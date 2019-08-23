Проверка на устойчивость

Как проходит оценка

В ходе оценки проверяются политики и процессы в банках и анализируется состояние портфелей банков.

Так, проверке будут подлежать процессы, политики и практики учета, влияющие на корректность отражения стоимости активов на балансе банка. Банкам нужно будет предоставить формы по кредитам, включающие данные, предусмотренные методологией AQR. Формы будут обработаны через скрипты или алгоритмы в целях автоматической проверки целостности данных.

Анализ кредитных досье включает в себя изучение специфичных характеристик конкретных кредитов, однако невозможно изучить такое большое количество кредитных досье, в связи с чем, необходима выборка образцов по каждому типу. Количество образцов в выборке должно быть достаточно крупным и репрезентативным для надежности анализа. Выборка кредитных досье начнется сразу после проверки целостности данных.

Планируется провести детальный анализ каждого из выбранных досье для проверки классификации и надлежащего формирования провизии по обязательствам. Кроме того, будет проведена проверка правильности оценки залогового обеспечения по кредитам. По результатам анализа кредитных досье данные будут экстраполированы на соответствующий сегмент.

В рамках AQR также будет проверено соответствие модели резервирования на основе коллективной оценки правилам бухгалтерского учета и стандартам МСФО. Будет проведена проверка оценок активов по справедливой стоимости.

В итоге будет произведен расчет коэффициента к1 (коэффициент достаточности капитала) по результатам оценки: норма данного коэффициента будет рассчитана индивидуально для каждого банка. Также данный коэффициент будет использован в будущем в случае проведения стресс-тестирования.

Завершить AQR планируется к декабрю 2019 года.

Нацбанку известно о текущем положении банков второго уровня на основе ежедневной отчетности, однако для повышения доверия к банкам со стороны клиентов и иностранных инвесторов было решено, что AQR проведет независимая сторона – консалтинговая компания Oliver Wyman, которая проводила AQR для Европейского центрального банка и помогала в разработке методологии. При этом вся процедура AQR оплачена Нацбанком.