Мемоджи и «терка для овощей»: Apple на WWDC 2019

В Сан-Хосе прошло ежегодное мероприятие от Apple – конференция разработчиков WWDC 2019. Vласть рассказывает вкратце о новинках.
iOS 13
Как всегда, в это время года iOS выпускает большое обновление. Бета для разработчиков уже доступна, публичная бета будет в июле, а официальный релиз для всех – осенью.
• Размер обновлений системы стал на 50% меньше, а приложений – на 60%, чем в iOS 12. Ускорен в два раза запуск приложений, на 30% – разблокировка по Face ID.
• Стикеры Memoji можно использовать и на устройствах без TrueDepth камеры (фронтальная камера на iPhone X, Xr, Xs).
• Siri еще «живее»! Она сможет читать тексты сообщений с помощью сгенерированного нейросетью Neural TTS (Text to speech) голоса.
• В приложении «Напоминания» появилась «сетка», разделяющая на несколько областей: задачи, которые нужно выполнить сегодня, запланированные, помеченные.
• Темный режим: новый, более темный интерфейс на случаи, когда стандартный интерфейс слишком яркий.
• Клавиатура получила поддержку набора текста свайпами: Swipe-to-type существовал уже около десяти лет, но до этого приходилось использовать сторонние приложения. В новый iOS он встроена.
• В 2019 году обновят, детализуют и добавят панорамы в «Карты» США, в 2020 году – «некоторые другие страны».
• Синхронизированные по времени тексты песен во встроенном музыкальном приложении.
• Не хотите делиться своей электронной почтой с каждым новым приложением, которое устанавливаете? У Apple будет новая система авторизации – через iCloud, FaceID или анонимно, скрыв свою настоящую почту. Пользователь сможет сгенерировать случайный адрес, с которого Apple будет перенаправлять все письма на настоящий адрес в iCloud.
• В «Фото» появятся создание портретов на белом фоне, тонкая регулировка параметров изображения, возможность переворачивать видео и группировка по времени.
• Возможность автоматического прослушивания входящих сообщений через AirPods, делиться музыкой со второй парой AirPods, поддержка прямых трансляций со 100 тысячами радиостанций.
• Приложение «Телефон» автоматически отправит неизвестных абонентов на голосовую почту.
• Возможность разрешить приложению определять ваше местоположение только раз, а не разрешать его бесконечно или вообще не разрешать.
iPadOS
Раньше обновления iPad были частью iOS, но теперь у него есть собственная автономная система: iPad OS. Пользователи смогут подключить SD-карты, USB-накопители и внешние жесткие диски. Добавлена многозадачность: можно запускать несколько окон одного приложения, например, два документа Microsoft Word, чтобы перетаскивать их содержимое. Копировать, вставлять и отменять вставку можно с помощью жеста тремя пальцами вместо встряхивания iPad. Поддержка набора текста свайпами также доступна на iPad, а клавиатура теперь плавает на экране.
macOS 10.15
В новом macOS Catalina, названном как остров у побережья Калифорнии, больше не будет легендарного iTunes. Вместо него будут три отдельных приложения: «Музыка», «Подкасты» и «TV». Синхронизация с мобильными устройствами теперь проводится через файловый менеджер. Приложения Find my Friends и Find My iPhone объединили в один сервис Find My. Оно позволит отследить украденные или потерянные устройства, даже если те не подключены к Wi-Fi или сотовой связи. Появилась поддержка 4К HDR и Dolby Atmos, а ваш iPad можно использовать как внешний дисплей или графический планшет для macOS-устройств – это называется SideCar. Для людей с ограниченными возможностями будет голосовое управление. Activation Lock для устройств с чипами Т2 – так вы полностью заблокируете устройство, чтобы даже для базовых функций вроде перезагрузки требовалось личное подтверждение владельца.
watchOS 6
Встроенный калькулятор для подсчета чаевых, диктофон и Apple Books для прослушивания аудиокниг, приложение «Дозы» для отслеживания времени приёма лекарств и «Циклы» для отслеживания менструальных циклов, мониторинг уровня громкости в помещении на допустимость для человеческого уха и новые циферблаты.
tvOS 13
Поддержка Apple Music с караоке-режимом, геймпадов Xbox One и Sony Dualshock 4, игрового сервиса Apple Arcade и целый сериал, который выйдет эксклюзивно на Apple TV+ и будет посвящен космической гонке между США и СССР.
Mac Pro
Мощный настольный компьютер Apple получил большой редизайн. Он больше не похож на мусорный бак – всем он кажется похожим на большую терку для овощей. Mac Pro имеет 28-ядерный Intel Xeon, поддержку до 1,5 ТБ ОЗУ, восемь PCI-слотов, два 10-гигабитных Ethernet-разъема, может проигрывать одновременно двенадцать 4К-стримов или три 8К-стрима, а стоит $5,999, плюс $4,999 за дисплей XDR и $999 за подставку для монитора.
Дополненная реальность
Reality Kit и Reality App – фреймворки и среда для разработки интерактивных AR-приложений. В ARKit 3 появятся эффекты окружения, motion capture, а еще Minecraft в реальном мире.
SwiftUI
UI-фреймворк для языка программирования Swift позволит просматривать изменения в коде приложения в реальном времени. Например, можно написать приложение c использованием ARKit и сразу же проверить его работу в Xcode. Он будет автоматически поддерживать такие функции, как поворот экрана и недавно введенный темный режим.