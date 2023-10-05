Внутри. Акимат Алматы после реконструкции

Он объяснил, что ракушечник заменили на травертин, потому что «ракушечника того качества и объема у нас не было в распоряжении. Травертин будет качественнее и долговременнее. Ракушечник использовался в советское время активно, но, как показала практика, это очень пористый материал, очень тяжелый, и со временем его поры забиваются пылью и грязью. Поэтому было принято решение применить камень, который будет очень хорошо подлежать очистке и будет меньше проблем с эксплуатацией. Потом под этим камнем находится алюминиевая конструкция, которая позволяет надежно сохранять фасадные решения. Раньше это были на армокаркасе заливные конструкции, которые не позволяли вывести хорошую геометрию».

Про ракушечник как казахстанский натуральный материал и способы его очистки во Власти выходил материал несколько лет назад. Ракушечником, правда, из Баварии, будет отделан Almaty Museum of Arts на недалеко от акимата.