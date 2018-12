Алексей Ли, Arbuz.kz: «Рынок очень маленький и не выдержит двоих»

О команде

Мы смогли собрать сильную команду из специалистов по всем ключевым компетенциям. Сейчас в нашем штате работают около 35 человек, но уже скоро мы собираемся увеличить количество разработчиков, программистов, продакт-менеджеров, сборщиков на складе и курьеров.

С середины сентября к нам присоединился Руслан Погорелов, который имел большой бэкграунд в финансовой и страховой области, он будет следить за операционной деятельностью компании и выполнять организационные и управленческие функции.

Моя деятельность будет сфокусирована больше на стратегическом развитии, охватывать внешнюю, в том числе техническую, сторону управления.

О конкуренции и рисках

На самом деле рынок в нашей стране очень маленький, и как говорится, не выдержит двоих. Поэтому главный риск для нас - это риск конкуренции. Особенно когда из ближнего или дальнего зарубежья начинают приходить новые игроки с планами масштабироваться на Казахстан, при том, что их рынок (таких же услуг-V) далеко ушел вперед.

Мы видели, как взлетали другие конкуренты, но потом происходил их спад. Однако перед этим ему предшествовала сильная бурлящая конкуренция. В этой ситуации мне интересно с точки зрения наблюдателя посмотреть, как в итоге структурируется рынок, с какого момента начнет проявляться понятие консолидации, когда крупные игроки будут объединяться, усиливать свои позиции, а мелкие поймут, что рынок уже распределен.

С Arbuz.kz мы испытываем в некотором роде дежа вю, если провести аналогии с Тикетоном и Авиатой: мы понимаем, что нам предстоит еще жаркая борьба за место под солнцем. Но с другой стороны, мы все-таки надеемся, что с учетом того опыта, который нами был наработан, сможем удерживать хорошие позиции. Так что сейчас мы готовимся к длинному и не простому марафонскому забегу.

О предыдущих проектах

От управления Тикетона я отключился еще несколько лет назад, в 2015 году, но пока по-прежнему остаюсь его миноритарным акционером, который раз в квартал заглядывает в финансовую отчетность, но влиять уже не может. Возможно, на каком-то этапе я полностью выйду из компании, это будет зависеть от дальнейшего развития событий.

Что касается Авиаты, то после объединения с Чокотревел, я вошел в состав Наблюдательного совета (управляющий, коллегиальный орган) и принимаю в нем активное участие.

Мы с Рамилем Мухоряповым договорились, что в случае возникновения нерегулируемых спорных моментов, решающий голос будет на стороне независимого директора, который сможет присутствовать на ежемесячных совещаниях Совета и максимально объективно помогать нам в выработке правильных решений. В качестве независимого директора мы задействовали Николая Бабешкина (генеральный директор Колеса, Крыша, Маркет), имеющего отличную репутацию и огромный бэкграунд в этой сфере.

Синергия наших проектов Авиата и Чокотревел состояла в том, чтобы построить в первую очередь, единую технологическую платформу для сильного IT- продукта. Вторым моментом стали коммерческие условия, это взаимоотношения с различными партнерскими системами. Пока мы решили оставить клиентские продукты разными, но возможно на каком-то этапе начнем развивать один из брендов, такой сценарий тоже обсуждается.

О том, что хотелось бы изменить

Недавно прошла новость, что международный технопарк Astana Hub внес на законодательном уровне предложение о налоговых послаблениях для IT- сектора. Но у нас есть риск, что налоговые преференции обойдут стороной торговые IT- компании, потому что электронная IT- коммерция зачастую воспринимается государством как торговля. На самом деле, такие торговые компании выращивают свои IT- продукты. И именно они являются драйвером роста IT- индустрии в мире. Взять, к примеру, тот же Amazon, который сейчас запускает ракеты в космос и выкупает производителей роботов. Поэтому если стимулировать рост IT- сектора без торговых IT- компаний, то этот сектор со временем попросту «вымрет».

Также хотелось бы отметить, что на Западе для курьерских служб электронной коммерции выделяются отдельные парковочные места. Что это дает городу? То, что одна машина, выезжая на маршрут доставки, вывозит сразу 20 заказов. Вы понимаете, что вместо того, чтобы 20 физических лиц поехали в супермаркет на своих автомобилях, по городу курсирует только одна грузовая. С нынешними проблемами загруженности на дорогах, целесообразно иметь такие специальные места для разгрузки. А если для этих курьерских машин еще смогли бы выделить автобусные полосы, то это существенно сократило бы и время доставки. Соответственно, у людей оставалось все меньше стимула пользоваться собственным авто и все больше - купить товары онлайн.