Внутри. Акимат Алматы после реконструкции

На днях журналистам показали как выглядит отремонтированное здание акимата города Алматы, пострадавшее во время Кантара. Оно горело и тлело около четырех дней и по подсчетам специалистов пострадало на 80%. Теперь у него новый фасад и внутренние интерьеры. В 2016 году Власть публиковала большой фоторепортаж о том, как это здание выглядело внутри, теперь есть возможность сравнить, как было и стало.
В 1975 году на нынешней Площади Республики решили построить новый Дом правительства, потому что прежний – на пересечении улиц Толе би и Абылай хана, в котором сейчас КБТУ, уже не вмещал чиновников. Здание возвели в 1980 году. С 1991 по 1994 год здесь была резиденция президента, позже здесь работало правительство Республики Казахстан. А с 1999 года - акимат города.
5 января 2022 года во время Январских событий его брали штурмом и несколько дней здание горело. 11 января сотрудники КазНИИСа начали изучать строение для того, чтобы дать заключение о его состоянии. И практически сразу рабочие приступили к демонтажу фасада. Группа архитекторов прямо на строительной площадке призывала не торопиться с восстановлением, а потратить больше времени на изучение повреждений и разработку проекта реставрации, но здание хотели отремонтировать к августу 2022-го.
Такая спешка несколько удивляла. Подрядчиком из одного источника стала компания «Атрикс-Строй», принадлежащая депутату маслихата Алматы Амиржану Набиеву. Как объяснил во время недавней прогулки по обновленному зданию руководитель аппарата акима Алматы Бейбут Шаханов, никакого нарушения закона здесь нет: «То, что руководитель компании является депутатом маслихата, это не было критерием для выбора, было законное основание, что в рамках чрезвычайного положения закон о госзакупках позволяет для ускоренного восстановления и проведения работ из одного источника выбирать компанию».
Депутат и руководитель компании «Атрикс-Строй» Амиржан Набиев объяснил, что это было связано с тем, что «после Январских событий здание не было обследовано в полном объеме. И в процессе демонтажа обнаружились определенные сложности, которые потребовали дополнительного времени в виде перерасчетов. Например, при пожаре несколько плит перекрытия потеряли свою прочность и пришлось их, грубо говоря, по новой заливать и усиливать. Температура горения, видимо, была запредельная. Перекрытия между этажами дали провис порядка 10 см. Через бетон арматура прогнулась. Мы полностью восстановили армакаркас».
Это объяснение совпадает с тем, что говорили архитекторы-активисты 23 января 2023 года, предостерегая от поспешной реконструкции. Так Айдын Акбай, архитектор, член Общественного совета города Алматы считал, что акимат должен предоставить расчёт на продолжительность проектирования, строительства, на продолжительность всех этапов. «Сейчас я вижу поспешный снос элементов без качественного обдумывания проектных решений. Ничего страшного, если здание будет так стоять, это напоминание нам о произошедшем. Акимат нужно восстановить, но не один в один, а уже придать ему новые смыслы, чтобы он был больше открыт для населения».
Фасад
Прежде фасад был облицован мрамором и ракушечником. Теперь там три материала: старый ракушечник – он сохранился только наверху, на «шапке» здания, по бокам ракушечник заменили на травертин из Кыргызстана, а фронт облицевали турецким мрамором. Сложно сказать, насколько успешно удалось попасть в прежний цвет, но мрамор выглядит блестящим и серым в крапинку, а ракушечник и травертин - бежевыми. Набиев говорит, что этот мрамор лучше старого, потому что в прежние времена на советском оборудовании не удавалось добиться подобного глянца.
Он объяснил, что ракушечник заменили на травертин, потому что «ракушечника того качества и объема у нас не было в распоряжении. Травертин будет качественнее и долговременнее. Ракушечник использовался в советское время активно, но, как показала практика, это очень пористый материал, очень тяжелый, и со временем его поры забиваются пылью и грязью. Поэтому было принято решение применить камень, который будет очень хорошо подлежать очистке и будет меньше проблем с эксплуатацией. Потом под этим камнем находится алюминиевая конструкция, которая позволяет надежно сохранять фасадные решения. Раньше это были на армокаркасе заливные конструкции, которые не позволяли вывести хорошую геометрию».
Про ракушечник как казахстанский натуральный материал и способы его очистки во Власти выходил материал несколько лет назад. Ракушечником, правда, из Баварии, будет отделан Almaty Museum of Arts на недалеко от акимата.
На вопрос, почему такие большие стыки между плитами, Набиев ответил, что это специальный термический шов, потому что при перепаде температур, материал имеет свойство сжиматься и разжиматься. Если этого не будет, камень начнет трескаться и ломаться.
На верхней части фасада прежде были звезды, их заменили на шаныраки и покрасили в золото. Если внимательно приглядеться к зданию, то можно заметить, что в нескольких местах фасад потерял некоторые свои элементы или их пропорции, но сторонний наблюдатель вряд ли их заметит это и для него фасад в принципе будет выглядеть как «до».
Так по сторонам от квадратов с шаныраками были проемы, теперь же это широкий короб, под окнами на первом этаже были сделаны надрезы, которые сейчас исчезли. Окна в центре фасада стали светоотражающими, чего не было прежде. Теперь здание словно отражает окружающую среду, с которой никак не поработали. Акимат все ещё стоит на горке, отрезанный от людей.
Во время экскурсии у входа выставили створку двери, пострадавшей в 2022 году. Новые двери выглядят точно так же. Акимат капитально ремонтировали десять лет назад и сейчас сложно сказать, какие его интерьеры можно считать оригинальными - времен Кунаева, а какие относятся к периоду, когда акимом города был Ахметжан Есимов.
Внутри
Здание не готово к полной сдаче: так Овальный зал еще ремонтируют, открыть его собираются в ноябре. Обещают, что там будет такая же люстра, что была сделана еще в советское время: удалось найти российский завод, который изготовил ее более 40 лет назад и он повторит этот заказ.
Подрядчик обещает, что в зале станет лучше звук, с которым были проблемы: «Прежде там было эхо, сейчас применены звуковые расчеты, которые позволяют добиться хорошей акустики. Была проблема с освещением, эти вопросы мы тоже учли», - говорит Набиев.
Справа от центральной лестницы работало маленькое кафе и столовая, теперь там «будет что-то вроде комбинации кафе, столовой, буфета». На втором этаже сделают зону для кофе-брейка.
Шаханов и Набиев несколько раз повторяли, что старались максимально сохранить исторический облик здания. Пока же единственное место, которое выглядит почти как раньше - это фойе. Правда, и пострадало оно не так сильно, как остальная часть здания. Здесь остались прежние, оригинальные мраморные матовые колонны и пол: «Мы вызывали реставраторов и они 5-6 раз восстанавливали мрамор, кварцевали», - вспоминает Набиев.
Из нового на полу появилась тактильная желтая плитка.
Правда, на стене с левой стороны от входа поменяли мрамор: по словам Набиева, там были следы от пуль. Его сняли и заменили на что-то серое и блестящее, напоминающее кафель.
Сам вход дополнили стеклянным атриумом, сверху которого сделали металлические наличники с узором. При входе в здание этот узор конфликтует с абсолютно другим по стилистике и исполнению рисунком лестничного пролета и все это выглядит избыточно.
На входе новые турникеты, оснащенные системой Face ID, что облегчает доступ для сотрудников акимата.
Латунные элементы на лестницах и перила были полностью воссозданы. Вход на центральный лестничный марш, ведущий в Овальный зал, пока что закрыт.
В здании применены технологии энергосбережения, все материалы пожаростойкие. Есть система контроля доступа по всем этажам. «Мы произвели работы по отсечению всех сегментов здания на случай какой-то чрезвычайной ситуации, которые помогут сохранить здание. При пожаре должно будет происходить отсечение пожарных зон. В случае пожара автоматические системы позволят потушить пожар в любой точке здания», - рассказал Набиев.
В здании установлен дизельный генератор – альтернативный источник питания.
Сгоревшие деревянные окна заменили на алюминиевые. Весь паркет на полу сгорел, поэтому его заменили. Все инженерные системы протянули под полом – прежде они были в стенах, под потолком.
Кроме того, здание было сейсмоусилено, теперь оно должно выдержать землетрясение силой в 10 баллов.
Общественная приемная
Самое новое, что появилось в акимате – это общественная приемная, вход в которую с торца улицы Желтоксан. Для этого объединили несколько кабинетов: «Эта приемная сделана по принципу банковского обслуживания, человек приходит, получает талончик. Будут сидеть специалисты, которые смогут закрывать вопросы, возникающие в ходе обращения», - говорит Шаханов.
Здесь есть гардероб, ресепшен, зал ожидания, детский уголок, комната матери и ребенка, туалет.
Со стороны улиц Желтоксан и Назарбаева появился пандус для маломобильных групп населения.
Новые интерьеры
Самые большие изменения коснулись зала совещаний, коридора, ведущего к нему и кабинета акима. Как говорит Набиев, «конфигурация» не изменилась, но интерьеры, конечно же стали современными. Если прежде у этих кабинетов был советский номенклатурный налет, то теперь у них есть роскошь элитной квартиры. Современная отделка, молдинги, шторы приглушенных цветов. Никаких ковровых дорожек, синих стен и и штор с ламбрекенами.
Столы, двери, мебель, - всё местного производства.
В 2016 году, когда градоначальником был Бауыржан Байбек, его кабинет выглядел так.
О ремонте этого кабинета Набиев говорит так: «Конфигурация кабинета осталась прежней, как 40 лет назад, мы перегородки не ставили, ничего не меняли. Поменялись декор-элементы, уменьшили количество лепки».
Предположительно аким въедет в этот кабинет через неделю. Пока же здесь сотрудники ХОЗУ, принимающие здание. Маслихат сюда не переберется, а будет работать в здании Алмалинского акимата.
Почти 10 лет назад здание акимата по непонятной причине вывели из списка памятников архитектуры, но, по словам Шаханова, оно является одним из исторических зданий и «мы постарались максимально сохранить его исторический облик. Это в принципе одно и тоже здание».
Отремонтированное здание сбросило с себя воспоминания о Кантаре и нет ничего, чтобы могло напомнить о том, что здесь происходило: ни стены, изрешечённой пулями, ни фрагмента обугленных перил, как предлагала сделать архитектор Жанна Спунер, никакого переосмысления не произошло. Осталась только конфигурация.