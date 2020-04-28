Нынешний кризис стимулирует бизнес двигаться в онлайн

Пандемия коронавируса и введенный из-за нее карантин изменили привычки людей по всему миру, в том числе и в Казахстане. Люди иначе работают, совершают покупки и планируют. Как изменятся предпочтения людей после завершения карантина? Как поменяется работа бизнеса и почему те, кто еще игнорировал электронную коммерцию, к ней вскоре устремятся? О работе в период карантина, проведенном перед ним ребрендинге и планах на будущее – в интервью генерального директора OLX Казахстан Елены Ким.
Как пандемия и связанные с ней события повлияли на предпочтения пользователей OLX?
Предпочтения пользователей, в первую очередь, зависят от внешних обстоятельств: так, изменившаяся реальность и введение карантина внесли определенные коррективы в спрос наших пользователей. Например, как уже неоднократно говорилось в СМИ, сейчас растет спрос на доставку, соответственно, у наших пользователей тоже увеличился интерес на объявления, в которых упоминается возможность доставки, - приблизительно в два раза.
Также мы видим снижение как спроса на объявления, так и самих объявлений о продажах в рассрочку - практически в два раза после ввода карантина, что является достаточно ожидаемой историей.
Возможно, эти тенденции продолжат набирать обороты и после того, как закончится карантин, но определенно не с такой скоростью как сейчас – привычка покупать с доставкой, которая может выработаться у людей во время карантина не заменит полностью эмоциональную потребность в общении друг с другом, поэтому, как бы нам, представителям сектора электронной коммерции, ни хотелось, чтобы все покупали и продавали онлайн, люди будут продолжать ходить в магазины и на базары. Касательно покупок в рассрочку, думаю, снижение спроса сейчас больше продиктовано ограничениями передвижений и перевода работников банковской сферы на дистанционный режим. Возможно, после окончания карантина снизятся объемы продаж в рассрочку, если экономический кризис будет носить затяжной характер, но сама по себе потребность в покупках в кредит вряд ли исчезнет.
Достаточно интересно выглядит изменение в спросе на работников сектора “синие воротнички”. Резко возросший с введением карантина спрос на курьеров (мы наблюдали увеличение на 146%), грузчиков (+42%) и упаковщиков (+20%) не сохраняет своих темпов роста, так как на данный момент эти вакансии уже теряют актуальность, и интерес работодателей плавно перетекает в другие отрасли. Например, мы видим стабильный спрос на наем водителей в связи с возникновением потребности в перевозке крупногабаритных вещей, включая перевозки на большие дистанции (текущий еженедельный рост составляет порядка 1%). Также у компаний меняются потребности, в связи с чем мы видим, что набирают популярность такие вакансии как “охранник” (+3%), швея (+4% неделя к неделе) и неожиданно, но факт - постоянный рост показывают такие вакансии как: “электрик” (+9%), “инженер” (+11%) и “сварщик” (+7%). Самой быстрорастущей в спросе вакансией в текущем периоде является профессия “механизатор” (это те самые люди, которые управляют мини-грузоподъемниками на складах и в крупных продовольственных магазинах), темп роста в спросе от работодателей составил 21%, что по нашим наблюдениям связано также с ограничениями доступа в крупные города для жителей пригородов и областей. Не факт, что будут сохраняться подобные тенденции и после окончания карантина, но, возможно, в связи с ростом потребности в определенных профессиях будет меняться уровень их оплаты или даже происходить изменение профиля некоторых специалистов, например, мерчендайзер-курьер, или водитель-курьер.
Как OLX реагирует на изменившуюся ситуацию на рынке?
Ввиду последних событий в нашей стране мы сфокусировались на том, чтобы предоставить решения для малого и среднего бизнеса, которые оказались наиболее уязвимы в текущей ситуации. Мы верим, что будущее за электронной коммерцией и что изменившаяся реальность приведет и к изменению потребностей и привычек, что в итоге повысит интерес пользователей к заказам и покупкам онлайн. В связи с этим мы продлили срок действия объявлений от бизнес-клиентов на 30 дней и предложили выгодные условия бизнес-клиентам, которые решат перейти из офлайн в онлайн. Помимо этого, мы оказываем информационную поддержку по всем направлениям, которые могут вызвать интерес в текущей ситуации. ⠀
Как вы отреагировали на сложившуюся ситуацию, как работодатель?
OLX Казахстан является социально ответственной компанией, и для нас приоритетом номер один является безопасность наших сотрудников. Мы перешли в режим дистанционной работы еще до официального объявления о чрезвычайном положении и введения карантина. Оперативно организовать процесс перехода в режим “работа из дома” нам определенно помогло то, что мы изначально выстраивали все процессы в концепции максимальной мобильности, без физической привязки к месту. Например, мы не пользуемся стационарными телефонами, встречи и обсуждения через программы видеоконференц-связи - для нас обыденность, а вся рабочая техника может быть без труда перемещена в любое место. Концепция “работать из любой точки мира” — это часть корпоративной культуры OLX.
Говоря о корпоративной культуре, OLX Казахстан изначально промотирует гибкость и адаптивность к изменениям среди своих сотрудников, поэтому для нашей команды не составило большого труда перейти в новый рабочий режим и быстро под него подстроиться.
Одним из важных компонентов для успешного внедрения режима дистанционной работы мы считаем сохранение коммуникации руководителей с командами и обеспечение возможности каждому члену команды чувствовать себя частью коллектива, даже сидя на диване у себя дома. Наша команда HR и руководители поддерживают эту связь не только в рамках трудовых обязанностей, но и не забывают об эмоциональной составляющей человеческих отношений, например, каждый день HR справляется о самочувствим коллег, руководители проводят короткие ежедневные встречи с командами, чтобы подбодрить и привнести позитивный рабочий настрой на день, коллеги поддерживают связь путем общения в чатах и общих каналах в коммуникаторах, и конечно мы делимся новостями компании, чтобы все были на одной волне.
В целом мы довольны тем, как у нас получилось выстроить все операционные процессы, без ущерба для нашей общей эффективности.
Как в целом нынешний кризис может повлиять на бизнес в стране и, в частности, на онлайн-торговлю?
Любой кризис – это возможность взглянуть на привычные вещи под другим углом, что в свою очередь приводит к изменению привычек и переприоритезации потребностей.
Ожидаете ли вы активизации конкуренции на рынке онлайн-торговли в Казахстане?
Конкуренция в онлайн активизируется с каждым годом, не думаю, что текущая ситуация вызовет ее обратный ход. Определенно работать на онлайн рынке в Казахстане станет интереснее.
Что сейчас ожидает клиент от онлайн-сервисов вроде вашего и как в целом вы отвечаете на постоянно возрастающие требования клиентов?
Любой клиент ожидает от любого онлайн-сервиса удобства, эффективности и возможности выбора. Всем этим OLX.kz обеспечивает своих пользователей на протяжение 6-ти лет. Мы растем и развиваемся вместе с нашими пользователями и их потребностями. Мы даем возможность пользователям по всему Казахстану связаться друг с другом, чтобы удовлетворить любой спрос предложением. Пользователи сами определяют, как будет выглядеть OLX.kz – частники и владельцы бизнесов предлагают разные товары и услуги по разным ценам, позволяя людям самим выбрать то, что им по душе. И это радует – сегодня OLX.kz может удовлетворить даже самые нишевые запросы своих пользователей.
OLX.kz сегодня одна из самых крупных площадок в Казахстане. Поделитесь статистикой вашего сервиса.
OLX.kz ежемесячно посещают более 8,5 млн. уникальных пользователей в Казахстане. В среднем каждые 2 секунды на сервисе появляется новое объявление. Каждый второй казахстанец посещает ОLX.kz минимум раз в месяц. Каждый день пользователи совершают 18 миллионов поисковых запросов на OLX.kz, в месяц эта цифра превышает в среднем отметку в 560 миллионов запросов. За 6 лет существования сервиса в Казахстане, более 3 миллиона казахстанцев начали развивать свой бизнес вместе с OLX.kz, помогая не только своим близким, но и экономике страны.
Совсем недавно вы провели ребрендинг сервиса. В 2014 году компания уже проводила масштабный ребрендинг. Скажите, что изменилось тогда и с чем связан нынешний ребрендинг?
В 2014 году сервис Slando.kz присоединился к международной группе OLX Group, в связи с чем был не только изменен внешний вид интернет-сервиса, но изменились имя, логотип и бренд: Slando.kz превратился в OLX.kz. Старый интернет-сервис Slando, ставший хитом среди классифайдов на казахстанском рынке, полностью изменился, оставив неизменной лишь свою миссию, которая была созвучна миссии OLX – делать продажи в интернете простыми и доступными.
В этот раз перед OLX стоит задача освежить представление о бренде, обратить внимание более молодой аудитории и дать пользователям по-новому взглянуть на OLX.kz, который за эти 6 лет вырос в нечто большее, чем сервис, на котором “продается все”. Сегодня OLX.kz – это интернет-сервис, помогающий казахстанцам в поиске решений для улучшения жизни: поиск работы, приобретение жилья, обновление авто, найти того, кто займется ремонтом или окажет рутинную помощь по дому, и, конечно, поиск нужного товара по выгодной цене.
В результате в сердце сервиса мы ставим возможность людей совершать Умный выбор. В наше время люди все больше и больше внимания уделяют разумному подходу к жизни: беречь экологию, больше времени проводить с теми, кого любишь, уделять время занятиям, которые тебе по душе – все это приводит к необходимости совершать умный выбор каждый день, что и порождает необходимость в сервисах, которые предоставят возможность выбирать из множества вариантов. OLX.kz как раз и является тем самым интернет-сервисом с широким охватом аудитории и направлений, который дает возможность людям делать умный выбор.
Что нового появилось на платформе после ребрендинга?
OLX.kz обновил внешний вид, придав ему динамичности и эстетичности, что несомненно призвано улучшить и пользовательский опыт. Логика сервиса при этом осталась прежней, но объявления теперь выглядят еще привлекательнее. Та же простота в использовании сервиса OLX.kz, но пользоваться сервисом стало, на наш взгляд, еще приятнее.
Как пользователи отреагировали на обновленный OLX.kz?
На данный момент примерно 60% пользователей уже пользуются обновленным сервисом. Большая часть из них восприняла новшества позитивно. Конечно, для некоторых новый ОLX непривычен и неудобен, им нужно время на адаптацию.
Какие цели вы ставите перед компанией и какие у вас ожидания в связи с ребрендингом?
Миссией OLX.kz главным образом является предоставление удобного сервиса, который не просто объединяет продавцов и покупателей, но и облегчает жизнь и быт - наш с вами, обычных людей. Задача компании, равно как и задача команды OLX, делать наших пользователей счастливыми, помогая им в поиске решений повседневных бытовых задач. А ребрендинг OLX.kz – это возможность показать казахстанцам на что способен бренд, если взглянуть на него с другого ракурса.
Как вы выстроите свои приоритеты после того, как ситуация в стране станет более благоприятной?
Приоритетом для бизнеса OLX.kz всегда были, есть и будут наши пользователи. Мы наблюдаем за изменениями в предпочтениях и потребностях наших пользователей, чтобы продолжать предоставлять им удобный сервис для совершения умного выбора. И мы верим, что обновленный OLX поможет нам в этом.