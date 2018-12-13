ForteBank представил новые цифровые сервисы

В мобильное приложение банка добавлен Talk in - виртуальный помощник, который ответит на вопросы, касающиеся банковских продуктов. Также пользователи могут общаться в чате приложения даже при 0 балансе и отсутствии интернет трафика с близкими и друзьями независимо от того в Казахстане они находятся или за рубежом.

Услуга онлайн кредитования доступна клиентам ForteBank. Если ранее клиент подписал необходимые формы, то в течение 5 минут он узнает одобренную сумму, и сможет получить кредит в тот же день, не посещая отделение банка. Кредит будет доставлен к нему домой.

Также был представлен онлайн магазин ForteMarket, который станет онлайн площадкой, где можно покупать телевизоры, смартфоны, одежду и товары для дома.

Новый интернет-банкинг теперь доступен для предпринимателей и владельцев бизнеса. Приложение разработано с учетом пожеланий клиентов.