Алексей Ли, Arbuz.kz: «Рынок очень маленький и не выдержит двоих»

Об инвестициях

Летом прошлого года мы, работая еще над Авиатой, заявили о поиске новых инновационных объектов для инвестирования, так старая команда Arbuz.kz вышла к нам со своим предложением. В августе 2017 года состоялась наша первая инвестиция в этот проект. Постепенно мы начали вникать во все процессы, а в июне этого года приняли окончательное решение выкупить бизнес на 100% и перезапустить его заново.

Из собственных средств мы вложили примерно 200 тысяч долларов США. Таким образом, с учетом объявленного инвестиционного раунда, общий объем инвестиций в Arbuz.kz составляет сейчас $400 тысяч. Имя нового инвестора мы пока не афишируем, но скажу, что это не институциональный, а частный инвестор.

Куда будут направлены привлеченные средства? Во-первых, на финансирование текущей операционной деятельности, до того момента, пока компания не выйдет на тот масштаб, когда сама сможет окупать собственные ежемесячные операционные затраты. Инвестиции пойдут на содержание нескольких операционных блоков, это логистика, сборка на складе, управление складом, всё это требует и большего количества персонала. Во-вторых, нам предстоит большая маркетинговая работа – в ближайшее время это одно из важных направлений нашей работы. В-третьих, на выстраивание программных продуктов и систем, и, разумеется, на увеличение числа программистов, чтобы всё это построить. Некоторые идут по более простому пути, покупая какие-то готовые концепции, будь то западные или российские системы управления складом, либо IT- продукты, уже разработанные кем-то. Мы же решили развивать большинство систем самостоятельно, то есть строить свой собственный казахстанский IT- продукт.

Контролирующий пакет акций остается за нами, как и управление самой операционной деятельностью. В этом инвесторы нам доверились. Также мы договорились о передаче нам голосующих акций в случае, если понадобится привлечь инвестиции в последующих раундах. Это сильный прецедент.

Со своей стороны мы взяли на себя не только юридическое, но и моральное обязательство, что будем прилагать все усилия, чтобы вывести проект на некую фазу успешной компании.

О модели построения бизнеса

В мире сейчас существуют две модели подобных стартапов. Первая модель — собственный склад, то есть, фактически супермаркет, но без торгового зала, работает онлайн. Вторая модель — уже когда появляется агрегатор, который интегрируется в какой-то действующий супермаркет, получает доступ к его системам и начинает продавать с его полок.