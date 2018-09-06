Деньги / Бизнес
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6 сентября 2018
Айсулу Тойшибекова, Vласть/Фото Данияра Мусирова и Жанары Каримовой

Киберспорт в Казахстане

Как в стране развивается одна из самых прибыльных сфер развлечений

Киберспорт в Казахстане

Интерес к киберспорту

Индустрия киберспорта – одна из самых быстрорастущих индустрий в мире развлечений. В 2017 году главный турнир по Dota 2 – The International собрал около 10 миллионов зрителей по всему миру. На днях в Ванкувере завершился The International 2018 (TI8), который установил рекорд по количеству призовых среди киберспортивных турниров: призовой фонда составил $25,5 миллионов, команда-победитель OG из Европы выиграла более $11,2 миллионов.

Опубликованное в 2017 году исследование аудитории киберспорта, которое провела компания Nielsen, показало, что средний возраст болельщиков киберспортивных турниров на западе – 26 лет. Семь из десяти зрителей киберспорта в США, Великобритании, Франции и Германии – мужчины. В общей сложности болельщики из этих стран тратят 8 часов в неделю на компьютерные игры, при этом они интересуются и более привычным спортом: 66% болельщиков киберспорта из США интересуются американским футболом, 59% респондентов в Великобритании, 57% во Франции и 66% в Германии любят традиционный футбол. Все это делает киберспорт привлекательным для крупных брендов. С начала 2016 года, к моменту подготовки европейского исследования, в киберспорте было заключено более 600 спонсорских контрактов. Основные спонсоры киберспортивных команд и турниров – крупные производители компьютерных девайсов/IT-бренды, производители энергетических напитков, спортивные бренды и интернет провайдеры.

Каждая четвертая девушка-болельшица в Европе смотрит стримы – прямые трансляции игры с экрана того или иного игрока

Год спустя компания провела аналогичное исследование в Азии. Крупнейшим рынком киберспорта в регионе считается Южная Корея – более 40% болельщиков из этой страны следят за киберспортивными соревнованиями на протяжении 5 или более лет. Самым быстрорастущим рынком киберспорта в регионе является Япония: более 80% зрителей начали следить за играми два и менее года назад. Фанаты из Китая показывают умеренные цифры – большинство следят за киберспортом на протяжении 2-3 лет.

В Азии, как и в Европе, среди поклонников киберспорта больше мужчин в возрасте от 25 до 34 лет. 20% болельщиков в Южной Корее относятся к подростковой группе от 13 до 17 лет.

Четыре из десяти киберболельщиков в Китае и Южной Корее являются женщинами. Между тем, эта тенденция меняется с ростом популярности киберспорта: чем популярнее киберспорт, тем больше женщин в него вовлечены. Например, в Южной Корее и Китае количество болельщиц около 40%, в то время как на развивающемся рынке киберспорта в Японии – 30%.

О том, насколько развит киберспорт в Корее и насколько он популярен, говорит тот факт, что более 70% болельщиц и болельщиков смотрят турниры по ТВ.

Телеканал Setanta Kazakhstan – часть ирландского спортивного телеканала Setanta Sports – два года назад обратил внимание на киберспорт и провел в 2017 году первый турнир по киберфутболу. Игроки со всего Казахстана боролись за главный приз в дисциплине FIFA 18. В этом году телеканал основал свою лигу – Setanta Pro League. Телеканал транслировал игры как по телевизору, так и на своем канале в Youtube:

— К FIFA интерес пока слабый. Если сравнивать с интересом, который наблюдается в России, то мы отстаем на голову. Хотя у нас есть ребята, которые могут себя хорошо показать. В 2016 году канал Setanta Kazakhstan решил организовать турнир по киберфутболу, – объясняет комментатор телеканала Петр Воликов. – Сначала создали турнир – самый большой в Казахстане, его призовой фонд составил 1,1 миллиона тенге. После первого турнира руководство канала поняло, что люди хотят смотреть, им это интересно. Тогда была создана лига – Setanta Pro League. В турнире 2018 года приняли участие 16 представителей из всех крупных городов Казахстана, которые прошли отборы в своих городах. Победители представляли свой город в Лиге. Получился такой своеобразный чемпионат Казахстана.

В каждый город приезжала команда телеканала, которая договаривалась о проведении турнира с местными компьютерными клубами или торговыми центрами. Киберспортсмены играли каждую неделю на протяжении полугода, пока шли отборы. Трансляция игр шла в прямом эфире на канале. На этот раз призовой фонд составил более 5 миллионов тенге. Расходы на дорогу и проживание победителей оплатил канал, финальные игры прошли в Алматы.

Казахстанские игроки

Активно развивается киберспорт и в странах СНГ. Одной из самых прославленных киберспортивных организаций из региона можно считать российскую Virtus.Pro, ее команда по Dota 2 заняла на TI8 пятое место. За Virtus.Pro в дисциплине Hearthstone (карточная онлайн-игра от компании Blizard) играл казахстанец Олжас Батырбеков, известный под ником Naiman. Профессионально он играет три года. Прежде чем начать играть профессионально, Олжас добывал уран на юге Казахстана, заведовал планированием в большой компании, работал переводчиком. К решению уйти в киберспорт его подтолкнула девальвация 2015 года, когда в один день он, как и другие казахстанцы, стал ощутимо беднее:

— В 2015 году я получал $1000, после девальвации зарплата уменьшилась до 500 долларов. На $500 в месяц в Казахстане не живешь, а существуешь. Я понял, что если я хочу нормально жить, мне всё-таки нужно идти в другом направлении: переезжать в другую страну или заниматься чем-то другим. То есть такое решение было принято не от хорошей жизни. Мои родители с самого начала относились к этой затее со скепсисом. До моего первого выигрыша они думали, что это просто развлечение, лохотрон. Сейчас они, наоборот, поддерживают, мама даже играет сама, смотрит турниры.

— Есть популярные игры – Dota и Counter-Strike, где важна скорость реакции и механика рук. Дисциплина, в которой я играю, она, во-первых, индивидуальная, во-вторых, она схожа с шахматами. В силу возраста, все-таки, реакция у меня, наверное, похуже, чем у людей помладше, – объясняет Олжас.

После победы на первом серьезном турнире, с Олжасом связались рекруты команды Virtus.Pro. В их составе он играл два года:

— Мне сделали предложение играть за них, потом я стал чемпионом Европы, они убедились, что меня действительно стоит пригласить. Вообще в СНГ есть две большие организации – это Na'Vi и Virtus.pro. Когда говорят о Virtus.pro, то это вершина, которой трудно достичь. Из Казахстана еще играл в этой команде AdreN, он играет в Counter-Strike.

Говоря о своей профессии, Олжас, объясняет, что киберспорт – это такая же работа. У киберспортсменов есть контракты, зарплата, а также дополнительные бонусы в виде призовых на турнирах:

— Мы, как и обычные люди, получаем зарплату каждый месяц, иногда к ней прибавляются призовые. В прошлом году, например, на крупном чемпионате по Dota разыграли $16 миллионов. Команда победителей стала миллионерами – каждый получил по два миллиона. Такие бонусы намного ощутимее, они могут глобально изменить жизнь человека.

«Это как любой другой спорт: футбол, баскетбол. Если у ребенка есть успехи, родители помогают ему реализоваться. Я надеюсь, что так будет и с киберспортом»

Возросший в Казахстане интерес к киберспорту Олжас объясняет хорошими результатами казахстанских игроков за рубежом. Например, в прошлом году команда Gambit, за которую в дисциплине Counter-Strike играют три казахстанца, победила на чемпионате мира CS:GO:

— Думаю, это стало основной причиной, по которой у нас киберспорт признали. Есть команда «Авангард», по-моему, единственная, которая неплохо себя проявляет. У них есть составы по PUBG и Counter-Strike. С Dota 2 у нас все-таки похуже, хотя это самая популярная игра в стране. Перспективы у киберспорта в Казахстане очень хорошие, потому что у нас есть талантливая молодежь, которая всем интересуется. Молодые люди не будут играть просто без цели, теперь они могут к чему-то стремиться, получить вознаграждение за свои стремления. В казахстанском киберспорте до создания федерации, денег, можно сказать, не было. Проходили местные турниры с призовыми в 200 тысяч тенге или 1000 долларов. После создания федерации, думаю, правительство будет выделять деньги, потому что, таким образом, можно развивать туризм.

Сайт esportsearnings.com оценил призовые (107 турниров) игрока российской команды Gambit в дисциплине CS:GO AdreN Даурена Кыстаубаева в $290,2 тысяч. Он занимает первое место в рейтинге по Казахстану. Его коллеги по команде – Рустем Телепов и Абай Хасен расположились на второй и третьей строчках. За свою карьеру они заработали $256,2 и $213,1 тысяч соответственно.

22-летний астаничанин Владислав Иващенко компьютерными играми увлекается уже около десяти лет. Три года назад он выступил на своем первом серьезном турнире профессионально. С тех пор он, игрок в Dota 2, сменил несколько команд, и сегодня играет за российскую команду MEGA-LADA:

— Я учился в университете на третьем курсе – мне оставался один год. Я понял, что если я сейчас не пойду играть профессионально, то потом времени уже не будет. Взял перерыв с правом на восстановление. Сейчас ни о чем не жалею, занимаюсь своим любимым делом, пытаюсь развиваться в нем. После того, как я в 2015 году полетел на свой первый турнир в Москву, отношение к моей работе изменилось, перестали задавать вопросы и поняли, что я летаю на турниры, это серьезно. Друзья относились к этому по-разному: многие были рады, потому что я давно отличался своей игрой.

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