Заболеваемость гепатитом А в Казахстане выросла в 4,7 раза – Минздрав

Заболеваемость гепатитом А в Казахстане за девять месяцев 2023 года выросла в 4,7 раза по сравнению с прошлым годом, сообщил комитет санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения в ответе на официальный запрос «Власти».

«За 9 месяцев 2023 года зарегистрировано 1 485 случаев вирусного гепатита А (республиканский показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 7,49), в том числе среди детей до 14 лет – 573 (38,6 %), подростков 15-17 лет – 207 (13,9 %), взрослых – 705 (47,4 %)», - говорится в ответе ведомства.

Заболеваемость выросла почти в 4,7 раза. По данным комитета санэпиднадзора, в прошлом году было зарегистрировано всего 317 случаев вирусного гепатита А, в том числе среди детей до 14 лет – 91 (28,7%), среди подростков 15-17 лет – 36 (11,3%), среди взрослых – 190 (59,9%). В 2022 году был зарегистрирован один летальный случай от вирусного гепатита А с печеночной комой, в этом году летальных исходов не зафиксировано.

По данным на 15 ноября, из общего числа заболевших гепатитом А стационарное лечение получает 31 человек.

В комитете санэпиднадзора также сообщили, что уровни заболеваемости выше республиканского показателя зафиксированы в области Абай – показатель заболеваемости на 100 тыс. населения 23,6, в Алматинской области – 13,72, в Восточно-Казахстанской области – 15,88, в области Жетысу – 14,83, в Кызылординской области – 9,46, в области Улытау – 14,38, а также в Астане – 10,07, в Алматы – 13,9 и в Шымкенте – 7,55.

«Причинами инфицирования вирусным гепатитом А заболевших явились: отказ от вакцинации против гепатита А и не несоблюдение правил личной гигиены», - сообщили в комитете, отметив, что из 458 966 казахстанцев, подлежащего вакцинации, на сегодняшний день привиты от заболевания 61%, или 281 112 человек.

Но в целом, как отмечают в ведомстве, для гепатита А характерна осенняя сезонность и периодичность: подъем заболеваемости регистрируют каждые 5 – 6 – 10 лет. Подъем на уровне этого года регистрировался в 2012 году – 1 452 случая (показатель на 10 тысяч населения составлял 8,68).

Вирусный гепатит А – острое инфекционное заболевание, при котором источником вируса является больной человек. Возбудитель гепатита – вирус, который относится к кишечной группе вирусов.