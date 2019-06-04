Мемоджи и «терка для овощей»: Apple на WWDC 2019

iOS 13

Как всегда, в это время года iOS выпускает большое обновление. Бета для разработчиков уже доступна, публичная бета будет в июле, а официальный релиз для всех – осенью.

• Размер обновлений системы стал на 50% меньше, а приложений – на 60%, чем в iOS 12. Ускорен в два раза запуск приложений, на 30% – разблокировка по Face ID.

• Стикеры Memoji можно использовать и на устройствах без TrueDepth камеры (фронтальная камера на iPhone X, Xr, Xs).

• Siri еще «живее»! Она сможет читать тексты сообщений с помощью сгенерированного нейросетью Neural TTS (Text to speech) голоса.

• В приложении «Напоминания» появилась «сетка», разделяющая на несколько областей: задачи, которые нужно выполнить сегодня, запланированные, помеченные.

• Темный режим: новый, более темный интерфейс на случаи, когда стандартный интерфейс слишком яркий.

• Клавиатура получила поддержку набора текста свайпами: Swipe-to-type существовал уже около десяти лет, но до этого приходилось использовать сторонние приложения. В новый iOS он встроена.

• В 2019 году обновят, детализуют и добавят панорамы в «Карты» США, в 2020 году – «некоторые другие страны».

• Синхронизированные по времени тексты песен во встроенном музыкальном приложении.

• Не хотите делиться своей электронной почтой с каждым новым приложением, которое устанавливаете? У Apple будет новая система авторизации – через iCloud, FaceID или анонимно, скрыв свою настоящую почту. Пользователь сможет сгенерировать случайный адрес, с которого Apple будет перенаправлять все письма на настоящий адрес в iCloud.

• В «Фото» появятся создание портретов на белом фоне, тонкая регулировка параметров изображения, возможность переворачивать видео и группировка по времени.

• Возможность автоматического прослушивания входящих сообщений через AirPods, делиться музыкой со второй парой AirPods, поддержка прямых трансляций со 100 тысячами радиостанций.

• Приложение «Телефон» автоматически отправит неизвестных абонентов на голосовую почту.

• Возможность разрешить приложению определять ваше местоположение только раз, а не разрешать его бесконечно или вообще не разрешать.