Киберспорт в Казахстане

Год спустя компания провела аналогичное исследование в Азии. Крупнейшим рынком киберспорта в регионе считается Южная Корея – более 40% болельщиков из этой страны следят за киберспортивными соревнованиями на протяжении 5 или более лет. Самым быстрорастущим рынком киберспорта в регионе является Япония: более 80% зрителей начали следить за играми два и менее года назад. Фанаты из Китая показывают умеренные цифры – большинство следят за киберспортом на протяжении 2-3 лет.

В Азии, как и в Европе, среди поклонников киберспорта больше мужчин в возрасте от 25 до 34 лет. 20% болельщиков в Южной Корее относятся к подростковой группе от 13 до 17 лет.

Четыре из десяти киберболельщиков в Китае и Южной Корее являются женщинами. Между тем, эта тенденция меняется с ростом популярности киберспорта: чем популярнее киберспорт, тем больше женщин в него вовлечены. Например, в Южной Корее и Китае количество болельщиц около 40%, в то время как на развивающемся рынке киберспорта в Японии – 30%.

О том, насколько развит киберспорт в Корее и насколько он популярен, говорит тот факт, что более 70% болельщиц и болельщиков смотрят турниры по ТВ.