Сложная экономика веганской еды

В то же время есть и другой пример устойчивости — кафе Golden Food, которое существует уже 11 лет. Заведение расположено на 8 этаже бизнес-центра «Нурлы Тау». Это современное пространство, где вегетарианская кухня сочетается с философией йоги: «Приготовление пищи — это целая медитация, а мантры, которые звучат на кухне, наполняют еду особой энергией», — рассказывают владельцы Светлана и Вольдемар Айфельд.

Однако расположение кафе создаёт очевидные сложности для клиентов — парковка в деловом центре часто бывает перегружена. Это не единственный пример в Алматы, когда успешное кафе находится не на первом этаже. Например, кофейня Qashqai Coffee располагается на третьем этаже, а вегетарианский ресторан Zerno раньше работал на втором этаже. Тем не менее, несмотря на сложный доступ, Golden Food продолжает привлекать постоянных клиентов.

В этом ресторане нет заморозок и заготовок. В ответ на спрос заведение расширяет свое меню, предлагая новые блюда, адаптированные для любителей растительной и полезной кухни.

Пока одни заведения закрываются, появляются и новые. В январе 2025 года в Алматы открылся сервис Green Place – Organic Kitchen, предлагающий полностью растительные авторские блюда.

«Я недавно стал веганом, и мне хотелось создать место, где всё будет делаться с нуля: от булочек до соусов», — рассказывает основатель заведения Мустафа Панапуванди Майкл Мухамед.

Мустафа родился и вырос в Алматы, но его корни соединяют африканские, казахские, татарские, уйгурские и русские традиции. «Африканская часть моей семьи из Сьерра-Леоне, города Фритаун. Этот культурный микс сформировал мой взгляд на веганскую кухню — для меня это не просто питание, а гармония традиций, вкусов и осознанного образа жизни», — рассказывает Майкл.