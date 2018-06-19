Казахстанская нефть в Европе

На протяжении последних нескольких лет пятая часть населения Румынии использует для своих автомобилей топливо, полученное исключительно на основе казахстанской нефти. Именно такую долю на рынке этой страны занимает дочерняя компания АО НК «КазМунайгаз» - KMG International, владеющая двумя НПЗ «Petromidia» и «Vega», а также нефтехимическим комплексом в Румынии. Десять лет назад казахстанская национальная компания приобрела в Румынии ряд нефтеперерабатывающих активов: три завода, нефтебазы и сеть АЗС в Европейских странах. Точную сумму сделки от официальных источников не удалось узнать, однако, по неофициальным данным она составляет 1,750 млрд долларов США за 100% пакет акций компании, купленный в период с 2007 по 2009 годы. В свое время сумма сделки и сама покупка привлекла не мало внимания и критики. Однако компания стала одним из основных переработчиков казахстанской нефти в Европе и в последние пару лет начала выходить на прибыль.
Основной НПЗ «Petromidia» расположен в городе Констанца на берегу Черного Моря. Его площадь составляет 450 га. После покупки объектов казахстанской компанией, здесь началась масштабная модернизация всех нефтеперерабатывающих мощностей, которая обошлась в 450 миллионов долларов. В «Пакет - 2010», только на платформе НПЗ «Petromidia», как называют здесь новые объекты, построенные и «отреставрированные» за счет казахстанских инвестиций, входят пять установок – установки производства водорода и производства серы, установка мягкого гидрокрекинга, установка каталитического крекинга, установка замедленного коксования. Новые установки позволили увеличить мощность переработки с трех c половиной до пяти млн тонн нефти в год, а в 2017 году завод и вовсе работал на предельных мощностях, и достиг объема 5,66 млн тонн.
Особо гордятся здесь экологичностью – выбросы в атмосферу минимальны, благодаря новому электростатистическому фильтру на установке каталитического крекинга. Как объясняют инженеры, именно этот фильтр притягивает катализаторную пыль, которая вместо выброса в атмосферу, оседает на этих фильтрах, а затем собирается и утилизируется.
Сырая нефть – до 55% которой является именно казахстанская, выгружается из танкеров на переработку через выносной причал - Буй, состоящего из самого надводного Буя –приемника, а также из 8,7 километров трубопровода, который проходит по дну Черного моря и 1,5 км трубопровода – по суше. Буй расположен на глубине 26 метров (это оптимальная глубина для больших танкеров, привозящих нефть на НПЗ). Его строительство обошлось компании, а именно главному инвестору - АО НК «КазунайГаз» в 131 миллионов долларов. Но в итоге, установка позволяет экономить на доставке нефти до НПЗ, в среднем, 4,5 доллара за тонну. Стоит также отметить, что данный Буй окупился за четыре года. Его пропускная способность 24 млн. тонн в год, но из-за того, что мощность переработки завода в разы меньше, он пока не используется на полную мощность. Кроме того, в случае увеличения мощностей и расширения объемов экспорта, в планах есть строительство еще одного трубопровода, который позволит отгружать светлые виды нефтепродуктов на танкера.
Еще одна интересная особенность – местность вокруг НПЗ и Буя также являются экологически чистыми – в хорошую погоду здесь можно увидеть лебедей и дельфинов, которые с удовольствием подплывают к водолазам, когда те присоединяют нефтепровод к танкерам для закачки нефти. А еще буй полностью обеспечивает себя электроэнергией за счет возобновляемых источников энергии – он оснащен солнечными батареями.
Помимо светлых нефтепродуктов, а это, к слову, стандарт качества Евро-5 (о котором в Казахстане только говорят), здесь занимаются нефтехимией. Производственный потенциал этой отрасли – более 200 тысяч тонн в год. К слову, нефтехимический комплекс на платформе Петромидия – единственный в Румынии, производящий полипропилен и полиэтилен. А преимуществом здесь еще называют интегрированность нефтехимии с заводом – сырье не нужно закупать, оно все уже есть. В итоге, компания производит 90 тысяч полипропилена в год, 60 тысяч полиэтилена низкой плотности, а в конце марта 2018 года будет запущена новая установка по производству полиэтилена высокой плотности, которая позволит производить 60 тысяч тонн продукции в год. Кстати, тоже экологически чистого. Основными покупателями продукции являются местные компании, которые производят из полипропилена посуду.
Ни одно действие на заводе не происходит без участия лаборатории. Вся нефть, заходящая на НПЗ и продукция, выходящая из него, проходит анализ. Причем, неважно, будет это маленькая цистерна или большой корабль – все должны получить сертификат качества. В лаборатории работают 184 сотрудника, в основном женщины, график работы – 24 часа в сутки 365 дней в году. Исследования занимают от суток до трех дней. Всего здесь делают 35 тысяч анализов в месяц.
В целом, штат сотрудников НПЗ «Петромидия» и нефтехимического комплекса составляет 893 человека, однако увидеть людей на территории не так-то просто – только техников, которые ходят осматривают установки. Здесь полностью все автоматизировано, и управление заводом происходит из одного здания – Центрального Управления, где всего 10 операторов следят за работой НПЗ при помощи специального оборудования. Еще столько же – управляют нефтехимическим комплексом. У каждого из них перед глазами несколько мониторов, на которых полностью представлены 2-3 установки. Специалисты непрерывно следят за работой своих объектов, а в случае нештатной ситуации немедленно корректируют те или другие параметры работы установок.
Примерно 40% светлых нефтепродуктов, производимых на НПЗ, отправляют на продажу в собственные топливно-распределительных пункты, действующие под брендом Rompetrol. Они находятся не только в Румынии, но также в Грузии, Болгарии и Молдове. Общее количество пунктов продаж в этих странах достигает примерно 1000 единиц. В Румынии их число доходит до 700, а до 2023 года планируется построить еще 80, 20 из которых – в следующем году. Сегодня, чтобы сократить расходы, здесь делают ставку на автоматические станции с минимальными площадями, а также модульные АЗС, строительство которых занимает не более 2,5 месяцев. Кстати, говорят местные специалисты, это идеальный вариант для Казахстана, где строительный сезон из-за погодных условий достаточно короткий. Стоимость одной такой станции – 700-800 тысяч евро. Rompetrol охватывает долю рынка в 15-16% только в Румынии. В планах – достичь 25%, что для Европы, достаточно много. Ведь каждый клиент – не новый, а уведенный у конкурента. Поэтому в компании делают ставку не только на продажу бензина и дизеля, но и на качество обслуживания и сопутствующие услуги. Практически каждая станция оснащена магазином, кафе, чтобы клиент не только смог заправить свой автомобиль, но и, что называется, потратить деньги на другие цели. И в планах, довести прибыль от небензиновых продаж до 40%.
Вообще, вопросы расширения сети АЗС, и мощности нефтеперерабатывающего завода в компании KMG International поднимаются достаточно часто. И в планах – рост прибыли, расширение сети и укрепление позиций по всем направлениям.