Кому в карантин трудиться хорошо?

Отражается ли приток читателей на вашем финансовом положении?

Не особо. В феврале мы успели сделать одну вещь, которую не делали все эти годы – то технически нам что-то не позволяло, то мы считали, что это перегрузит сайт. Мы прикрутили на сайт баннерную систему Яндекса, которая позволяет сайту зарабатывать при хорошем трафике. Когда мы поставили баннерную систему, мы видели, что трафик растет. До этого у нас был пик на президентских выборах, людям нужна была информация, а мы давали честную картину, освещая митинги и протесты. Потом началась череда трагических событий, которая не прекращается – упавший самолет, Кордайские события – они вызывали бурную и очень разную реакцию общества. Трафик на все медиа в Казахстане бешено рос, и мы не были исключением. В феврале мы установили эту систему, а уже в марте поняли, что она мало чем нам поможет, так как она дает очень незначительный рост доходов. Никакой баннерной рекламы на сайтах уже давно не существует, похожая ситуация и у всех коллег. Все подключили Google и Яндекс и пытаются на этом хоть как-то зарабатывать. Как ты знаешь, у нас основной заработок в последние 2 года связан с проведением мероприятий, а не с размещением материалов на сайте. И в этом году мы еще не провели ни одного коммерческого мероприятия. До марта мы вели переговоры, и первые должны были пройти в конце марта, в апреле должен был состояться фестиваль контента в Астане и регионах. Планов на мероприятия было много, как и всегда. Все они отложились или разрушились, как и планы по спецпроектам, и сейчас сложно оценить, в каком они будут положении после завершения кризиса.

Мы понимаем, что бизнес, как и мы сейчас, теряет деньги. Мы наблюдали это в 2014, когда люди в первую очередь отказывались от расходов на PR, маркетинг и рекламу. В этом смысле очень сложно оценить запас прочности бизнеса. Мое внутреннее ощущение говорит о том, что последствия кризиса будут очень тяжелыми. К большому сожалению, мы понимаем, что часть предпринимателей, с которыми мы договорились о проектах, откажется от своих планов и будет искать возможности делать что-то без медиа –самостоятельно, бесплатно, через соцсети.

Мы сейчас немного поддерживаем таких же, как и мы, кто оказался в сложном положении. Мы бесплатно дали баннеры на своем сайте ресторанам – тем, кто остался только на доставке и у кого чудовищное положение. Мы сейчас предложили им поддержку в таком виде, и думаем, что после завершения кризиса сможем предложить им супервыгодные условия для размещения у нас – как в текстовых, так и баннерных форматах. Но будет ли кто-то из них обладать хоть какими-то бюджетами, чтобы нам заплатить, каким бы выгодным не было наше предложение, я не берусь судить.

Мы даже не в состоянии предвидеть и оценить степень падения своих доходов. Мы просели в марте, просядем в апреле. На прошлой неделе мы наблюдали появление двух-трех небольших проектов, разового размещения PR-материалов. И это неплохо в такой ситуации. Мы сможем поддержать две зарплаты из четырнадцати.

Я внутренне раздумываю над тем, чтобы в какой-то момент запустить краудфандинг, прикрутить Patreon, но я прекрасно понимаю, что в тяжелом положении оказались вообще все и просить денег на поддержку медиа очень сложно. Никто не понимает, когда все это закончится, каков их собственный запас прочности, хватит ли им собственной подушки безопасности, если она вообще есть.

Нужна ли сейчас какая-то помощь редакции?

Если выходить за рамки, связанные с финансами, для нас было бы великолепно, если бы для нас писало большее количество людей – нам нужен авторский ресурс, который бы писал не только о пандемии, но и на другие темы. Мы наблюдаем перекос, когда практически весь состав редакции занят новостями, сводками. Пишущие люди есть, но этого недостаточно, поэтому мы были бы рады новым авторам.

Что будет потом, Слава?

Дело же не только в том, чтобы мы наконец вышли из домов, оказались на улице и увидели весну. Дело в том, чтобы мы еще оказались в своих офисах, начали считать деньги и не сошли с ума в этот момент – если мы не сойдем с ума, пока мы сидим дома. Когда все это сложится, тогда мы поймем, где мы все, как страна, где бизнесы – крупные, мелкие, средние. Этот кризис должен в какую-то точку дойти.