Тяжело ли открыть ресторан и управлять им в Казахстане?

На самом деле в Казахстане открыть ресторан несложно. У нас невысокие административные барьеры, поэтому это довольно простой процесс. Гораздо сложнее рестораном управлять и это как раз и есть самая частая ошибка - на управлении все и проваливаются. Управлять рестораном тяжело, потому что в Казахстане очень мало кадров, концепций и знаний, даже у инвесторов нет толком понимания, чего они хотят.

Для удержания ресторана нужен не бюджет, а в первую очередь мозги. Бюджет можно заложить на открытие, а дальше нужна только грамотная концепция. А вообще бюджет проекта зависит от самого ресторана: можно построить большой, а можно совсем маленький. В нашем случае - от 100 000 до 1 500 000 долларов. Самый маленький проект у нас стоил 100-150 тысяч.

Наибольшая проблема в управлении - это люди. На рынке очень мало профессионалов, очень трудно найти грамотных людей. Мы в ABR своих сотрудников выращиваем сами, обучаем их с нуля. Желательно начинать работать с официанта, а потом постепенно расти выше. На место официантов мы проводим открытый конкурс, приходят все подряд. Но при этом далеко не все остаются в профессии. На официантов ведь никто не учится, люди работают с разным образованием. Кто-то уходит с вакансии официанта и идет работать по профессии, а кто-то понимает, что это перфективная область и растут до менеджеров, директоров и выше по карьерной лестнице. Обучение новеньких сотрудников проводят мои коллеги, разработана целая программа - каким образом рост должен идти. Сотрудники изучают теорию и потом практикуются, для этого существует специальный учебный центр.