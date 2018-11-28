Платежи при помощи технологии Apple Pay стали доступны для клиентов Сбербанка в Казахстане

С 28 ноября держатели платежных карт Сбербанка - владельцы устройств Apple с операционной системой iOS и macOS (iPhone, iPad, Apple Watch, Mac), оснащенных технологией NFC, получили возможность пользоваться Apple Pay – лёгким, безопасным и личным платёжным инструментом.
Приход на рынок Казахстана передовой технологии Apple Pay, по мнению руководства Сбербанка, это своего рода революционный шаг, существенно меняющий поведение клиента, его отношение к платежам, которые теперь можно осуществлять при помощи смартфона без физического присутствия платежной карты.
На сегодняшний день 80% эквайринговой сети Сбербанка оснащены POS-терминалами с возможностью бесконтактной оплаты. В целом по Казахстану таких устройств на рынке свыше 65% и с каждым днем их количество растет.
«Сбербанк уже долгое время является лидером по объему трансграничных транзакций в Казахстане, - отмечает управляющий директор по развитию розничного бизнеса Жанаргуль Изимова,- за последние три месяца количество безналичных платежей и переводов превысило количество наличных операций в наших банкоматах. Больше половина всех безналичных операций клиентами совершаются с использованием бесконтактной технологии. Поэтому, предвосхищая ожидания наших клиентов и следуя мировым трендам, Сбербанк предлагает сегодня новый сервис оплаты Apple Pay – самый удобный и безопасный способ оплаты покупок для устройств системой iOS и macOS».
«Таким образом, мы открываем новую страницу в безналичном мире нашей страны», - говорит Изимова.
Для того, чтобы воспользоваться сервисом мобильной системы платежей Apple Pay клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту через приложение Wallet или привязать платежную карту в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».
При добавлении кредитной или дебетовой карты в Apple Pay номер карты не сохраняется ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и хранится в чипе «Безопасный Элемент». Каждая транзакция авторизуется посредством одноразового секретного кода и генерируется динамически. Данный факт является показателем того, что в основе пользования Apple Pay изначально заложена безопасность и конфиденциальность.
«Мы не передаем никакую информацию третьим сторонам, то есть, финансовая транзакция проходит исключительно между банком и клиентом, - уточнила управляющий директор по развитию розничного бизнеса, - В вашем мобильном телефоне не хранится ни номер карты, ни пин-код, там содержится только сумма цифр, которая никак не связана с вами или вашим номером карты, поэтому платить бесконтактно – даже безопаснее, чем носить с собой карту».
Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки в приложениях и на вебсайтах одним касанием пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки и взглядом на iPhone X для подтверждения операции через Face ID.
В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch.
Дочерний банк Сбербанка в Казахстане входит в международную группу Сбербанк. Банк занимает 3-е место среди комбанков Казахстана по активам (1,79 трлн. тенге на 1 октября), кредитам (на 1,22 трлн. тенге на 1 октября) и вкладам (1,34 трлн. тенге) и чистой прибыли (42,5 млрд. тенге).
Банк имеет филиальную сеть, состоящую из 91 структурного подразделения, 17 из которых - являются филиалами. Центральный офис находится в Алматы.