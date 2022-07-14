В Казахстане не выйдет мультфильм «Базз Лайтер»

Министр культуры и спорта Даурен Абаев написал на своей странице в Facebook о том, что в Казахстане не выйдет в прокат мультфильм «Базз Лайтер» студии «Дисней». Мультфильм должен был выйти в прокат сегодня, 14 июля.

«В ответ на многочисленные запросы граждан и СМИ сообщаю: прокат анимационного фильма "Базз Лайтер" на территории Казахстана осуществляться не будет», — написал министр культуры и спорта, не уточнив причины этого решения и не сообщив, будут ли возмещены убытки дистрибьютору и кинотеатрам. «Базз Лайтер» должен был стать первым проектом, полностью дублированным на русский язык в Казахстане.

Напоминаем, что накануне известный актер, режиссер Нуртас Адамбай выступил против проката в Казахстане этого мультфильма, поскольку в нем есть намек на «нетрадиционные проявления сексуальности» и обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой не допустить выхода мультфильма на экраны. Была даже создана соответствующая петиция.

Скандал разгорелся из-за вот этой секундной сцены: