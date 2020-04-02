Казахстанские производители мяса столкнулись с препятствиями на границе

«Сегодня уже шестой день как в нейтральной зоне у меня три машины, груженные мясом, стоят, не заходят на китайскую сторону», - сказал Vласти директор ТОО «Актюбинский мясной кластер» Вахтанги Джиджиешвили.

Причин, по его словам, несколько.

«Первая причина — это нехватка гостиниц на китайской стороне. Вторая причина — идет несоблюдение очереди. Я не знаю с чем это связанно, но некоторые машины, которые стоят сзади нас, они каким-то образом проходят. А наши машины стоят. Мы просили и брокеров китайских, чтобы они подсуетились, но, к сожалению, вот такая ситуация. Мы сейчас обратились в Минсельхоз, в Минторговли. Вообще, международные правила перевозок всегда, во все времена, без пандемии, без эпидемии гласили: скоропортящийся груз, находящийся в режиме хранения температурных режимов всегда пропускался без всякой очереди. Он должен первым проехать», - сказал Джиджиешвили.

В результате компания несет финансовые потери, потому что в нейтральной зоне, между «Нур жолы» и «Хоргосом», «нет ни одной заправочной станции», заметил собеседник. «Три машины сейчас стоят, естественно они залили полные баки дизтоплива, но машина работает, работает рефрижератор и, естественно, солярка на исходе. Солярка закончится, рефрижератор остановится. Остановится рефрижератор, пойдет порча продуктов», - говорит предприниматель.

Каждый день компания платит автотранспортной компании за простой автомобиля $70. Помимо прочего, из-за этого могут пострадать работники. «Клиент не получает товар, а не получив товар, он не платит за следующую партию товара деньги. Я не получаю средства, чтобы было гарантированно, что они у меня покупают мясо. У меня комбинат стоит уже третий месяц. Я сейчас хочу, чтобы эти машины прошли, получить предоплату и запустить комбинат, на котором работают 143 человека, которые должны деньги зарабатывать и не сидеть без содержания», - говорит Джиджиешвили.

До пандемии, по его словам, «все было хорошо, все проходило».

