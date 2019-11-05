Бизнес видит очевидные преимущества цифровизации

К 2021 году, как сообщил Максим Агеев, генеральный директор Schneider Electric Kazakhstan, количество подключенных устройств в мире вырастет до 50-60 миллиардов, то есть на каждого жителя будет приходиться по 5-6 устройств. Население планеты уже научилось пользоваться подключенными устройствами, они быстро стали неотъемлемой частью жизни, поэтому следующий прорыв, по мнению спикеров, будет сделан именно в промышленности. Агеев уверен, что индустрия 4.0 на сегодняшний день – бизнес-необходимость, которая, в большинстве случаев, чувствуется очень остро.

«Обычные люди – это одна сторона вопроса, но промышленность – она более инертна, в ней очень много неэффективности, возможностей для того, чтобы применить технологии подключенных интернет вещей. Поэтому, когда мы говорим об индустрии 4.0 – мы говорим, что это промышленная революция – это переход цифровизации в промышленность. Индустрия 4.0, в первую очередь – это про конкретные бизнес-результаты, которые промышленная компания может получить», – объяснил он.

По мнению Агеева, сейчас Казахстан должен работать в трех направлениях, чтобы повысить технологическую операционную эффективность. Во-первых, с помощью цифровизации необходимо поднимать эффективность материалов и ресурсов, используемых на предприятиях. Во-вторых, цифровые инструменты нужно использовать для управления цепочкой поставок, увеличивая таким образом конкурентоспособность и экономическую эффективность компании. В-третьих, цифровые технологии должны формировать поколение новой рабочей силы, организовывая рабочий процесс и обучая сотрудников.

Манас Оспанов, директор департамента развития новых бизнесов «Казахтелекома», отметил, что его компания давно вышла за пределы «просто телефона, интернета и телевидения» и активно тестирует различные цифровые технологии. Например, в Алматы компания покрыла собственными камерами видеонаблюдения уже 16 000 подъездов, охватив 250 000 домохозяйств.

«Мы построили энергоэффективные сети, чтобы можно было быстрее подключать все датчики и счетчики. Нужно понимать, что это рынок. Мы не диктуем условия, а просто готовим технический фундамент и связь. Почему связь важна для индустрии 4.0? Потому что связь всегда была стратегическим аспектом, а «Казахтелеком» покрыл связью практически все. Мы уже внедрили блокчейн, мониторим рынок и смотрим, есть ли уже реализованные проекты на базе блокчейна. Мы также развиваем 5G и он больше как раз нужен не для физических лиц, а для индустриального сегмента», – сказал Оспанов.