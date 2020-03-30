Доставка без контакта. Компания Wolt о рынке доставки и влиянии пандемии на бизнес

Уникальность Wolt

Алибек выделяет три основных элемента, отличающих Wolt от остальных служб доставки. Во-первых, интерфейс и дизайн приложения. Многие фотографии блюд и заведений были сделаны одними из лучших фуд-фотографов. Вместо кликов можно пользоваться свайпами – новый тренд, который делает опыт пользования быстрее и удобнее.

Во-вторых, служба поддержки – онлайн чат со средним временем ответа в 30 секунд. Каждый вопрос и жалобу отрабатывают отдельно, стараясь превратить каждую негативную эмоцию в позитивную. При этом служба поддержки это только живые люди, работающие не по скриптам. «Мы обучаем наших ребят максимально вникать в проблему, и индивидуально отвечать по каждой из них», – объясняет Есов.

В-третьих, алгоритм искусственного интеллекта, который быстро и эффективно распределяет заказы между ресторанами, курьерами и клиентами. С одной стороны, он сокращает время поиска курьера и время доставки, с другой – позволяет тем же курьерам доставлять больше заказов за смену и больше зарабатывать.

“Мировой опыт Wolt показал, что с тем же количеством курьеров, что у конкурентов, наш алгоритм может обработать и доставить больше заказов” - рассказывает Алибек.

О сложностях

Основная сложность заключалась в построении модели работы с курьерами. По политике Wolt, курьеры должны получали свой доход в соответствии с законодательством страны.

Курьеры сотрудничают с Wolt в качестве фрилансеров, поэтому у них есть два варианта действий: работать как индивидуальный предприниматель или заключать гражданско-правовой договор. Некоторые курьеры боятся открывать ИП: не знают, как сдавать налоговую отчетность, переживают, как потом будут закрывать ИП. Поэтому большинство из них выбирают работу по договору. В этом случае, сумма их налога возрастает по сравнению с ИП (3% по ИП, по сравнению с 21% по договору), но многим нравится, что есть пенсионные отчисления и история официальных доходов для банков.

Рекордная сумма заработка курьера Wolt в Казахстане составила 620 тыс. тенге за месяц после выплаты налогов. Минимальный заработок – 500 тенге, когда курьер сделал одну доставку и перестал работать.

«Чего мы не ожидали при работе с курьерами – высокой текучки. У нас были случаи, когда курьеры хотели работать с нами, ждали – но, получив экипировку, никогда не выходили на работу. Либо после выдачи экипировки курьеры делали несколько доставок и пропадали. Таких курьеров приходилось обзванивать, упрашивать вернуть вещи, к счастью, не доходило до суда – обходились несколькими звонками и терпением. Но мы поняли, что нужно быть более осторожными», - отмечает Есов.

«За все время, постоянную или временную работу в Wolt получили более 1000 человек. Мы понимаем, что курьер – это лицо компании, поэтому стараемся проводить тщательный отбор курьеров и нанимать только лучших. Мы следим за всеми отзывами о курьерах, проводим с ним беседы по улучшению работы, а если беседы не помогают – приостанавливаем сотрудничество», - подчеркивает Алибек.