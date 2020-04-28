Нынешний кризис стимулирует бизнес двигаться в онлайн

Как пандемия и связанные с ней события повлияли на предпочтения пользователей OLX?

Предпочтения пользователей, в первую очередь, зависят от внешних обстоятельств: так, изменившаяся реальность и введение карантина внесли определенные коррективы в спрос наших пользователей. Например, как уже неоднократно говорилось в СМИ, сейчас растет спрос на доставку, соответственно, у наших пользователей тоже увеличился интерес на объявления, в которых упоминается возможность доставки, - приблизительно в два раза.

Также мы видим снижение как спроса на объявления, так и самих объявлений о продажах в рассрочку - практически в два раза после ввода карантина, что является достаточно ожидаемой историей.

Возможно, эти тенденции продолжат набирать обороты и после того, как закончится карантин, но определенно не с такой скоростью как сейчас – привычка покупать с доставкой, которая может выработаться у людей во время карантина не заменит полностью эмоциональную потребность в общении друг с другом, поэтому, как бы нам, представителям сектора электронной коммерции, ни хотелось, чтобы все покупали и продавали онлайн, люди будут продолжать ходить в магазины и на базары. Касательно покупок в рассрочку, думаю, снижение спроса сейчас больше продиктовано ограничениями передвижений и перевода работников банковской сферы на дистанционный режим. Возможно, после окончания карантина снизятся объемы продаж в рассрочку, если экономический кризис будет носить затяжной характер, но сама по себе потребность в покупках в кредит вряд ли исчезнет.

Достаточно интересно выглядит изменение в спросе на работников сектора “синие воротнички”. Резко возросший с введением карантина спрос на курьеров (мы наблюдали увеличение на 146%), грузчиков (+42%) и упаковщиков (+20%) не сохраняет своих темпов роста, так как на данный момент эти вакансии уже теряют актуальность, и интерес работодателей плавно перетекает в другие отрасли. Например, мы видим стабильный спрос на наем водителей в связи с возникновением потребности в перевозке крупногабаритных вещей, включая перевозки на большие дистанции (текущий еженедельный рост составляет порядка 1%). Также у компаний меняются потребности, в связи с чем мы видим, что набирают популярность такие вакансии как “охранник” (+3%), швея (+4% неделя к неделе) и неожиданно, но факт - постоянный рост показывают такие вакансии как: “электрик” (+9%), “инженер” (+11%) и “сварщик” (+7%). Самой быстрорастущей в спросе вакансией в текущем периоде является профессия “механизатор” (это те самые люди, которые управляют мини-грузоподъемниками на складах и в крупных продовольственных магазинах), темп роста в спросе от работодателей составил 21%, что по нашим наблюдениям связано также с ограничениями доступа в крупные города для жителей пригородов и областей. Не факт, что будут сохраняться подобные тенденции и после окончания карантина, но, возможно, в связи с ростом потребности в определенных профессиях будет меняться уровень их оплаты или даже происходить изменение профиля некоторых специалистов, например, мерчендайзер-курьер, или водитель-курьер.