Швейцарский банк игнорировал происхождение денег детей автократов Центральной Азии

Утечка переписки между швейцарским банком Reyl Intesa Sanpaolo и Швейцарской службой по надзору за финансовыми рынками (FINMA) показывает, что финансовый регулятор расследовал действия Reyl из-за проблем в части отмывания денег и предполагаемых нарушений при работе с клиентами высокого риска. Об этом говорится в совместном расследовании OCCRP, Le Monde, Paper Trail Media и IrpiMedia.
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Среди клиентов банка оказались представители авторитарных режимов и фигуранты коррупционных дел в Центральной Азии, следует из утекших документов.
Регулятор, в частности, задавал вопросы о Динаре Кулибаевой — дочери бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в отношении которой ведется расследование в Швейцарии с целью установить происхождение десятков миллионов франков, размещённых в Reyl. Ее адвокат заявил OCCRP, что Кулибаева всегда сотрудничала с властями и раскрывала источники происхождения своего состояния.
Клиентами Reyl также были Тимур Тилляев, зять бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, и его супруга Лола Каримова. В 2012 году FINMA уже предупреждала швейцарскую компанию по управлению активами Fidurhône, где обслуживались Каримова и Тилляев, что сотрудничество с ними несёт особенно высокие риски.
Сомнительное происхождение
Нурсултан Назарбаев управлял крупнейшей страной Центральной Азии почти три десятилетия после распада Советского Союза, концентрируя власть в своих руках и подавляя свободу слова и политическую оппозицию. Узкий круг приближённых бизнесменов, связанных с ним, смог накопить огромные состояния и влияние. Как ранее выяснило OCCRP, Назарбаев создал частные благотворительные фонды, которые контролировали активы общей стоимостью почти $8 млрд.
Его дочь, Динара Кулибаева, обосновалась в Швейцарии в 2007 году, где, как следует из утекшей переписки, доверила часть своего состояния банку Reyl. Несколько лет её делами занимался лично глава банка Франсуа Рейл.
Однако в прошлом году швейцарские регуляторы заявили, что хотят выяснить происхождение десятков миллионов франков, размещенных на счете Кулибаевой. В мае 2024 года FINMA обязала Reyl предоставить «полное клиентское досье» по её счёту, а также по счёту люксембургской компании Кулибаевой Regulus Holdings S.A., которой банк выдал кредит в €25 млн для покупки недвижимости во Франции.
Запрос FINMA последовал за возбуждением уголовного дела против Кулибаевой в апреле прошлого года, после того как банк Reyl подал сообщение о подозрительной активности в Швейцарскую службу по борьбе с отмыванием денег, касающееся операций по её счетам, говорится в переписке между FINMA и банком.
Адвокат Кулибаевой сообщил OCCRP, что она всегда охотно сотрудничала с местными властями и предоставляла информацию о происхождении средств, использованных для приобретения недвижимости в Швейцарии.
«Общеизвестно, что состояние нашей клиентки происходит от её доли в казахстанском Halyk Bank, который регулируется государством и котируется на Лондонской фондовой бирже, — написал адвокат Жан-Кристоф Хокке. — Эти же средства были размещены и в банке Reyl».
В переписке, полученной OCCRP, банк Reyl также утверждает, что счёт Кулибаевой пополнялся дивидендами от деятельности Halyk Bank.
Согласно утекшей переписке, в мае прокуратура разрешила банку Reyl перевести около 650 тысяч франков ($760,500) со счёта Кулибаевой на покрытие её личных расходов, хотя счета Кулибаевой были заморожены в апреле прошлого года.
Управляемое состояние
Лола Каримова и её муж Тимур Тилляев наслаждались роскошным образом жизни, пока Ислам Каримов оставался у власти в Узбекистане. В интервью BBC Лола рассказывала, что к 2013 году они перебрались в Женеву.
После предупреждения в 2012 году о потенциальных рисках, FINMA в 2014 году потребовала от швейцарской компании по управлению активами Fidurhône прекратить сотрудничество с ними, поскольку, как позже выяснило министерство финансов Швейцарии, остатки на счетах их компаний достигли 190 млн франков.
Когда Fidurhône отказалась выполнить это требование, FINMA пригрозила лишить компанию лицензии. Позже министерство финансов Швейцарии оштрафовало соучредителя Fidurhône за игнорирование подозрительной активности на счетах, связанных с Тилляевым.
В 2020 году компания Тилляева Liobel Limited Inc. стала клиентом банка Reyl, свидетельствует переписка, полученная OCCRP. Собственный счёт Тилляев открыл в банке через три года. По состоянию на декабрь 2023 года, на одном из счетов находилось 83 млн франков ($97 млн).
В январе 2024 года регуляторы потребовали от Reyl предоставить выписки по счетам Тилляева, а также информацию о всех клиентах банка, связанных с Узбекистаном. Reyl сообщил FINMA, что пересматривает отношения с Тилляевым из-за «потенциально высоких репутационных рисков» после публикации негативных новостей о сестре Лолы — Гульнаре Каримовой.
Тилляев не ответил на запрос о комментарии.
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