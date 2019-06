Мемоджи и «терка для овощей»: Apple на WWDC 2019

iPadOS

Раньше обновления iPad были частью iOS, но теперь у него есть собственная автономная система: iPad OS. Пользователи смогут подключить SD-карты, USB-накопители и внешние жесткие диски. Добавлена многозадачность: можно запускать несколько окон одного приложения, например, два документа Microsoft Word, чтобы перетаскивать их содержимое. Копировать, вставлять и отменять вставку можно с помощью жеста тремя пальцами вместо встряхивания iPad. Поддержка набора текста свайпами также доступна на iPad, а клавиатура теперь плавает на экране.

macOS 10.15

В новом macOS Catalina, названном как остров у побережья Калифорнии, больше не будет легендарного iTunes. Вместо него будут три отдельных приложения: «Музыка», «Подкасты» и «TV». Синхронизация с мобильными устройствами теперь проводится через файловый менеджер. Приложения Find my Friends и Find My iPhone объединили в один сервис Find My. Оно позволит отследить украденные или потерянные устройства, даже если те не подключены к Wi-Fi или сотовой связи. Появилась поддержка 4К HDR и Dolby Atmos, а ваш iPad можно использовать как внешний дисплей или графический планшет для macOS-устройств – это называется SideCar. Для людей с ограниченными возможностями будет голосовое управление. Activation Lock для устройств с чипами Т2 – так вы полностью заблокируете устройство, чтобы даже для базовых функций вроде перезагрузки требовалось личное подтверждение владельца.