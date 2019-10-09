Сколько проект «Парковки Алматы» заработал на автомобилистах

Сейчас 70%-ой долей в ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» владеет ТОО «RR2» (которая принадлежит семье Боранбаевых), а 30% владеет КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы». Напомним, что осенью 2018 года акимат попытался продать эту долю на аукционе, на который подали заявки 5 потенциальных покупателей, но торги так и не состоялись.

Если вернуться к теме финансовых показателей компании, то можно отметить много интересных моментов. Более-менее релевантным годом для анализа является 2018 год, так как прежде компания не занималась парковочной деятельностью, а 2016 и 2017 года были переходными. Основным и практически единственным источником доходов компании в 2018 году, как и ожидалось, является выручка от услуг парковок и автостоянок. Итоговая выручка в 2018 году составила 597 млн тенге, показав рост в 37% в сравнении с 2017 годом. Ранее компания неплохо зарабатывала от аренды подземных переходов, но в 2018 году выручка от этого снизилась на 87% с 70 млн до 9 млн тенге, по всей видимости, после ликвидации стихийной торговли в подземных переходах. Но выручка это всего лишь выручка, а вот операционные расходы в 2018 году составили 95% от выручки, что с учетом прочих доходов дало операционную прибыль (до КПН и выплаты процентов по займам) в 33,7 млн тенге в 2018 году или операционную маржу в 5,6%, что на субъективный взгляд совсем негусто. Основными статьями операционных расходов компании стали: заработная плата (35%), аренда оборудования для парковочных зон (25%) и услуги третьих лиц (13%). Итоговая прибыль компании после уплаты подоходного налога в 8,4 млн тенге в 2018 году составила 25,3 млн тенге, после чистых убытков в 66,4 млн в 2017 и 43,8 млн тенге в 2016 годах. Как видно из отчетов, компания не является самой прибыльной и, по крайней мере пока, на ней не делают сказочно огромные деньги. Конечно, в худшем сценарии можно предположить, что расходы завышены или оборудование закупается/арендуется у аффилированного источника, что и является главным интересом частника в этой компании, но об этом ниже. Тем не менее, такую версию еще нужно доказать, и это невозможно сделать из открытых источников. Со своей стороны акимат, несмотря на несение убытков от деятельности компании в 2017 и 2016 гг., получает довольно-таки неплохие, — относительно размеров компании.