы, дизентерия. Вторая группа - зоонозные инфекции, среди которых также есть кишечные патогены, такие как сальмонеллез. Кроме того, от грызунов могут передаться такие опасные заболевания, как лептоспироз и туляремия, а от домашних животных - бруцеллез и другие заболевания. Третья группа - вакциноуправляемые заболевания (гепатит А, кстати, входит и в эту категорию), но также особую опасность представляет столбняк - высок риск проникающих ран и контактов с почвой и грязной водой, и часто нет возможности вовремя обработать рану. Вообще инфицирование ран при эвакуации - это отдельная проблема.
Важно уметь распознать симптомы данных заболеваний для своевременного обращения к врачу.
Рекомендации
Лучший способ защитить себя – держаться подальше от паводковых вод. Однако это не всегда возможно, поэтому:
- по возможности тщательно мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком
- не используйте паводковую воду для питья и приготовления пищи (должна быть организована доставка чистой бутилированной воды)
- тщательно промывайте фрукты и овощи бутилированной водой
- перед повторным использованием постирайте одежду, загрязненную паводковой или канализационной водой, в горячей воде с моющим средством
- для нахождения непосредственно в паводковой воде необходима экипировка: резиновые сапоги, резиновые перчатки и защитные очки
- не разрешайте детям играть в зоне подтопления и продезинфицируйте игрушки
- избегайте контакта с животными (и их трупами), не трогайте их руками
- по возможности предотвратите риск травм, своевременно обрабатывайте раны
- при наличии колотых проникающих ран обратитесь за экстренной противостолбнячной профилактикой, если в течение 10 лет вы не получали ревакцинацию вакциной АДС-М
- касательно гепатита А - также возможна вакцинация (которая входит в календарь вакцинации), кроме того в течение 14 дней после контакта эффективна постконтактная вакцинопрофилактика.
Как сделать так, чтобы эти рекомендации дошли до пострадавших?
Крайне важна эффективная эмпатичная коммуникация на всех уровнях - начиная с главы государства, заканчивая спасателями на местах. Четкие памятки в ответ на любой из вышеупомянутых рисков должны в том или ином виде дойти до пострадавших: на бумаге, через официальные сайты и соцсети, и непосредственно через активистов и спасателей на местах. Государственные органы на всех уровнях должны иметь четкую инструкцию для снижения рисков, в том числе и инфекционных. И, конечно, в данной ситуации просто необходимо межведомственное взаимодействие. Кроме того, как показал опыт с недавними землетрясениями в Алматы, часто информация не доступна в полной мере на двух языках. Казахоязычное население и в этом случае подвергается дискриминации по языковому признаку ввиду отсутствия качественной жизненно важной информации и коммуникации.
И, наконец, самая уязвимая часть системы реагирования - это данные об ущербе от таких чрезвычайных ситуаций. Количество эвакуированных, количество поврежденных домов - это одно, а реальное влияние на жизнь и здоровье пострадавших - это совсем другая история. Я надеюсь, что в скором времени у казахстанцев появится возможность в полной мере проанализировать последствия подобных разрушений, а значит будет и шанс лучше подготовиться к следующей весне.
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