Сколько проект «Парковки Алматы» заработал на автомобилистах

Система платных парковок в Алматы любопытна с момента её появления. Люди, особенно в сети, имеют много вопросов к оператору парковок — 70% доли принадлежат частному лицу. Если одни недовольны закрытостью компании, а другие недоумевают тем фактом, что общественная земля используется на благо частного лица, то третьи недовольны тем, что это частное лицо якобы получает деньги из воздуха и наверняка каждый день прыгает в бассейн, полный золотых монет, как это делал Скрудж МакДак из известного мультсериала. На самом деле реальность более прозаична, и, забегая вперед, скажу, что это не самая прибыльная компания, как это может показаться обычному автомобилисту. По крайней мере, это так на текущий момент. В этой статье раскрываются финансовые и некоторые операционные детали, которые удалось разузнать об операторе системы платных парковок из открытых источников. Источниками информации стали неаудированные финансовые отчеты компании из Депозитария финансовой отчетности и отчет об оценке компании, сделанный независимым оценщиком в связи с выставлением 30% доли акимата на продажу.
Сейчас 70%-ой долей в ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» владеет ТОО «RR2» (которая принадлежит семье Боранбаевых), а 30% владеет КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы». Напомним, что осенью 2018 года акимат попытался продать эту долю на аукционе, на который подали заявки 5 потенциальных покупателей, но торги так и не состоялись.
Если вернуться к теме финансовых показателей компании, то можно отметить много интересных моментов. Более-менее релевантным годом для анализа является 2018 год, так как прежде компания не занималась парковочной деятельностью, а 2016 и 2017 года были переходными. Основным и практически единственным источником доходов компании в 2018 году, как и ожидалось, является выручка от услуг парковок и автостоянок. Итоговая выручка в 2018 году составила 597 млн тенге, показав рост в 37% в сравнении с 2017 годом. Ранее компания неплохо зарабатывала от аренды подземных переходов, но в 2018 году выручка от этого снизилась на 87% с 70 млн до 9 млн тенге, по всей видимости, после ликвидации стихийной торговли в подземных переходах. Но выручка это всего лишь выручка, а вот операционные расходы в 2018 году составили 95% от выручки, что с учетом прочих доходов дало операционную прибыль (до КПН и выплаты процентов по займам) в 33,7 млн тенге в 2018 году или операционную маржу в 5,6%, что на субъективный взгляд совсем негусто. Основными статьями операционных расходов компании стали: заработная плата (35%), аренда оборудования для парковочных зон (25%) и услуги третьих лиц (13%). Итоговая прибыль компании после уплаты подоходного налога в 8,4 млн тенге в 2018 году составила 25,3 млн тенге, после чистых убытков в 66,4 млн в 2017 и 43,8 млн тенге в 2016 годах. Как видно из отчетов, компания не является самой прибыльной и, по крайней мере пока, на ней не делают сказочно огромные деньги. Конечно, в худшем сценарии можно предположить, что расходы завышены или оборудование закупается/арендуется у аффилированного источника, что и является главным интересом частника в этой компании, но об этом ниже. Тем не менее, такую версию еще нужно доказать, и это невозможно сделать из открытых источников. Со своей стороны акимат, несмотря на несение убытков от деятельности компании в 2017 и 2016 гг., получает довольно-таки неплохие, — относительно размеров компании.
В 2017 году выплаты составили почти 75 млн тенге, а в 2016 году 29,6 млн тенге. По сути, компания потратила на налоги около 26% от всех поступивших «живых» денег за парковку в 2018 году. Все эти деньги ранее уходили в карман непонятных «жилеточников» мимо бюджета. Теперь же эти 103 млн тенге налогов могли профинансировать 1/7 часть расходов на строительство светофорных объектов по всему городу Алматы в 2018 году. Правда по данным сайта КГД МФ РК, выплаты налогов были более скромными и составили 58,9 млн тенге в 2018 году. Спишем эту разницу на разность учета налогов по множествам причин (бухгалтеры или аудиторы поймут). По балансу компании можно сказать, что собственный капитал компании давно находится в минусе из-за накопленных за несколько лет убытков, то есть обязательства превышают активы. Поэтому сейчас речи о выплате каких-либо дивидендов быть не может. А это означает, что частный инвестор еще несколько лет не получит прямых денежных выгод от этой компании. Также отметим, что ситуация с денежными средствами и оборотным капиталом у компании не самая благоприятная. Она имеет кредиторскую задолженность в 184 млн тенге (138% от активов) из которых 181 млн тенге — задолженность перед связанными сторонами. Кем является эта связанная сторона не раскрывается.
В итоге, на текущий момент инвестиция является убыточной. Потратив на свою долю 131 млн тенге, RR2 «заработало» 29 млн тенге убытков, что дает доходность за два года в -22%. При этом, чтобы получить дивиденды (что и является один из двух основных источников дохода для любого инвестора после перепродажи компании за более высокую цену), нужно сначала компенсировать ранее накопленный убыток в 78,5 млн тенге, расплатиться с кредиторами и выйти на более-менее стабильный уровень генерирования денежных потоков. Поэтому частнику придется подождать как минимум еще несколько лет в зависимости от ситуации, чтобы начать постепенно возвращать свои деньги. Акимат же со своей стороны находится в более завидном положении, и получает свои гарантированные налоги, которые ранее утекали в карманы нелегальных парковщиков и еще получил для себя современную систему платных парковок с паркоматами и приложением для оплаты. Сильно сомневаюсь, что акимат смог бы эффективно создать такую систему в одиночку, так как «государство - плохой менеджер».
Тем не менее, кто-то может спросить: «а зачем частнику продолжать эту не очень прибыльную деятельность?». Вопрос справедливый, но любой инвестор всегда смотрит на несколько лет вперед. Чтобы понять примерное дальнейшее развитие системы платных парковок, мы изучили отчет об оценке компании со стороны независимого оценщика, который был составлен перед выставлением 30% доли акимата на аукцион. Оценщики обычно используют бизнес-планы оцениваемых компании. Поэтому планы по росту деятельности в отчете об оценке, скорее всего, совпадают с планами самой компании. В нашем случае, по состоянию на осень 2018 года планировалось постепенное увеличение количества парковочных мест, что должно было дать заметный рост выручки. Если на момент написания отчета об оценке количество парковочных мест составляло 5129 единиц, то в дальнейшем компания планировала увеличивать количество мест на 1000 ед. каждый год, по крайней мере, до 2023 года. В 2019 году также должны были ввести 1000 парковочных мест на определенных участках города. Если на улицах Алимжанова (от Абылай хана до Панфилова), Станкевича (от Шолохова до Чернышевского) смогли частично реализовать свои планы, то по остальным участкам этого пока сделать не удалось. Например, в 2019 году платные парковки должны были появиться на улицах Молдагалиева (от Акан Сери до Парижской коммуны), Панфилова (от Макатаева до Райымбека), Сатпаева (от Назарбаева до Достык) и возле городской больницы №7. Тем не менее, по последним сообщениям в СМИ, парковки скоро внедрят на других улицах, что увеличит количество мест на 781 единицу и, скорее всего, это наверстает изначальный план роста паркомест на 1000 единиц. В будущем, согласно этому плану, платные парковки должны появиться на улицах Райымбека, Абая, Тимирязева, Розыбакиева, Сейфуллина, Наурызбай батыра, Шевченко, Курмангазы и многих других центральных улицах города.
Интересно отметить, что расчет выручки сделан на основе того, что цена парковки не будет меняться, по крайней мере до 2023 года, а загруженность всех парковок равна 35%. По всей видимости, показатель загруженности близок к текущим реальным или среднеисторическому значению на момент написания отчета, так как оценщики зачастую опираются на фактические данные. В итоге годовые свободные денежные потоки в фирму должны достичь 200 млн тенге к 2023 году без учета дисконтирования. Отсюда и была выведена стоимость всей компании в 198 млн тенге, что, кстати, практически равно стоимости, которую заплатило ТОО «RR2» за 70% доли в компании.
Можно сделать субъективный вывод, что эта инвестиция с очень долгим периодом возврата из-за изначального убыточного финансового положения компании и невозможностью просто так увеличивать цены на парковку. Даже если частный инвестор рассчитывает заработать кучу денег с платной парковки в далеком будущем, то сама долгосрочность возврата сильно увеличивает риски ввиду того, что любой новый аким может запросто взять курс на полную автомобилизацию с лозунгами о бесплатной парковке и существенно обесценить эти инвестиции. К тому же, для г-на Боранбаева, чье состояние оценивается практически в 400 млн долларов США, инвестиция в 131 млн тенге (для сравнения на ФК «Кайрат» тратят по 10 млн долларов в год) это обычный старт-ап проект, 9 из 10 которых в итоге приносят убытки. На текущий момент не кажется, что этот проект принесет ему баснословные деньги и значительно увеличит его состояние в ближайшее время. Поэтому можно предположить, что поиск инвесторов в этот непростой проект был сложным делом, а текущий инвестор может даже подписался на это дело по причине социальной значимости проекта или в качестве дружеской помощи с небольшой вероятностью извлечь из компании какую-то прибыль. Но это, конечно, субъективные догадки автора на основе имеющейся информации. В любом случае, в этой статье постарались рассказать самые интересные финансовые данные по компании с некоторыми вытекающими оттуда выводами.