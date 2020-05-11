Нелетные условия

Мир не летает

Сейчас рижский аэропорт закрыт для регулярных рейсов. На возобновление коммерческих полетов влияет эпидемиологическая ситуация в пунктах назначения, заявил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш. Национальная авиакомпания airBaltic не рассчитывает на продление режима ЧС в Латвии после 12 мая, поэтому уже готовится к возобновлению регулярных полетов, которые были отменены с 17 марта, пишет «Новая газета – Балтия». На 13 мая продаются билеты во многие европейские города.

Чтобы сохранить ликвидность и возможность выжить в условиях сниженного спроса, airBaltic приняла решение отменить половину полетов до 31 октября. Авиакомпания отказалась предоставлять журналистам данные о финансовых потерях – и понесенных и прогнозируемых вследствие кризиса. Представитель компании Алисе Бриеде заявила, что никто не знает, как долго продлится кризис и какое дополнительное влияние он может оказать на различные отрасли, а различные оценки суммы убытков, которые может понести авиакомпания, – это пока только предположения. В связи с сокращением производственных мощностей на 40% airBaltic была вынуждена уволить 700 сотрудников, которым был предоставлен социальный пакет и льготы. «Мы надеемся вновь нанять их, как только вернемся на путь роста, но сегодня никто не может сказать, когда это произойдет», - отметила она.

На вопрос о росте цен на билеты Бриеде ответила, что цена будет в первую очередь определяться спросом, и если спрос восстановится, нет никаких причин увеличивать цены. Однако урезанный до конца октября бизнес-план компании предполагает, что восстановления едва ли стоит ожидать в ближайшем будущем.

Карантин в Украине, как и во многих других странах, продлится до второй половины мая. Авиаперевозки, вероятно, будут восстанавливаться постепенно - в первую очередь возобновится работа городского и пригородного транспорта, рассказывает Hromadske. Для украинских аэропортов, которые на протяжении последних нескольких лет наращивали пассажиропоток и активно развивались, удар оказался особенно болезненным. Так, аэропорту «Борисполь» пришлось отправить 70% своих работников в простой, а убытки из-за карантина оцениваются в 380 млн грн ($13,9 млн) в месяц.

В связи с коронавирусом, правительству пришлось пересмотреть планы по привлечению инвестиций в авиаотрасль: раньше планировалось передать в управление частным инвесторам минимум четыре региональных аэропорта, однако сейчас от идеи отказались, поскольку не ожидают, что в ближайшее время такие активы смогут кого-то заинтересовать. Вопрос о дотациях или дешевых кредитах авиаперевозчикам в Украине даже не стоит: государственная помощь бизнесу, пострадавшему от карантина, направлена, прежде всего, на МСБ.

Украинские авиакомпании вынуждены искать выход из кризиса самостоятельно. Например, посредством перепрофилирования на грузовые перевозки, что актуально, так как правительства всего мира активно перевозят на самолетах медицинские товары. Так, о начале осуществления грузовых авиаперевозок пассажирскими авиалайнерами сообщила крупнейшая украинская авиакомпания МАУ. Активно занят этим и относительно новый на авиарынке Украины лоукостер SkyUp, из-за кризиса получивший лицензию на осуществление грузовых перевозок. Авиакомпания не стала консервировать ни одного своего самолета. Тем не менее, SkyUp пришлось сократить персонал, хотя, как и в airBaltic, в компании рассчитывают на постепенное восстановление рабочих мест после карантина. Не исключают сокращения персонала и в МАУ, ежемесячно теряющей по $14,5 млн из-за простоя и карантина. Компания ожидает восстановить авиаперевозки до докризисного уровня зимой 2020 года, а выйти на безубыточную деятельность только летом 2021 года.

О возможных сокращениях сообщил и самый большой лоукостер Европы, Ryanair. Пока авиакомпания не уволила ни одного сотрудника – гарантии всем работникам распространялись на апрель и май. Но если запрет на полеты продолжится после мая, увольнение сотрудников более чем вероятно, по словам главы компании Майкла О'Лири. Венгерский лоукостер Wizz Air также сообщил, что уволит 1000 своих сотрудников – то есть практически каждого пятого работника компании. Решение принято в связи с тем, что авиакомпания использует только 3% от своей операционной мощности, которая была до пандемии COVID-19.