Сакен Сарсенов: «Казпочта» становится серьезным игроком на финрынке

Сакен Сейтжаппарович, давайте начнем с того, как в целом почта трансформировалась за последние несколько лет?

Можно много говорить о той прекрасной работе, которую проводит наша команда, но все исчисляется в цифрах. Я могу только говорить о своих ощущениях, когда только пришел в почту. Я начал разбираться с газет: зачем газеты, при чем тут газеты? Газеты – это вымирающий бизнес. И тут же возник вопрос: «А давайте мы научимся хотя бы газеты вовремя доставлять». Тогда же выяснилось, что мы всего 30% газет доставляем вовремя, то есть день в день.

Это в 2017 году, когда вы приступили к работе здесь?

Да, это был февраль. Понятно, там было очень много вопросов, связанных с процессами, с затратами. Нас пугали, что нужно дополнительно тратить 5 млрд тенге на бензин. Но все процессы прошли, и сейчас мы научились 93% газет доставлять день в день. 100% мы не доставляем и на это есть причины. Это – удаленность некоторых населенных пунктов, это инфраструктура, которая еще 15 лет назад исчезла. Когда ты начинаешь автоматизировать существующий процесс, получается не очень хорошо. Потому что все равно возникает очень много вопросов, нюансов. Например, в 2017 году мы посылки по Казахстану доставляли в среднем за 16-17 дней. Когда мы начали работать с Alibaba (китайский гигант онлайн-торговли Alibaba Group - V), изучать опыт работы европейской почты, я съездил в Royal Mail (британская почта - V), посмотрел, как они работают. Они нам говорят: «Наша самая долгая доставка – это 3 дня». Кажется, что Британия маленькая, но это же островное государство, там очень много островов и так далее, куда вообще нет дорог, только море. И с того момента мы себе поставили задачу, что мы должны любую посылку, независимо от расстояния, доставлять по Казахстану за три дня. И сейчас по итогам августа 81% всех посылок мы научились доставлять за 3 дня. Я думаю, еще месяц-полтора и мы 90% научимся доставлять за 3 дня. Есть очень много вопросов. Есть стереотип, что «Казпочта» теряет посылки. Или, например, очень много посылок, которые не доставляются вовремя или не туда доставляются.

Да, об этом много говорят.

Социальные сети – это когда ты пишешь положительную вещь, она вообще не воспринимается, никак не заходит. А когда ты только начинаешь что-то отрицать, она залетает вообще на «ура». Я не хочу никого критиковать, я сам являюсь активным пользователем социальных сетей, но такие тренды имеются. В то же время, если в цифрах смотреть, несколько лет назад «Казпочта» не так много посылок теряла. Если в 2015-2016 годах мы доставляли 5-6 миллионов посылок, из них терялось 3000-4000 посылок. Мы все процессы выстраивали, бизнес-процессы меняли, автоматизацию делали. И сейчас я могу сказать, что 19 миллионов посылок мы доставили за 8 месяцев, и потеряли 72 посылки. Есть человеческий фактор. К сожалению, иногда встречаются не чистые на руку наши сортировщики, иногда, бывает, где-то в сельском отделении вскрывают посылки и клиенту доходит уже не то содержимое. Но если посчитать проценты потерянных посылок, они очень маленькие.

То есть сейчас это фактически единичные случаи?

Практически единичные случаи. У нас был случай, когда посылку потеряла другая компания, и нам пришлось брать у них официальный ответ и предоставлять клиенту объяснение, что это не наша вина. То есть, такие факты есть, они существуют в любой почтовой службе, но всегда нужно стремиться к минимуму. И я думаю, что в скором времени - в 2020-2021 годах, когда к нам придут RF-метки, вопрос окончательно решится. Интернет-магазин будет вешать этот радиочип на каждую посылку при упаковке. И на каждом этапе заказчик сможет отслеживать передвижение своей посылки.

Условно говоря, я покупаю на Alibaba какой-то товар. И они сразу эту метку наклеивают и присылают….

Да. И с этого момента, я думаю, число потерь будет стремиться к нулю. Здесь же вопрос какой, физический ритейл не полностью умрет, но все равно уменьшается в объеме, будет повышаться объем онлайнөторговли. В этой сфере уже появляется много инноваций. Это и виртуальная примерочная, и разного рода системы, которые позволяют заранее снимать с вас размеры. Я думаю, что с помощью больших данных интернет-магазин в скором времени будет знать, чего вы захотите через месяц, через два. В Китае есть такая компания, которая научилась доставлять свои товары клиенту за 15 минут. Клиенты сидят в больших высотках, например, в Пекине. Так вот компания рядом с этой высоткой ставит небольшой склад. Система подсказывает, что с очень большой вероятностью клиент может купить. И когда клиент делает заказ, на складе этот товар есть, человек держит его у себя в руках уже через 15 минут.

Думаете, у нас это реально?

Я думаю, что эти технологии быстро придут. Вопрос только в том, где они будут внедрены. Естественно, в районных центрах этого не будет. Я думаю, в Алматы, в столице и в крупных городах – почему бы и нет? Наше население очень быстро привыкает к инновациям. На прошлой работе я занимался связью. Так вот смартфонизация нашей страны прошла в два раза быстрее, чем в мире. Америка прошла смартфонизацию за лет 10, мы прошли за 5 лет. Так что тот тренд, который сейчас идет: онлайн-бизнес, электронная коммерция – мы тоже очень быстро пройдем. Сейчас у нас в онлайне активны около трех миллионов граждан. Это те, кто хоть раз в месяц делает покупку в онлайн. Например, жители Южной Кореи – самые активные онлайн-покупатели, на одного жителя в год приходится 30 посылок.