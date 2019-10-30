Тимур Турлов: «Наш фондовый рынок не такой уж недоразвитый, как принято считать»

1 октября акции инвестиционной компании Freedom Finance прошли процедуру листинга на Nasdaq, она стала первой брокерской компанией из СНГ, вышедшей на американский рынок. Спустя чуть меньше месяца после этого события Vласть провела бизнес-завтрак с основателем и генеральным директором Freedom Finance Тимуром Турловым, чтобы поговорить с ним не только о размещении на Nasdaq и планах компании, но прежде всего - о состоянии казахстанского фондового рынка и его будущем.
Казахстан, считает Тимур Турлов, добился определенного прогресса в развитии фондового рынка: увеличилось количество инвесторов, усовершенствовалась инфраструктура, а регулирование стало чуть более адекватным, однако этого недостаточно.
«Мы с одной стороны видим, что наш фондовый рынок не такой уж и недоразвитый, как нам кажется. Мы построили большую часть элементов инфраструктуры и они, в целом, могут работать. Есть, на мой взгляд, очевидные вещи, которые могли бы серьезно подстегнуть этот процесс. У нас не один глава Нацбанка говорил о том, что на рынке не хватает институциональных инвесторов. Рынок не может быть сбалансированным, когда у тебя присутствует только один класс инвесторов – только пенсионный фонд, или только банки, или только физические лица. У нас институциональные инвесторы на рынок не приходят, потому что им нельзя. Довольно странно их ждать, когда мы запрещаем им присутствовать на рынке. Очень часто профессиональные инвесторы нужны как раз для того, чтобы они могли видеть, что активы становятся слишком дорогими и начинать их продавать, не допуская перегрева этого рынка, а когда активы становятся слишком тяжелыми - начинать их выкупать, не допуская обесценивания», - рассказал Турлов.
Важным новшеством для рынка он назвал то, что созданная биржа при Международном финцентре «Астана» работает в отличной от Казахстанской фондовой биржи юрисдикции. У МФЦА существуют собственные законодательство и регистратор, центр самостоятельно регистрирует выпуск ценных бумаг и осуществляет регулирование своей индустрии.
«Насколько я понимаю, это вполне себе полноценное государство. Это не совсем Казахстан, это другая юрисдикция внутри Казахстана. Здесь мы понимаем, что благодаря юрисдикции МФЦА можно выпускать, например, облигации по квази-казахстанскому праву, деноминированные в иностранной валюте и обслуживаемые в национальной валюте, потому что наше локальное законодательство не позволяет резиденту Казахстана в долларах США, например, выпустить облигации, которые были бы не привязаны по курсу доллара, которые были бы обслужены в долларах, которые клиент мог бы купить за доллары, продать за доллары, получить купоны за доллары. Безусловно, сама биржа МФЦА сейчас является универсальной, в отличие от Казахстанской фондовой биржи, на которой есть главный маркетмейкер страны – Национальный банк», - отметил он.
Глава Freedom Finance полагает возможным работу своей компании на бирже МФЦА, но конкретных сроков начала такой работы он не назвал.
Наиболее высокоразвитыми рынками в Казахстане Турлов называет рынки государственного долга и иностранной валюты, то есть сегменты, в которых присутствует Национальный банк. Высококачественным можно назвать и рынок корпоративного долга, однако, он очень узкий. Малое количество системных игроков имеет рынок корпоративного долга, чему, по мнению Турлова, может поспособствовать появление возможности рефинансирования:
«Очень часто наш фондовый рынок находится в условиях, когда у тебя есть один покупатель от ЕНПФ, а субординации никакой нет. Никакого рынка в этом процессе нет, есть только некая договоренность. Как правило, ценные бумаги выпускать чуть-чуть процедурно сложнее, чем выдавать кредиты. Очень многие институты начинают задумываться об облигациях вместо кредитов просто потому, что их гипотетически можно продать. Это легче, чем продать кредитный портфель».
Основатель Freedom Finance уверен, что Национальному банку необходимо сделать так, чтобы профессиональным кредитором стало выгодно упаковывать существующие кредиты в ценные бумаги. Более того, в Казахстане должен появиться кредитор последней инстанции, ресурс которого можно будет использовать для выдачи денег под залог ценных бумаг. Таким образом Нацбанк сможет привести на рынок больше новых эмитентов, имеющих возможность делать большие размещения.
Турлов также рассказал о решении вывести компанию на биржу Nasdaq, отметив, что на сегодня Freedom Finance – единственная компания на Nasdaq, штаб-квартира которой находится в Казахстане, а также единственный публичный в США инвестиционный банк и брокер, работающий в центрально-азиатском регионе. Турлов отмечает, что компания знает игроков и участников американского рынка капитала лучше, чем любых других стран, поэтому для Freedom Finance доступ на американский фондовый рынок был «важным вызовом». Он объясняет выбор тем, что важнейшие размещения за последние 10 лет продолжали концентрироваться именно в США, что усилило их роль глобального рынка капитала. При этом, по его словам, у Nasdaq одни из самых высоких требований о прозрачности и публичности во всем мире и Freedom Finance планирует тратить на поддержание своего американского подразделения (включая аудит и прочие процедуры, необходимые для биржи) около $1 млн.
«История, которую мы там рассказываем, находит хорошее и теплое отношение со стороны американских профессиональных инвесторов. Мы нарастим присутствие и представительство в США, это должно дать возможность не только лучше маркетить истории из Казахстана для американских инвесторов, но и предлагать свои ценные бумаги американским инвесторам. Казахстанские компании могут размещаться в Штатах. Мы за время нашего процесса публичности преследовали цель полностью научиться этому процессу. Мы понимаем, с какими сложностями придется столкнуться. Сейчас мы самые опытные брокеры с точки зрения вывода компании на американскую биржу.
Она снимает существенный вопрос по комплаенсу в разных юрисдикциях, позволяет при необходимости очень быстро привлечь какую-то сумму денег. Вот мы договариваемся, например, завтра о какой-то крупной сделке – нам на нее нужно 50 миллионов долларов. Теоритически мы можем эти деньги привлечь за сутки», – поделился он.
При этом Турлов отметил, что компания не собирается становиться американским брокером в СНГ. Ключевая цель компании заключается в том, чтобы построить качественный розничный бизнес в Казахстане и других странах СНГ, постепенно масштабируя его.
«Мы очень довольны размещением. У нас хороший объем торгов. Мы видим гораздо больше внимания к себе, гораздо больше уважения, как со стороны локальных регуляторов с других регионов, так и игроков США. Нам чуть проще получать всякие разрешения. Мы уже сейчас ощущаем, как некоторые вещи у нас начинают меняться в лучшую сторону. Это одна из лучших инвестиций, которые мы делали. Ее прелесть не в тех бенифитах, которые мы получили в день размещения, а в том, что мы можем получить в ближайшие несколько лет. Это не точка, которую мы поставили, а заглавная буква в новом предложении. Это большая ответственность – написать предложение правильно. Смотря на нас, оценивают наш рынок через призму того, что мы говорим и делаем», – поделился он.
Основатель компании также поделился планами на будущее, в которые вошло инвестирование на рынок Узбекистана. Freedom Finance начала выход на узбекский рынок в начале прошлого года, на сегодняшний день она открыла 8 филиалов компании и активно обучает собственный персонал, потому что «культуры инвестиций там практически нет, все приходится строить с нуля». В Узбекистане, как отметил Турлов, очень высокорисковая и высокодоходная экономика, которую много интересного ждет впереди, однако в стране уже «начинают повторять риторику Казахстана».
«У нас есть расчетный банк в России, на базе которого мы сделали интересные сервисы. Имеется проект выпуска банковских карт с привязкой к брокерским счетам, что очень удобно. Помимо этого, присутствует большая база клиентов – несколько десятков тысяч человек, которые являются желанными. Это люди, которые сберегают больше, чем кредитуются. Отмечу, наш целевой рынок – это 300 тыс. человек, из них 80% инвесторами не являются. Есть потенциал вырасти в несколько раз вместе с рынком в ближайшие 10 лет. Если же смотреть по активности розничных клиентов, то они занимают около 60% всего фондового рынка. И, по моему мнению, это число увеличится, когда люди начнут уходить из ячеек, а не из депозитов», – подытожил Турлов.