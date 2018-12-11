Миллиард на франшизах

История франчайзинга в Казахстане началась в середине 1990-х, но только в 2002 году был принят закон о франчайзинге. По словам президента созданной в 2003 году Казахстанской ассоциации франчайзинга Бекнура Кисикова, принятый закон, по сути, не оказывает интенсивного влияния на развитие франчайзинга в стране, в связи с тем, что работа франчайзеров (передающая сторона) и франчайзи (принимающая сторона), в основном, опирается на Гражданский кодекс и закон о торговых знаках.

«На нашем рынке сейчас лидируют франшизы из России, - говорит Кисиков, - потом на равных идут Казахстан и США. После девальвации национальной валюты рост американских франшиз замедлился. Но ввиду того, что становится популярным сублицензионный рынок, они продолжают заходить к нам через другие страны, например, Pizza Hut (через Кувейт), Coca-Cola (через Турцию). Также на рынке востребованы французские и немецкие бренды». В разрезе сегментов это в основном, ритейл, фаст-фуд и услуги». При этом, по его информации, общих стандартов в этой сфере не существует. Договор между франчайзером и франчайзи заключается в среднем на 5 лет.

«Значимость франчайзинга состоит в том, что более 80% всех предприятий, работающих по франшизе, имеют безубыточную деятельность (уже в первые 5 лет). Напротив, согласно исследованиям, проведенным в США, более 85% стартапов, как правило, в первый год не выживают», - констатирует президент ассоциации франчайзинга.

При этом Кисиков отмечает, что сейчас рынок франшиз в Казахстане находится в стагнационном состоянии из-за нестабильной экономической (снижение потребительского спроса) и политической ситуации (в том числе санкции против России). Также в Казахстане до сих пор не существует никаких преференций и послаблений для отечественных франчайзеров.

Несмотря на то, что предприятия, действующие по франшизе, являются в большинстве своем приоритетным сегментом МСБ, льготного кредитования в рамках проектов государственных программ они получить не могут. «У них есть шанс занять деньги у банков на покупку специального оборудования, но в условиях уже действующей франшизы», - поясняет Кисиков.

«В мировой практике франшиз, финансирование осуществляется на 80% из собственных средств, и только на 20% из заемных, - добавляет он. - Насколько мне известно, в США заимствование средств на открытие франчайзингого бизнеса может осуществляться также за счет пенсионных фондов».

Кроме того, в Казахстане есть проблема с налогообложением роялти – периодическими процентными отчислениями продавцу франшизы. «В Налоговом кодексе не существует такого понятия, как франчайзинговое роялти, поэтому оно зачитывается в доход, что в результате ведет к двойному налогообложению, - объясняет президент Казахстанской ассоциации франчайзинга. - Понятное дело, что бизнесу это невыгодно. Ввиду этого большинство наших предпринимателей, избегая понятия роялти, в договорах сразу прописывают определенную фиксированную сумму вознаграждения, либо включают эти отчисления в оплату за обучение или услуги».