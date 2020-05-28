Казахстанцам предлагают застраховаться от коронавируса

Почему вы решили запустить такой продукт?

В марте 2020 года, когда в Казахстане появились первые случаи заражения, наша компания приняла незамедлительное решение о создании программы страхования от коронавируса. С учетом событий, сопровождавших пандемию (девальвация и финансовый кризис, ежедневный рост числа заболевших), в кратчайшие сроки мы разработали и запустили наш новый страховой продукт Corona Protect. Мы считаем, что такой продукт необходим для финансовой стабильности населения.

Что входит в страховку?

В рамках страхования осуществляется финансовая поддержка при госпитализации с диагнозом COVID-19 и полная страховая выплата наследникам, в случае смерти застрахованного. Договор действует 6 месяцев. У нас есть 3 пакета страховки на выбор. В зависимости от стоимости страховки, начисляется определенная страховая выплата в случае смерти застрахованного.

А какая максимальная?

Максимальная страховая выплата в случае смерти застрахованного – 5 миллионов тенге, такая страховка стоит 24500 тенге. Такой пакет также включает выплату в 500 тысяч тенге в случае госпитализации. Есть также страховка стоимостью 9800 тенге, она включает страховую выплату 200 000 тенге при госпитализации и 2 миллиона тенге в случае смерти застрахованного. Самый минимальный пакет – 4900 тенге, по нему страховая выплата 100 000 тенге в случае госпитализации и 1 миллион тенге в случае смерти застрахованного. Ознакомиться с программой или оформить полис Corona Protect можно на сайте компании.

Есть ли в мире уже такая практика? Вы рассматривали мировой опыт или это ваше ноу-хау?

На фоне происходящих событий целый ряд мировых страховщиков запустили страхование от коронавируса. Каждый действовал по обстоятельствам, по мере развития пандемии.

Если же говорить о нашем продукте Corona Protect, то можно с уверенностью сказать, что это - уникальная программа. Во-первых, для казахстанцев разработаны оптимальные условия страхования с учетом риска смерти и риска госпитализации в случае заболевания COVID-19. Во-вторых - быстрый и качественный сервис. На оформление страховки тратится не более пяти минут. Для этого нужно на странице Corona Protect выбрать страховую сумму, заполнить анкету и оплатить банковской картой. Полис будет отправлен на электронную почту.

Можно ли оформить полис человеку, который уже болен короновирусом?

По условиям договора, казахстанцы с коронавирусной инфекцией не могут застраховаться.

Также замечу, что в случае госпитализации с диагнозом COVID-19 страхование Corona Protect начинает действовать через 14 дней после заключения договора. То есть, подтверждение диагноза до этого момента не будет считаться страховым случаем.

Вы рассматриваете такой риск, что люди намеренно могут заразиться, чтобы получить страховую выплату?

Здесь мы можем полагаться только на осознанность граждан. Ведь COVID-19 – очень серьезное заболевание, которое в осложненной форме может привести к летальному исходу. Намеренное заражение – это большой риск не только для жизни застрахованного, но и для жизни его близких.

Сколько уже людей приобрело для себя вашу страховку?

С момента запуска программы 20 апреля мы заключили более 100 договоров с физическими и юридическими лицами.

Изменится ли ваш продукт в случае «второй волны»? Станет ли он дороже?

Режим ЧП сняли, но риск заразиться COVID-19 по-прежнему велик, все это понимают. Поэтому наша компания будет дальше работать с данным продуктом, совершенствовать его, делать максимально удобным и доступным для казахстанцев. К примеру, совершенно недавно мы упростили процесс страхования. Теперь можно застраховаться от коронавируса посредством SMS-сообщения. Для этого не нужно отвлекаться от других дел и тратить много времени. Достаточно выполнить пару действий с мобильного телефона.