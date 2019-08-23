Проверка на устойчивость

Султан Байжуминов, специально для Vласти
Последние несколько лет для банковского сектора Казахстана были турбулентными. Прежние крупнейшие игроки – БТА Банк и Казком – покинули рынок, сначала слившись друг с другом, а затем были поглощены гигантом – Халык банком. Группа банков лишилась лицензий, с рынка уходили мелки игроки, банки объединялись, крупным игрокам регулярно нужна была помощь государства для спасения.
Прозрачность банковского сектора в Казахстане оставляла вопросы, волны слухов о скором дефолте того или иного финансового института продолжают возникать, порождая недоверие и у населения и у инвесторов. Нацбанк на протяжении нескольких лет обещал банкам то стресс-тесты, то оценку активов. К последней он приступил 1 августа, рассчитывая таким образом снять сомнения в стабильности банковского сектора страны.
Что такое AQR
Asset Quality Review (AQR, оценка качества активов) - это пруденциальное упражнение, нацеленное на обеспечение прозрачности финансового положения банков второго уровня. Банки вправе отказаться от AQR, однако, в случае отказа должны будут пройти дополнительную проверку со стороны Нацбанка.
AQR является одним из двух основных компонентов программы комплексной оценки банков, разработанной Европейским центральным банком в качестве проверки адекватного наличия капитала и устойчивости банков к возможным финансовым шокам. Вторым компонентом является стресс-тестирование, однако в Казахстане в рамках программы оно проводиться не будет.
Из-за значительного отличия банковского сектора страны от европейского, методика проведения AQR для Казахстана была скорректирована. Так, основным отличием от оригинальной методологии является подсчет коэффициентов, в казахстанской методологии использован коэффициент к1 (коэффициент достаточности капитала), который включает в себя капиталы первого (собственный капитал и нераспределенная прибыль) и второго уровней (резервы переоценки, инструменты гибридного капитала и субординированный долг, общие резервы по займам и нераскрытые резервы). В европейской методологии в качестве коэффициента выступает только доля капитала первого уровня.
AQR состоит из трех этапов:
- Выборка портфеля банков. Для проверки были выбраны 14 банков, которые совокупно контролируют 87% активов банковского сектора.
- Проведение AQR по выбранному портфелю.
- Отчет о результатах.
Народный банк, Сбербанк, Kaspi bank, ForteBank, Банк ЦентрКредит, АТФ Банк, Евразийский банк, First Heartland Jýsan Bank, Bank RBK, Альфа Банк, Altyn Bank, Нурбанк, Банк Хоум Кредит, Банк ВТБ Казахстан
Жилстройсбербанк, Ситибанк Казахстан, Банк Китая в Казахстане, ТПБ Китая в Алматы, First Heartland Bank, Банк Kassa Nova, Tengri Bank, AsiaCreditBank, Capital Bank Kazakhstan, КЗИ Банк, Шинхан Банк Казахстан, Исламский банк Al-Hilal, Исламский банк Заман-Банк, НБ Пакистана в Казахстане
Как проходит оценка
В ходе оценки проверяются политики и процессы в банках и анализируется состояние портфелей банков.
Так, проверке будут подлежать процессы, политики и практики учета, влияющие на корректность отражения стоимости активов на балансе банка. Банкам нужно будет предоставить формы по кредитам, включающие данные, предусмотренные методологией AQR. Формы будут обработаны через скрипты или алгоритмы в целях автоматической проверки целостности данных.
Анализ кредитных досье включает в себя изучение специфичных характеристик конкретных кредитов, однако невозможно изучить такое большое количество кредитных досье, в связи с чем, необходима выборка образцов по каждому типу. Количество образцов в выборке должно быть достаточно крупным и репрезентативным для надежности анализа. Выборка кредитных досье начнется сразу после проверки целостности данных.
Планируется провести детальный анализ каждого из выбранных досье для проверки классификации и надлежащего формирования провизии по обязательствам. Кроме того, будет проведена проверка правильности оценки залогового обеспечения по кредитам. По результатам анализа кредитных досье данные будут экстраполированы на соответствующий сегмент.
В рамках AQR также будет проверено соответствие модели резервирования на основе коллективной оценки правилам бухгалтерского учета и стандартам МСФО. Будет проведена проверка оценок активов по справедливой стоимости.
В итоге будет произведен расчет коэффициента к1 (коэффициент достаточности капитала) по результатам оценки: норма данного коэффициента будет рассчитана индивидуально для каждого банка. Также данный коэффициент будет использован в будущем в случае проведения стресс-тестирования.
Завершить AQR планируется к декабрю 2019 года.
Нацбанку известно о текущем положении банков второго уровня на основе ежедневной отчетности, однако для повышения доверия к банкам со стороны клиентов и иностранных инвесторов было решено, что AQR проведет независимая сторона – консалтинговая компания Oliver Wyman, которая проводила AQR для Европейского центрального банка и помогала в разработке методологии. При этом вся процедура AQR оплачена Нацбанком.
Чего ждать от оценки?
По словам Олжаса Кизатова, главы департамента банковского регулирования Нацбанка, результаты проверки будут опубликованы в декабре 2019 года. После оценки качества активов могут понадобиться меры по улучшению определенных параметров: изменение кредитной политики банка или наращивание капитала. Публикация результатов AQR может также повлиять на рейтинги банков. К примеру, после публикации результатов AQR в Болгарии, были понижены рейтинги банка First Investment Bank (FIBank), ввиду недостатка капитала первого уровня в размере 262,9 млн. евро.
Нередко после проведения AQR обнаруживается недостаток капитала хотя бы в нескольких банках страны. Так, после первого проведения AQR на территории Европейского союза, нехватка капитала была выявлена у 25 банков, на общую сумму в 24,6 млрд. евро. В Украине AQR был впервые проведен в 2018 году и выявил нехватку капитала у 13 банков в размере 19,7 млрд. гривен ($780,7 млн.). В Монголии после AQR власти были вынуждены ликвидировать Capital Bank ввиду выявленных неработающих кредитов (NPL) которые составили 80%. В Болгарии банки после обнаружения недостатка капитала были вынуждены сами их покрыть путем привлечения капитала с финансовых рынков.
Вопрос о возможности новой помощи банкам (после трех случаев в последние годы) со стороны государства остается открытым. При этом отсутствие господдержки может вынудить банки провести консолидацию или привести к их ликвидацию. Кизатов в интервью порталу Капитал отрицал, что одной из целей AQR как раз может быть консолидация банковского сектора.
AQR в Казахстане собирались проводить еще в 2015 году, однако ввиду неготовности банков к проверке ее перенесли. При этом рейтинги большинства банков с того времени не улучшились и сложно сказать, готовы ли банки сейчас к оценке активов лучше, чем четыре года назад.
Одной из основных целей проведения AQR является увеличение инвестиций в банковский сектор. О том, что именно после оценки активов банков ЕБРР будет рассматривать возможность вложения денег в казахстанский банковский сектор, говорил и глава фининститута Сума Чакрабарти. Однако, прогнозировать возможный приток инвестиций, в том числе и через механизм IPO, к которому готовятся, как минимум, два казахстанских банка, можно будет только после публикации результатов AQR.