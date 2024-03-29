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29 марта 2024

Почему возрастает риск инфекций во время паводков

Как можно предупредить риск заболеваний

Почему возрастает риск инфекций во время паводков

Асель Мусабекова, биолог, специально для Власти, фотографии Тамары Вааль из Кокшетау

Весенние паводки - ежегодная проблема. Отношение к ним как к непредвиденным катаклизмам мешает выработке системного подхода к подготовке и предотвращению последствий. В этом материале биолог Асель Мусабекова рассказывает о том, что паводки помимо всех разрушений также значительно увеличивают риск инфекций. А также предлагает алгоритм реагирования на угрозу заражения различными патогенами в пострадавших регионах.

Вчера я поделилась в соцсетях мыслью о том, что хорошо бы не забыть про риски инфекций в регионах, где сейчас паводки, особенно учитывая крайне неблагоприятную обстановку по гепатиту А и низкий уровень охвата вакцинацией в целом. На что многие подписчики отметили, что для них эта связь не столь очевидна. При этом паводковые воды - это в том числе и важная угроза опасных инфекций. В поисках официальной информации от государственных органов я пролистала доступные материалы о паводках на сайтах Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства здравоохранения, но не нашла ничего о рисках инфекций при таких ситуациях. Вполне возможно, что эта угроза не очевидна не только для государственных органов, но, что важнее, и для самих пострадавших. В этом материале я бы хотела кратко обозначить суть проблемы и предложить возможный алгоритм для реагирования.

Что важно сделать?

Первое, и, возможно, самое важное - это признать, что риск инфекций существует. А это значит, что оценка ущерба должна включать данные о повышении заболеваемости и последствиях инфекционных заболеваний в период происшествия.

Второе - определить источники угрозы в зависимости от эпидемиологической ситуации и региональных особенностей.

Третье - разработать рекомендации и на их основе подготовить информационные материалы для пострадавших и спасателей.

Четвертое - обеспечить выполнение этих рекомендаций с помощью четкой коммуникации на центральном, региональном и местном уровне с определением ответственных лиц. На каждом из этих уровней необходимо эффективное межведомственное взаимодействие (МЧС, МЗ, Министерство просвещения, если задействованы школы и т.д) и по возможности своевременный сбор эпидемиологических данных.

И, наконец, пятое - работа над ошибками и анализ ситуации, для которых опять же важны данные во время происшествия и в ближайшие месяцы после него.

А теперь подробнее про каждый из этих пунктов.

Почему паводки увеличивают риск инфекций?

Первая причина, по которой по сути любое чрезвычайное происшествие ведет к распространению инфекций - это перемещение людей с места их пребывания. Это касается не только паводков, но и землетрясений, военных конфликтов и т.д. Ведь эвакуация людей сопряжена со снижением уровня личной гигиены и повышенным риском передачи: людям попросту нечем мыть руки, затруднена подача чистой питьевой воды и еды, люди могут спать в необорудованных местах в тесном контакте.

Но паводки добавляют к этим рискам значительную опасность - собственно, это паводковая вода. Она сама по себе является источником опасности в виде возможных плавающих предметов, химикатов и различного вида отходов и, конечно, инфекций. Во время разлива воды может происходить загрязнение водоемов и подземных вод, в том числе источников питьевой воды, мусором и фекалиями домашних и диких животных, останками грызунов, которые переносят различные инфекции. Кроме того, вода попадает в жилища, контактирует с продуктами питания, загрязняет предметы обихода.

Главная угроза - кишечные инфекции

Очевидно, что основным источником риска являются так называемые «болезни грязных рук» - кишечные инфекции, такие как ротавирусы, энтеровирусы, гепатиты А и Е, а также бактериальные агенты - брюшной тиф и паратифы, дизентерия. Вторая группа - зоонозные инфекции, среди которых также есть кишечные патогены, такие как сальмонеллез. Кроме того, от грызунов могут передаться такие опасные заболевания, как лептоспироз и туляремия, а от домашних животных - бруцеллез и другие заболевания. Третья группа - вакциноуправляемые заболевания (гепатит А, кстати, входит и в эту категорию), но также особую опасность представляет столбняк - высок риск проникающих ран и контактов с почвой и грязной водой, и часто нет возможности вовремя обработать рану. Вообще инфицирование ран при эвакуации - это отдельная проблема.

Важно уметь распознать симптомы данных заболеваний для своевременного обращения к врачу.

Рекомендации

Лучший способ защитить себя – держаться подальше от паводковых вод. Однако это не всегда возможно, поэтому:

- по возможности тщательно мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком

- не используйте паводковую воду для питья и приготовления пищи (должна быть организована доставка чистой бутилированной воды)

- тщательно промывайте фрукты и овощи бутилированной водой

- перед повторным использованием постирайте одежду, загрязненную паводковой или канализационной водой, в горячей воде с моющим средством

- для нахождения непосредственно в паводковой воде необходима экипировка: резиновые сапоги, резиновые перчатки и защитные очки

- не разрешайте детям играть в зоне подтопления и продезинфицируйте игрушки

- избегайте контакта с животными (и их трупами), не трогайте их руками

- по возможности предотвратите риск травм, своевременно обрабатывайте раны

- при наличии колотых проникающих ран обратитесь за экстренной противостолбнячной профилактикой, если в течение 10 лет вы не получали ревакцинацию вакциной АДС-М

- касательно гепатита А - также возможна вакцинация (которая входит в календарь вакцинации), кроме того в течение 14 дней после контакта эффективна постконтактная вакцинопрофилактика.

Как сделать так, чтобы эти рекомендации дошли до пострадавших?

Крайне важна эффективная эмпатичная коммуникация на всех уровнях - начиная с главы государства, заканчивая спасателями на местах. Четкие памятки в ответ на любой из вышеупомянутых рисков должны в том или ином виде дойти до пострадавших: на бумаге, через официальные сайты и соцсети, и непосредственно через активистов и спасателей на местах. Государственные органы на всех уровнях должны иметь четкую инструкцию для снижения рисков, в том числе и инфекционных. И, конечно, в данной ситуации просто необходимо межведомственное взаимодействие. Кроме того, как показал опыт с недавними землетрясениями в Алматы, часто информация не доступна в полной мере на двух языках. Казахоязычное население и в этом случае подвергается дискриминации по языковому признаку ввиду отсутствия качественной жизненно важной информации и коммуникации.

И, наконец, самая уязвимая часть системы реагирования - это данные об ущербе от таких чрезвычайных ситуаций. Количество эвакуированных, количество поврежденных домов - это одно, а реальное влияние на жизнь и здоровье пострадавших - это совсем другая история. Я надеюсь, что в скором времени у казахстанцев появится возможность в полной мере проанализировать последствия подобных разрушений, а значит будет и шанс лучше подготовиться к следующей весне.

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