Киберспорт в Казахстане

Интерес к киберспорту
Индустрия киберспорта – одна из самых быстрорастущих индустрий в мире развлечений. В 2017 году главный турнир по Dota 2 – The International собрал около 10 миллионов зрителей по всему миру. На днях в Ванкувере завершился The International 2018 (TI8), который установил рекорд по количеству призовых среди киберспортивных турниров: призовой фонда составил $25,5 миллионов, команда-победитель OG из Европы выиграла более $11,2 миллионов.
Опубликованное в 2017 году исследование аудитории киберспорта, которое провела компания Nielsen, показало, что средний возраст болельщиков киберспортивных турниров на западе – 26 лет. Семь из десяти зрителей киберспорта в США, Великобритании, Франции и Германии – мужчины. В общей сложности болельщики из этих стран тратят 8 часов в неделю на компьютерные игры, при этом они интересуются и более привычным спортом: 66% болельщиков киберспорта из США интересуются американским футболом, 59% респондентов в Великобритании, 57% во Франции и 66% в Германии любят традиционный футбол. Все это делает киберспорт привлекательным для крупных брендов. С начала 2016 года, к моменту подготовки европейского исследования, в киберспорте было заключено более 600 спонсорских контрактов. Основные спонсоры киберспортивных команд и турниров – крупные производители компьютерных девайсов/IT-бренды, производители энергетических напитков, спортивные бренды и интернет провайдеры.
Год спустя компания провела аналогичное исследование в Азии. Крупнейшим рынком киберспорта в регионе считается Южная Корея – более 40% болельщиков из этой страны следят за киберспортивными соревнованиями на протяжении 5 или более лет. Самым быстрорастущим рынком киберспорта в регионе является Япония: более 80% зрителей начали следить за играми два и менее года назад. Фанаты из Китая показывают умеренные цифры – большинство следят за киберспортом на протяжении 2-3 лет.
В Азии, как и в Европе, среди поклонников киберспорта больше мужчин в возрасте от 25 до 34 лет. 20% болельщиков в Южной Корее относятся к подростковой группе от 13 до 17 лет.
Четыре из десяти киберболельщиков в Китае и Южной Корее являются женщинами. Между тем, эта тенденция меняется с ростом популярности киберспорта: чем популярнее киберспорт, тем больше женщин в него вовлечены. Например, в Южной Корее и Китае количество болельщиц около 40%, в то время как на развивающемся рынке киберспорта в Японии – 30%.
О том, насколько развит киберспорт в Корее и насколько он популярен, говорит тот факт, что более 70% болельщиц и болельщиков смотрят турниры по ТВ.
Телеканал Setanta Kazakhstan – часть ирландского спортивного телеканала Setanta Sports – два года назад обратил внимание на киберспорт и провел в 2017 году первый турнир по киберфутболу. Игроки со всего Казахстана боролись за главный приз в дисциплине FIFA 18. В этом году телеканал основал свою лигу – Setanta Pro League. Телеканал транслировал игры как по телевизору, так и на своем канале в Youtube:
— К FIFA интерес пока слабый. Если сравнивать с интересом, который наблюдается в России, то мы отстаем на голову. Хотя у нас есть ребята, которые могут себя хорошо показать. В 2016 году канал Setanta Kazakhstan решил организовать турнир по киберфутболу, – объясняет комментатор телеканала Петр Воликов. – Сначала создали турнир – самый большой в Казахстане, его призовой фонд составил 1,1 миллиона тенге. После первого турнира руководство канала поняло, что люди хотят смотреть, им это интересно. Тогда была создана лига – Setanta Pro League. В турнире 2018 года приняли участие 16 представителей из всех крупных городов Казахстана, которые прошли отборы в своих городах. Победители представляли свой город в Лиге. Получился такой своеобразный чемпионат Казахстана.
В каждый город приезжала команда телеканала, которая договаривалась о проведении турнира с местными компьютерными клубами или торговыми центрами. Киберспортсмены играли каждую неделю на протяжении полугода, пока шли отборы. Трансляция игр шла в прямом эфире на канале. На этот раз призовой фонд составил более 5 миллионов тенге. Расходы на дорогу и проживание победителей оплатил канал, финальные игры прошли в Алматы.
Казахстанские игроки
Активно развивается киберспорт и в странах СНГ. Одной из самых прославленных киберспортивных организаций из региона можно считать российскую Virtus.Pro, ее команда по Dota 2 заняла на TI8 пятое место. За Virtus.Pro в дисциплине Hearthstone (карточная онлайн-игра от компании Blizard) играл казахстанец Олжас Батырбеков, известный под ником Naiman. Профессионально он играет три года. Прежде чем начать играть профессионально, Олжас добывал уран на юге Казахстана, заведовал планированием в большой компании, работал переводчиком. К решению уйти в киберспорт его подтолкнула девальвация 2015 года, когда в один день он, как и другие казахстанцы, стал ощутимо беднее:
— В 2015 году я получал $1000, после девальвации зарплата уменьшилась до 500 долларов. На $500 в месяц в Казахстане не живешь, а существуешь. Я понял, что если я хочу нормально жить, мне всё-таки нужно идти в другом направлении: переезжать в другую страну или заниматься чем-то другим. То есть такое решение было принято не от хорошей жизни. Мои родители с самого начала относились к этой затее со скепсисом. До моего первого выигрыша они думали, что это просто развлечение, лохотрон. Сейчас они, наоборот, поддерживают, мама даже играет сама, смотрит турниры.
— Есть популярные игры – Dota и Counter-Strike, где важна скорость реакции и механика рук. Дисциплина, в которой я играю, она, во-первых, индивидуальная, во-вторых, она схожа с шахматами. В силу возраста, все-таки, реакция у меня, наверное, похуже, чем у людей помладше, – объясняет Олжас.
После победы на первом серьезном турнире, с Олжасом связались рекруты команды Virtus.Pro. В их составе он играл два года:
— Мне сделали предложение играть за них, потом я стал чемпионом Европы, они убедились, что меня действительно стоит пригласить. Вообще в СНГ есть две большие организации – это Na'Vi и Virtus.pro. Когда говорят о Virtus.pro, то это вершина, которой трудно достичь. Из Казахстана еще играл в этой команде AdreN, он играет в Counter-Strike.
Говоря о своей профессии, Олжас, объясняет, что киберспорт – это такая же работа. У киберспортсменов есть контракты, зарплата, а также дополнительные бонусы в виде призовых на турнирах:
— Мы, как и обычные люди, получаем зарплату каждый месяц, иногда к ней прибавляются призовые. В прошлом году, например, на крупном чемпионате по Dota разыграли $16 миллионов. Команда победителей стала миллионерами – каждый получил по два миллиона. Такие бонусы намного ощутимее, они могут глобально изменить жизнь человека.
Возросший в Казахстане интерес к киберспорту Олжас объясняет хорошими результатами казахстанских игроков за рубежом. Например, в прошлом году команда Gambit, за которую в дисциплине Counter-Strike играют три казахстанца, победила на чемпионате мира CS:GO:
— Думаю, это стало основной причиной, по которой у нас киберспорт признали. Есть команда «Авангард», по-моему, единственная, которая неплохо себя проявляет. У них есть составы по PUBG и Counter-Strike. С Dota 2 у нас все-таки похуже, хотя это самая популярная игра в стране. Перспективы у киберспорта в Казахстане очень хорошие, потому что у нас есть талантливая молодежь, которая всем интересуется. Молодые люди не будут играть просто без цели, теперь они могут к чему-то стремиться, получить вознаграждение за свои стремления. В казахстанском киберспорте до создания федерации, денег, можно сказать, не было. Проходили местные турниры с призовыми в 200 тысяч тенге или 1000 долларов. После создания федерации, думаю, правительство будет выделять деньги, потому что, таким образом, можно развивать туризм.
22-летний астаничанин Владислав Иващенко компьютерными играми увлекается уже около десяти лет. Три года назад он выступил на своем первом серьезном турнире профессионально. С тех пор он, игрок в Dota 2, сменил несколько команд, и сегодня играет за российскую команду MEGA-LADA:
— Я учился в университете на третьем курсе – мне оставался один год. Я понял, что если я сейчас не пойду играть профессионально, то потом времени уже не будет. Взял перерыв с правом на восстановление. Сейчас ни о чем не жалею, занимаюсь своим любимым делом, пытаюсь развиваться в нем. После того, как я в 2015 году полетел на свой первый турнир в Москву, отношение к моей работе изменилось, перестали задавать вопросы и поняли, что я летаю на турниры, это серьезно. Друзья относились к этому по-разному: многие были рады, потому что я давно отличался своей игрой.