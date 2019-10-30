Тимур Турлов: «Наш фондовый рынок не такой уж недоразвитый, как принято считать»

Казахстан, считает Тимур Турлов, добился определенного прогресса в развитии фондового рынка: увеличилось количество инвесторов, усовершенствовалась инфраструктура, а регулирование стало чуть более адекватным, однако этого недостаточно.

«Мы с одной стороны видим, что наш фондовый рынок не такой уж и недоразвитый, как нам кажется. Мы построили большую часть элементов инфраструктуры и они, в целом, могут работать. Есть, на мой взгляд, очевидные вещи, которые могли бы серьезно подстегнуть этот процесс. У нас не один глава Нацбанка говорил о том, что на рынке не хватает институциональных инвесторов. Рынок не может быть сбалансированным, когда у тебя присутствует только один класс инвесторов – только пенсионный фонд, или только банки, или только физические лица. У нас институциональные инвесторы на рынок не приходят, потому что им нельзя. Довольно странно их ждать, когда мы запрещаем им присутствовать на рынке. Очень часто профессиональные инвесторы нужны как раз для того, чтобы они могли видеть, что активы становятся слишком дорогими и начинать их продавать, не допуская перегрева этого рынка, а когда активы становятся слишком тяжелыми - начинать их выкупать, не допуская обесценивания», - рассказал Турлов.

Важным новшеством для рынка он назвал то, что созданная биржа при Международном финцентре «Астана» работает в отличной от Казахстанской фондовой биржи юрисдикции. У МФЦА существуют собственные законодательство и регистратор, центр самостоятельно регистрирует выпуск ценных бумаг и осуществляет регулирование своей индустрии.

«Насколько я понимаю, это вполне себе полноценное государство. Это не совсем Казахстан, это другая юрисдикция внутри Казахстана. Здесь мы понимаем, что благодаря юрисдикции МФЦА можно выпускать, например, облигации по квази-казахстанскому праву, деноминированные в иностранной валюте и обслуживаемые в национальной валюте, потому что наше локальное законодательство не позволяет резиденту Казахстана в долларах США, например, выпустить облигации, которые были бы не привязаны по курсу доллара, которые были бы обслужены в долларах, которые клиент мог бы купить за доллары, продать за доллары, получить купоны за доллары. Безусловно, сама биржа МФЦА сейчас является универсальной, в отличие от Казахстанской фондовой биржи, на которой есть главный маркетмейкер страны – Национальный банк», - отметил он.

Глава Freedom Finance полагает возможным работу своей компании на бирже МФЦА, но конкретных сроков начала такой работы он не назвал.