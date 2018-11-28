Платежи при помощи технологии Apple Pay стали доступны для клиентов Сбербанка в Казахстане

Приход на рынок Казахстана передовой технологии Apple Pay, по мнению руководства Сбербанка, это своего рода революционный шаг, существенно меняющий поведение клиента, его отношение к платежам, которые теперь можно осуществлять при помощи смартфона без физического присутствия платежной карты.

На сегодняшний день 80% эквайринговой сети Сбербанка оснащены POS-терминалами с возможностью бесконтактной оплаты. В целом по Казахстану таких устройств на рынке свыше 65% и с каждым днем их количество растет.

«Сбербанк уже долгое время является лидером по объему трансграничных транзакций в Казахстане, - отмечает управляющий директор по развитию розничного бизнеса Жанаргуль Изимова,- за последние три месяца количество безналичных платежей и переводов превысило количество наличных операций в наших банкоматах. Больше половина всех безналичных операций клиентами совершаются с использованием бесконтактной технологии. Поэтому, предвосхищая ожидания наших клиентов и следуя мировым трендам, Сбербанк предлагает сегодня новый сервис оплаты Apple Pay – самый удобный и безопасный способ оплаты покупок для устройств системой iOS и macOS».

«Таким образом, мы открываем новую страницу в безналичном мире нашей страны», - говорит Изимова.