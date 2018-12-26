В Kaspi Lab завершился четвертый сезон

В конце курса участники Kaspi Lab также прошли практикум от партнера проекта, компании SAS - мирового лидера по производству программного обеспечения и приложений для бизнес-аналитики.

Выпускники получили сразу по два сертификата – от Kaspi.kz и от SAS. Такие специалисты всегда востребованы.