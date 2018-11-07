Что происходит с ТРЦ Forum Almaty

21 октября состоялось техническое открытие крупнейшего торгово-развлекательного центра в Казахстане – Forum Almaty. Общая площадь ТРЦ составляет 155 тысяч кв.м., в том числе сдаваемой в лизинг - 70 тысяч кв.м. Подземный паркинг рассчитан на 1200 мест, наземный на 300 мест.

Заполняемость торговых площадей на дату технического открытия составила порядка 10%: основной упор пришелся на 1-й и 5-й этажи. Были запущены: супермаркет «Рамстор», кофейня Costa, кофейня Кофебум, магазин электроники Сулпак, развлекательные парки (Эврикум, Аспан), фудкорт (Hardees, Алые паруса, BBQ), а также несколько компаний ритейла. До конца года менеджмент ТРЦ планирует заполнить до 40% торговых площадей.

Со слов генерального директора управляющей компании DS Property Юлии Ким дата официального открытия намечена на март-апрель 2019 года, к тому времени заполняемость торговых площадей возрастет до 70%.

По утверждению Ким, на момент передачи торгово-развлекательного центра учредителями ТОО «Форум Алматы» в управление компании DS Property, готовность объекта составляла 95%. Название Forum Almaty решено было оставить.