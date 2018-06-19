Казахстанская нефть в Европе

Примерно 40% светлых нефтепродуктов, производимых на НПЗ, отправляют на продажу в собственные топливно-распределительных пункты, действующие под брендом Rompetrol. Они находятся не только в Румынии, но также в Грузии, Болгарии и Молдове. Общее количество пунктов продаж в этих странах достигает примерно 1000 единиц. В Румынии их число доходит до 700, а до 2023 года планируется построить еще 80, 20 из которых – в следующем году. Сегодня, чтобы сократить расходы, здесь делают ставку на автоматические станции с минимальными площадями, а также модульные АЗС, строительство которых занимает не более 2,5 месяцев. Кстати, говорят местные специалисты, это идеальный вариант для Казахстана, где строительный сезон из-за погодных условий достаточно короткий. Стоимость одной такой станции – 700-800 тысяч евро. Rompetrol охватывает долю рынка в 15-16% только в Румынии. В планах – достичь 25%, что для Европы, достаточно много. Ведь каждый клиент – не новый, а уведенный у конкурента. Поэтому в компании делают ставку не только на продажу бензина и дизеля, но и на качество обслуживания и сопутствующие услуги. Практически каждая станция оснащена магазином, кафе, чтобы клиент не только смог заправить свой автомобиль, но и, что называется, потратить деньги на другие цели. И в планах, довести прибыль от небензиновых продаж до 40%.