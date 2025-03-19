Как новые правила застройки меняют рынок жилья Алматы

Лукьяненко отмечает, что на рынке уже больше года происходит стагнация: «Чтобы понимать стагнация ли это, достаточно проанализировать ежемесячное количество сделок и факторы, которые могли бы влиять на отклонения одного месяца от другого. Никакие дополнительные стимулы в виде льготных ипотек для определенных категорий граждан не показали значимого всплеска в числе заключенных сделок».

Риэлтор Бикетов считает, что на рынок влияют либо ипотечные программы, либо ситуация с курсом доллара: «Когда курс рос, то и возможность заработать на курсе была больше, чем получить с депозитов и с недвижимости, сейчас же мы видим укрепление национальной валюты. Люди, у которых деньги в долларах, сейчас находятся в режиме ожидания. И в этом плане у нас немножко идёт отложенный спрос. У нас были клиенты, инвесторы, которые покупали квартиры на этапе котлована или застройки и к моменту сдачи в эксплуатацию их продавали. Сейчас эти клиенты больше перешли на формат депозитов».

По мнению Бикетова, сейчас рынок стабилизировался после скачков в 2024 году, которые были как отрицательные – после землетрясения, так и положительные – после запуска льготных ипотечных программ.

«Если сравнивать с предыдущими годами, то такого большого падения нет, то есть в целом будет по республике порядка 9%, в Алматы около 2% изменения, то есть небольшое снижение, да оно есть, но не критичное».

Он отмечает, что несмотря на то, что по введению НДС для строительных компаний ещё не приняты решения, некоторые застройщики уже сделали корректировку цен от 7 до 10%. При этом Бикетов уточняет, что по сути это ежегодное изменение цены с учетом инфляцию и даже в случае введения платежей НДС, увеличение цен проявится только к 2026 году.