Нелетные условия

Отрасль путешествий и туризма составляет 10,3% мирового ВВП и предоставляет одно из десяти рабочих мест на планете, что делает его основой многих экономик по всему миру. И именно она оказалась одной из наиболее уязвимых в условиях кризиса, вызванного вирусом COVID-19. Карантин, закрытие границ, а также запрет на международные перевозки пассажиров оставили авиакомпании практически ни с чем, и мало кто ожидает восстановления отрасли раньше, чем через полтора-два года. Как переживут кризис авиакомпании Казахстана и мира?
«Потери в миллиарды тенге»
Казахстанские авиакомпании столкнулись с теми же проблемами, что и в остальном мире: множество возвратов билетов, огромные траты на содержание авиапарка, сокращение сотрудников.
В авиакомпании SCAT рассказали Vласти, что во время действия режима ЧП продолжали выполнять чартерные рейсы, задействуя все типы воздушных судов, составляющих парк авиакомпании. Часть рейсов составляла перевозка гуманитарных грузов, некоторые из которых авиакомпания перевозит на безвозмездной основе, а часть – рейсы по репатриации граждан Казахстана.
Объем грузоперевозок в этот период увеличился более чем в 2 раза. В прошлом году за аналогичный период авиакомпания перевезла порядка 210 тонн груза, в этом – более 450 тонн. Состав грузов – это средства индивидуальной защиты, экспресс тесты, инфракрасные термометры, защитные медицинские костюмы, защитные очки и прочее. Компания осуществляет перевозку грузов не только внутри Казахстана. Часть рейсов была выполнена в страны ближнего зарубежья – Украину и Грузию.
Scat, отметили в компании, провел оценку затрат на поддержание летной годности воздушных судов за период март-апрель 2020 года. Сумма затрат на это период составила 2,73 млрд тенге. «Если оценивать убытки авиакомпании, за вышеуказанный период, в целом, цифра увеличивается в разы. Налоговые и другие обязательные выплаты, поддержание летной годности воздушных судов, возвраты стоимости несостоявшихся перелетов пассажирам, расходы по репатриационным рейсам, выплата заработной платы сотрудникам, расходы по аренде зданий и мест стоянок ВС – это прямые убытки авиакомпании, составляющие более 5,6 млрд тенге, за март – апрель. Если учитывать не только прямые убытки, но и недополученный доход за этот же период, сумма составит более 18 млрд тенге», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.
По срокам выхода в прибыль, говорят в авиакомпании, строить точные прогнозы довольно сложно. Они напрямую зависят от полного запуска авиасообщения. При этом важно учитывать условия запуска авиасообщения не только внутри Казахстана, но и на международных направлениях. Это будет зависеть от сроков открытия границ государств и условий допусков пассажиров на рейсы. По прогнозам авиакомпании, чтобы снова выйти в прибыль, ей потребуется порядка 1,5-2 лет.
Президент авиакомпании Air Astana Питер Фостер, комментируя ситуацию в отрасли, сообщил, что обычно компания зарабатывала около $80 млн в месяц. Но сейчас Air Astana уже потеряла примерно $160 млн, хотя подсчеты продолжают вестись. Запрашивать финансовую поддержку со стороны правительства компания не собирается и не планирует этого делать в обозримом будущем. Антикризисный план авиаперевозчика включает в себя на начальном этапе урезанную эксплуатацию авиапарка, а также концентрацию на основных внутренних и международных деловых маршрутах, что должно создать приток денежных средств. В период карантина Air Astana, как и SCAT, занялась грузоперевозками.
Также Фостер рассказал, что в ближайшее время будет восстановлено 55% перевозок, но полностью пассажиропоток начнет восстанавливаться только, когда появится вакцина от коронавируса.
«Возможно, к октябрю этот показатель составит 65%. При самом положительном развитии событий полное восстановление оборота ожидается в июле 2021 года. Все зависит от того, как будут открываться города и страны», - говорил Фостер.
Мир не летает
Сейчас рижский аэропорт закрыт для регулярных рейсов. На возобновление коммерческих полетов влияет эпидемиологическая ситуация в пунктах назначения, заявил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш. Национальная авиакомпания airBaltic не рассчитывает на продление режима ЧС в Латвии после 12 мая, поэтому уже готовится к возобновлению регулярных полетов, которые были отменены с 17 марта, пишет «Новая газета – Балтия». На 13 мая продаются билеты во многие европейские города.
Чтобы сохранить ликвидность и возможность выжить в условиях сниженного спроса, airBaltic приняла решение отменить половину полетов до 31 октября. Авиакомпания отказалась предоставлять журналистам данные о финансовых потерях – и понесенных и прогнозируемых вследствие кризиса. Представитель компании Алисе Бриеде заявила, что никто не знает, как долго продлится кризис и какое дополнительное влияние он может оказать на различные отрасли, а различные оценки суммы убытков, которые может понести авиакомпания, – это пока только предположения. В связи с сокращением производственных мощностей на 40% airBaltic была вынуждена уволить 700 сотрудников, которым был предоставлен социальный пакет и льготы. «Мы надеемся вновь нанять их, как только вернемся на путь роста, но сегодня никто не может сказать, когда это произойдет», - отметила она.
На вопрос о росте цен на билеты Бриеде ответила, что цена будет в первую очередь определяться спросом, и если спрос восстановится, нет никаких причин увеличивать цены. Однако урезанный до конца октября бизнес-план компании предполагает, что восстановления едва ли стоит ожидать в ближайшем будущем.
Карантин в Украине, как и во многих других странах, продлится до второй половины мая. Авиаперевозки, вероятно, будут восстанавливаться постепенно - в первую очередь возобновится работа городского и пригородного транспорта, рассказывает Hromadske. Для украинских аэропортов, которые на протяжении последних нескольких лет наращивали пассажиропоток и активно развивались, удар оказался особенно болезненным. Так, аэропорту «Борисполь» пришлось отправить 70% своих работников в простой, а убытки из-за карантина оцениваются в 380 млн грн ($13,9 млн) в месяц.
В связи с коронавирусом, правительству пришлось пересмотреть планы по привлечению инвестиций в авиаотрасль: раньше планировалось передать в управление частным инвесторам минимум четыре региональных аэропорта, однако сейчас от идеи отказались, поскольку не ожидают, что в ближайшее время такие активы смогут кого-то заинтересовать. Вопрос о дотациях или дешевых кредитах авиаперевозчикам в Украине даже не стоит: государственная помощь бизнесу, пострадавшему от карантина, направлена, прежде всего, на МСБ.
Украинские авиакомпании вынуждены искать выход из кризиса самостоятельно. Например, посредством перепрофилирования на грузовые перевозки, что актуально, так как правительства всего мира активно перевозят на самолетах медицинские товары. Так, о начале осуществления грузовых авиаперевозок пассажирскими авиалайнерами сообщила крупнейшая украинская авиакомпания МАУ. Активно занят этим и относительно новый на авиарынке Украины лоукостер SkyUp, из-за кризиса получивший лицензию на осуществление грузовых перевозок. Авиакомпания не стала консервировать ни одного своего самолета. Тем не менее, SkyUp пришлось сократить персонал, хотя, как и в airBaltic, в компании рассчитывают на постепенное восстановление рабочих мест после карантина. Не исключают сокращения персонала и в МАУ, ежемесячно теряющей по $14,5 млн из-за простоя и карантина. Компания ожидает восстановить авиаперевозки до докризисного уровня зимой 2020 года, а выйти на безубыточную деятельность только летом 2021 года.
О возможных сокращениях сообщил и самый большой лоукостер Европы, Ryanair. Пока авиакомпания не уволила ни одного сотрудника – гарантии всем работникам распространялись на апрель и май. Но если запрет на полеты продолжится после мая, увольнение сотрудников более чем вероятно, по словам главы компании Майкла О'Лири. Венгерский лоукостер Wizz Air также сообщил, что уволит 1000 своих сотрудников – то есть практически каждого пятого работника компании. Решение принято в связи с тем, что авиакомпания использует только 3% от своей операционной мощности, которая была до пандемии COVID-19.
Правительство США уже выделило $9,5 млрд в поддержку десяти больших и 83 малых авиаперевозчиков. Авиакомпании не должны сокращать зарплату или рабочие места до конца сентября в качестве условия предоставления средств. Кроме того, им запрещено выкупать акции или выплачивать дивиденды; также они ограничены в выплатах компенсаций руководителям компаний. Правительства стран ЕС также планируют выделить двум крупнейшим авиакомпаниям – Air France и Lufthansa – около 20 млрд евро.
Международная ассоциация воздушного транспорта неоднократно предупреждала, что кризис здравоохранения может обанкротить половину мировых авиакомпаний, причем удар по европейским перевозчикам, как ожидается, достигнет $89 млрд из-за падения объема продаж, а в целом туристическая отрасль в этом году может недополучить $2,1 трлн. Вернуться на прежний уровень смогут далеко не все и точно нескоро.
Мария Левина, при участии Тамары Вааль. Использованы материалы Hromadske и "Новой газеты - Балтия"