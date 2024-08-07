Как рассмотрение петиций превратилось в плохо поставленное шоу

Что особенно обращает на себя внимание, так это подход к обсуждению со стороны профильных министерств – они говорили о чем угодно, только не по теме, они сваливали в кучу всё, что возможно, видимо, надеясь, что зрители не увидят разницы между словами “вейп”, “ЛГБТ”, “педофилия”, “насилие” и т.д.

Председатель комитета по правам детей Насыпжан Оспанова первая начала говорить о защите детей от вредной информации и о том, что учитывая культурные ценности петицию следует поддержать. Ринат Зулхаиров из министерства внутренних дел привел статистику по увеличению преступлений против половой неприкосновенности: изнасилований стало больше на 44 процента, мужеложества - в два раза, проституции - на 25 процентов и т.д. Рост таких преступлений он связал с распространением в сети и интернете информации о свободе сексуальных отношений, что “оказывает влияние на неокрепшие умы”.

Зулхаиров не смог это связать с ЛГБТ и на сессии свободного микрофона активист Амир Шайкежанов попросил чиновника предоставить информацию о том, сколько подобных преступлений было совершено ЛГБТ персонами. Зулхаиров сделал пометку в блокноте. Возможно, в будущем министерство разразится и такой статистикой.

Гульнар Сарсенбаева из министерства здравоохранения начала свое выступление с того, что здоровый образ жизни является предпосылкой для развития человека и что особенно агрессивная реклама влияет на образ жизни молодежи. Привела в пример рекламу энергетиков, которые вызывают сахарный диабет и другие заболевания. Когда она стала размышлять о маркетинге вейпов, раздался крик: “”Причем здесь вейпы?!.” Судя по ее логике, дети видят рекламу вейпов и тут же начинают курить, таким же образом дело обстоит и с сексуальной ориентацией.