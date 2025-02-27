Казахстан отказался от претензий на замороженные в Швейцарии свыше $200 млн, вероятно принадлежащие Боранбаевым

Федеральный уголовный суд Швейцарии согласился разморозить $212 млн на банковских счетах страны, которые, вероятно, принадлежат Шолпан Боранбаевой, супруге бизнесмена Кайрата Боранбаева. Это произошло после того как Казахстан отказался от претензий по этим активам, следует из судебных документов, которые есть в распоряжении «Власти».
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Замороженные активы
Кайрат Боранбаев был арестован в марте 2022 года. Правоохранительные органы расследовали серию его сделок по перепродаже газа, которые, по их мнению, нанесли существенный ущерб государству.
Спустя три месяца после ареста бизнесмена, в июне 2022 года, власти Казахстана отправили запрос в генеральную прокуратуру Швейцарии с просьбой предоставить банковские документы, связанные с Боранбаевым и его близкими. В апреле 2023 года был отправлен повторный запрос с дополнительными деталями, связанными с обвинениями в адрес бизнесмена. В ответ на это в июне 2023 года швейцарский суд постановил заморозить банковские счета Шолпан Боранбаевой и предоставить Казахстану банковские документы.
Позднее в том же году Боранбаев признал себя виновным и заключил сделку со следствием. Он был приговорен к шести годам лишения свободы и согласился передать государству существенную долю своих активов.
После этого власти Казахстана уведомили Швейцарию в нескольких письмах, что у них нет достаточных доказательств незаконного происхождения средств на счетах Боранбаевых в швейцарских банках и у них больше нет претензий в их отношении.
В январе 2025 года швейцарский суд аннулировал предыдущие решения о заморозке счетов и правовой помощи Казахстану по этому делу.
Адвокат, представлявший в суде интересы супругов, чьи счета были заморожены, не ответил на запрос «Власти» о комментариях.
Обвинение и потерянные активы
Боранбаева, который состоял в родстве с семьей бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, обвиняли в хищении около 14,6 млрд тенге на сделках при перепродаже газа национальной компании QazaqGaz. Действовал он, по версии обвинения, в сговоре с должностными лицами нацкомпании.
Первоначально бизнесмен не признавал обвинение и спустя год после ареста был признан виновным и осужден на восемь лет лишения свободы. Затем приговор был отменен, а Боранбаев признал вину, подписал сделку со следствием и получил меньший срок – шесть лет. В ноябре 2023 года он вышел на свободу.
Власти Казахстана подозревали, что часть средств, полученных от сделок, Боранбаев перевел в Швейцарию. Это указано и в приговоре, но суммы в запросах правоохранительных органов швейцарским коллегам и приговоре казахстанского суда существенно различаются.
Почти сразу после ареста Боранбаев начал передавать государству свои и связанные с ним активы. В частности, уже через месяц после ареста он передал две компании, занимавшиеся организацией паркинга в Алматы.
По подсчетам «Власти», в целом Боранбаев передал государству активы общей стоимостью около 94 млрд. тенге – примерно в такую сумму изначально оценивало передаваемые активы и агентство по финансовому мониторингу, которое вело следствие против него.
В частности, бизнесмен передал государству месторождение «Каражанбас Северный» с оценочной стоимостью 35,4 млрд тенге, газораспределительную компанию «Азия Газ Чунджа» стоимостью 14 млрд тенге, завод по производству и ремонту нефтегазового оборудования ТОО «Сервисный Центр КазТурбоРемонт» с оценочной стоимостью более 9 млрд тенге.
Кроме того, он передал офисные и торговые объекты в Алматы стоимостью 33,75 млрд тенге, среди них – ТРЦ «Алмалы» под площадью Республики, помещение в бизнес-центре «Алматы Тауэрс» и сеть фитнес клубов «Fitnation» в Астане, Алматы и Костанае. Еще одним переданным объектов стал гостиничный комплекс «Comfort Hotel Astana» в столице стоимостью свыше 1,4 млрд тенге.
Кроме того, бизнесмен возместил государству ущерб в 14 млрд. тенге, а также перевел в фонд строительства школ 30 млрд. тенге. Суд конфисковал у него помещение в Алматы стоимостью 686 млн. тенге, а также денежные средства на счетах в размере 5,5 млрд. тенге.
Что осталось у бизнесмена
Помимо размороженных в Швейцарии средств, которые, предположительно, связаны с Шолпан Боранбаевой, у семьи бизнесмена остаются и многие другие активы, в том числе недвижимость в нескольких странах, в частности, в Великобритании, Чехии, ОАЭ и России.
У него также остаются существенные бизнес-активы в разных сферах. Среди них – доля в комплексе Esentai и сеть ресторанов быстрого питания I’m (бывший McDonald’s).
И хотя казахстанский Forbes уже несколько лет не включает Боранбаева в число богатейших и влиятельных предпринимателей, бизнесмен после освобождения из-под ареста вернулся и к своей активной общественной роли – он по-прежнему руководит Национальным паралимпийским комитетом, финансирует футбольный клуб «Кайрат» и спонсирует открытие современного центра культуры в Алматы.
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