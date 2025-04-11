Швейцарский банк игнорировал происхождение денег детей автократов Центральной Азии

Сомнительное происхождение

Нурсултан Назарбаев управлял крупнейшей страной Центральной Азии почти три десятилетия после распада Советского Союза, концентрируя власть в своих руках и подавляя свободу слова и политическую оппозицию. Узкий круг приближённых бизнесменов, связанных с ним, смог накопить огромные состояния и влияние. Как ранее выяснило OCCRP, Назарбаев создал частные благотворительные фонды, которые контролировали активы общей стоимостью почти $8 млрд.

Его дочь, Динара Кулибаева, обосновалась в Швейцарии в 2007 году, где, как следует из утекшей переписки, доверила часть своего состояния банку Reyl. Несколько лет её делами занимался лично глава банка Франсуа Рейл.

Однако в прошлом году швейцарские регуляторы заявили, что хотят выяснить происхождение десятков миллионов франков, размещенных на счете Кулибаевой. В мае 2024 года FINMA обязала Reyl предоставить «полное клиентское досье» по её счёту, а также по счёту люксембургской компании Кулибаевой Regulus Holdings S.A., которой банк выдал кредит в €25 млн для покупки недвижимости во Франции.

Запрос FINMA последовал за возбуждением уголовного дела против Кулибаевой в апреле прошлого года, после того как банк Reyl подал сообщение о подозрительной активности в Швейцарскую службу по борьбе с отмыванием денег, касающееся операций по её счетам, говорится в переписке между FINMA и банком.