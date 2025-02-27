Казахстан отказался от претензий на замороженные в Швейцарии свыше $200 млн, вероятно принадлежащие Боранбаевым

Замороженные активы

Кайрат Боранбаев был арестован в марте 2022 года. Правоохранительные органы расследовали серию его сделок по перепродаже газа, которые, по их мнению, нанесли существенный ущерб государству.

Спустя три месяца после ареста бизнесмена, в июне 2022 года, власти Казахстана отправили запрос в генеральную прокуратуру Швейцарии с просьбой предоставить банковские документы, связанные с Боранбаевым и его близкими. В апреле 2023 года был отправлен повторный запрос с дополнительными деталями, связанными с обвинениями в адрес бизнесмена. В ответ на это в июне 2023 года швейцарский суд постановил заморозить банковские счета Шолпан Боранбаевой и предоставить Казахстану банковские документы.

Позднее в том же году Боранбаев признал себя виновным и заключил сделку со следствием. Он был приговорен к шести годам лишения свободы и согласился передать государству существенную долю своих активов.

После этого власти Казахстана уведомили Швейцарию в нескольких письмах, что у них нет достаточных доказательств незаконного происхождения средств на счетах Боранбаевых в швейцарских банках и у них больше нет претензий в их отношении.

В январе 2025 года швейцарский суд аннулировал предыдущие решения о заморозке счетов и правовой помощи Казахстану по этому делу.

Адвокат, представлявший в суде интересы супругов, чьи счета были заморожены, не ответил на запрос «Власти» о комментариях.

Обвинение и потерянные активы

Боранбаева, который состоял в родстве с семьей бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, обвиняли в хищении около 14,6 млрд тенге на сделках при перепродаже газа национальной компании QazaqGaz. Действовал он, по версии обвинения, в сговоре с должностными лицами нацкомпании.