В Kaspi Lab завершился четвертый сезон

Kaspi Lab - потрясающий образовательный проект, в котором студенты казахстанских вузов знакомятся с профессией Data Scientist. Они не только узнают, кто такой аналитик данных и чем занимается, но и учатся решать практические задачи.
В 2014 году Kaspi первым в Казахстане запустил свою школу аналитики. За это время обучение прошли более 130 человек. Проект стал невероятно популярным. В этом году студенты подали рекордное количество заявок на участие – свыше 1 500.
Подать заявку могли студенты любых вузов, независимо от специальности. Но на вступительных тестах и собеседованиях требовались отличные знания математики, логики, комбинаторики, статистики. В итоге на курс поступили и успешно прошли обучение 30 самых сильных кандидатов.
В течение двух месяцев ведущие аналитики Kaspi.kz передавали студентам уникальные знания и опыт решения современных бизнес-задач.
В конце курса участники Kaspi Lab также прошли практикум от партнера проекта, компании SAS - мирового лидера по производству программного обеспечения и приложений для бизнес-аналитики.
Выпускники получили сразу по два сертификата – от Kaspi.kz и от SAS. Такие специалисты всегда востребованы.
Лучшие выпускники этого года по традиции получат приглашение на работу в Kaspi.kz.
Экосистема современных цифровых сервисов Kaspi быстро развивается. Для аналитиков данных в этой команде всегда много суперинтересной работы, цель которой - улучшать жизнь любимым клиентам. Поэтому студенты, которые мечтают о профессии будущего, уже могут начинать готовиться к следующему сезону Kaspi Lab!