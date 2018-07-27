Деконструкция предпринимательства

В прошлом году акимат Алматы начал реконструкцию центральной части города. Вместе с положительными результатами она создала финансовые сложности для большого количества предпринимателей. Из-за изменения схем движения транспорта, закрытия парковок и повсеместных строительных работ они теряют посетителей, что сказывается на объёмах их выручки. Эксперты опасаются, что с учётом неблагоприятной ситуации в экономике это может привести к массовому закрытию предприятий и простаиванию коммерческой недвижимости. Власти города, тем не менее, не оценивают последствия своих действий и не предлагают бизнесу каких-либо стимулирующих мер.



С трудностями из-за переустройства центральной части Алматы предприниматели начали сталкиваться ещё летом прошлого года. К примеру, для ресторанного бизнеса это довольно активный сезон - люди проводят больше времени на улице и уходят в отпуска, благодаря чему чаще посещают заведения общепита. Однако реконструкция пришлась именно на него. Акимат, по словам нескольких собеседников Vласти, не предупреждал их о том, когда именно начнутся строительные работы, и сколько они продлятся. В результате, на некоторых улицах они велись почти всё лето.

Это привело к тому, что рестораторы начали терять клиентов. Кафе Bkitzer, находившееся на пересечении улиц Гоголя и Кунаева, стало одним из тех предприятий, которое столкнулось с существенным оттоком клиентов. «До нас стало сложно дойти. Особенно родителям с детьми в колясках. Из-за пыли мы постоянно держали двери закрытыми, а позже рядом с нами закрыли парковочные места. Многие гости стали переходить на доставку и прямо говорили, что приезжать к нам неудобно. В итоге с нами остались только фанаты фалафеля и хумуса, готовые преодолевать любые сложности», - рассказал его владелец Андрей Мокич.

После ремонта ресторатору пришлось направлять дополнительные средства на маркетинг. Однако за три месяца часть прежних посетителей основательно перестроила будничный маршрут. Предприниматель стал привлекать новых людей, сконцентрировав усилия на пешеходах. Тем не менее, быстрых результатов это не принесло. Доходы заведения за небольшой отрезок времени упали в два раза. За осень - ещё один перспективный сезон для ресторанного бизнеса - заведение Мокича не смогло компенсировать потери. Равно как и зимой, когда город столкнулся с недостаточным отоплением зданий и инфраструктурными проблемами.

Причиной проблем Bkitzer была не только реконструкция, но и общая ситуация в экономике, подчёркивает ресторатор. Из-за комплекса факторов он был вынужден пересмотреть подходы к ведению бизнеса: «Я решил перенести Bkitzer ближе к центру или в торговый центр. Помимо изменений в городе, конечно, было много других факторов [для такого решения]: стоимость аренды, технические характеристики помещения, удорожание продуктов и ситуация в экономике, особенно падение доходов населения, которое сказывается на среднем чеке посетителей».